Mit seinem allerersten Tor in der Königsklasse schiesst Nati-Stürmer Zeki Amdouni Benfica zum Sieg in Monaco. Es ist nicht die einzige sehenswerte Aktion am Champions-League-Mittwoch. Hier sind die Szenen des Abends.

Amdouni schiesst Benfica zum Sieg

Die Szene des Abends aus Schweizer Sicht: Der eingewechselte Zeki Amdouni trifft in Monaco in der 88. Minute zum 3:2 und schiesst Benfica Lissabon damit zum Sieg. Es ist das erste Champions-League-Tor überhaupt für Amdouni.

Amdouni schiesst Benfica zum Sieg

Embolo im Pfostenpech

Monaco hatte zur Pause noch geführt und durch Breel Embolo kurz nach dem Seitenwechsel sogar die Riesenchance aufs 2:0. Doch Embolo trifft aus nächster Nähe nur den Pfosten. Kurz darauf ist die schöne Führung dahin.

Embolo trifft nur den Pfosten

Gironas Martín vergibt eine Tausendprozentige

Im Auswärtsspiel bei Sturm Graz jubeln wohl einige Girona-Spieler schon über die vermeintliche 1:0-Führung. Doch Martín vergibt in der 23. Minute ein sicher geglaubtes Tor. Nach starker Vorarbeit von Bryan Gil kommt der Spanier am zweiten Pfosten freistehend an den Ball – und bringt das Kunststück fertig, die Kugel aus knapp drei Metern Torentfernung über den Kasten zu befördern. Am Ende verlieren die Katalanen mit 0:1.

Gironas Martín vergibt eine Tausendprozentige

Slapstick-Eigentor im Celtic Park

Cameron Carter-Vickers verliert im eigenen Strafraum komplett die Orientierung und spielt den Ball ins eigene Tor. Immerhin kommen die Schotten am Ende noch zum 1:1.

Slapstick-Eigentor im Celtic Park

Martinez rettet Aston Villa mit einem Big Save

Aston Villa hat nach dem 0:0 gegen Juventus Turin weiterhin beste Chancen auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Und Emiliano Martinez zeigt, weshalb er kürzlich bei der Ballon-d'Or-Gala als bester Goalie ausgezeichnet wurde.

Martinez rettet Aston Villa mit Big Save

PSV mit später Wende – inklusive Traumtor

Lange sieht es in Eindhoven nach einem Auswärtssieg für Shaktar Donezk aus. Bis in die 87. Minute führen die Ukrainer mit 2:0. Dann folgt der grosse Auftritt von Malik Tillmann, der innert drei Minuten mit einem Doppelpack ausgleichen kann. Der zweite Streich ist ein echtes Traumtor! Doch es kommt noch besser: In der 95. Minute macht Ricardo Pepi sogar noch das 3:2 für die Niederländer.

Eindhoven kommt mit Traumtor zum Ausgleich

Mbappé und Salah verschiessen Elfmeter

Das Knüllerspiel des Abends zwischen Liverpool und Real Madrid endet mit einem 2:0-Sieg für die Engländer. In Erinnerung bleiben werden wohl die beiden verschossenen Penaltys der Superstars Kylian Mbappé und Mohamed Salah.

Mbappé verschiesst Penalty und verpasst den Ausgleich

70. Minute: Salah bringt seinen Penalty nicht einmal aufs Tor

Dortmund siegt in Zagreb – Kobel ist höchst zufrieden

Der BVB siegt bei Dinamo Zagreb 3:0. Gregor Kobel gibt sich im Interview nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Dortmunder.