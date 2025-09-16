  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle Spiele im Ticker Mbappé gleicht für Real aus ++ Tottenham und Benfica führen

Patrick Lämmle

16.9.2025

Endlich wieder Champions League: Am Dienstag gehen die ersten sechs Spiele der neuen Kampagne über die Bühne. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

16.09.2025, 20:45

16.09.2025, 21:45

Video-Ticker. Juve mit Vorteilen gegen Dortmund – Kobel auf der Höhe

Video-TickerJuve mit Vorteilen gegen Dortmund – Kobel auf der Höhe

Die besten Szenen des Abends im Video

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • 33. Minute: Benfica – Qarabag 2:1

    Qarabag scheitert am Pfosten und am Goalie

    Qarabag scheitert am Pfosten und am Goalie

    16.09.2025

  • 30. Minute: Benfica – Qarabag 2:1

    Andrade verkürzt für Qarabag

    Andrade verkürzt für Qarabag

    16.09.2025

  • 29. Minute: Real – Marseille 1:1

    Mbappé gleicht für Real per Elfmeter aus

    Mbappé gleicht für Real per Elfmeter aus

    16.09.2025

  • 22. Minute: Real – Marseille 0:1

    Marseille schockt Real Madrid

    Marseille schockt Real Madrid

    16.09.2025

  • 16. Minute: Benfica – Qarabag 2:0

    Pavlidis schiesst das 2:0 für Benfica

    Pavlidis schiesst das 2:0 für Benfica

    16.09.2025

  • 6. Minute: Benfica – Qarabag 1:0

    Benfica geht früh in Führung

    Benfica geht früh in Führung

    16.09.2025

  • 4. Minute: Tottenham – Villarreal 1:0

    Luiz Júnior schenkt Totenham mit Mega-Bock das 1:0

    Luiz Júnior schenkt Totenham mit Mega-Bock das 1:0

    16.09.2025

  • 2. Minute: Real – Marseille 0:0

    Mbappé trifft beinahe per Fallrückzieher

    Mbappé trifft beinahe per Fallrückzieher

    16.09.2025

  • 0.

    PSV – Union Saint-Gilloise 1:3

    PSV – Union Saint-Gilloise 1:3

    UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

    16.09.2025

  • 0.

    Athletic Club – Arsenal 0:2

    Athletic Club – Arsenal 0:2

    UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

    16.09.2025

  • 0.

    Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

    Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

    Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

    11.09.2025

    Zum Abo

  • 0.

    Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League?

    Didi Hamann, wer gewinnt die Champions League?

    blue Sport Experte Didi Hamann wagt vor dem Start zur Champions-League-Ligaphase einen Blick in die Kristallkugel.

    15.09.2025

  • 0.

    «Bei der Champions League bekomme ich heute noch Gänsehaut – wie als Kind»

    «Bei der Champions League bekomme ich heute noch Gänsehaut – wie als Kind»

    Am Montag begrüsste blue Sport Medienschaffende und Partner*innen zu einem Get-together in der Bar des blue Cinema Abaton in Zürich. Der Event markierte den Start in die neue Saison der UEFA Champions League.

    16.09.2025

    • Mehr anzeigen

Champions League

Wettbewerb. Hier kannst du den neuen Champions-League-Ball gewinnen

WettbewerbHier kannst du den neuen Champions-League-Ball gewinnen

Die Edel-Joker stechen. Martinelli und Trossard schiessen Arsenal zum Sieg

Die Edel-Joker stechenMartinelli und Trossard schiessen Arsenal zum Sieg

Überraschung zum Champions-League-Start. PSV Eindhoven verliert zuhause gegen Union Saint-Gilloise

Überraschung zum Champions-League-StartPSV Eindhoven verliert zuhause gegen Union Saint-Gilloise

Grosses Lob für UEFA-Entscheid. Didi Hamann: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben»

Grosses Lob für UEFA-EntscheidDidi Hamann: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben»

Hamann tippt die Champions League. «Liverpool kann sich den Titel nicht kaufen» ++ «Bayern schafft's nicht in die Top-8»

Hamann tippt die Champions League«Liverpool kann sich den Titel nicht kaufen» ++ «Bayern schafft's nicht in die Top-8»

Champions League

Mbappé gleicht für Real per Elfmeter aus

Mbappé gleicht für Real per Elfmeter aus

16.09.2025

Qarabag scheitert am Pfosten und am Goalie

Qarabag scheitert am Pfosten und am Goalie

16.09.2025

David schiesst übers Tor

David schiesst übers Tor

16.09.2025

Marseille schockt Real Madrid

Marseille schockt Real Madrid

16.09.2025

Andrade verkürzt für Qarabag

Andrade verkürzt für Qarabag

16.09.2025

Mbappé gleicht für Real per Elfmeter aus

Mbappé gleicht für Real per Elfmeter aus

Qarabag scheitert am Pfosten und am Goalie

Qarabag scheitert am Pfosten und am Goalie

David schiesst übers Tor

David schiesst übers Tor

Marseille schockt Real Madrid

Marseille schockt Real Madrid

Andrade verkürzt für Qarabag

Andrade verkürzt für Qarabag

Mehr Videos