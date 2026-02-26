  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wer kann auf wen treffen? Champions League: Alles, was du vor der Auslosung wissen musst

Jan Arnet

26.2.2026

Der FC Bayern München gilt als einer der Topfavoriten auf den Champions-League-Titel. Welche Hürde wartet im Achtelfinal?
Der FC Bayern München gilt als einer der Topfavoriten auf den Champions-League-Titel. Welche Hürde wartet im Achtelfinal?
Keystone

Am Freitag lost die UEFA die Achtelfinal-Paarungen der Champions League aus – aber nicht nur. Auf welche Kracher-Duelle dürfen wir uns freuen? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Redaktion blue Sport

26.02.2026, 06:50

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals geht an diesem Freitag, 27. Februar, um 12 Uhr in Nyon über die Bühne. Dabei wird allerdings nicht nur der Achtel-, sondern auch gleich der Viertel- und Halbfinal ausgelost. Jedes Team weiss dann, welche möglichen Gegner in der nächsten und übernächsten Runde warten.

blue Zoom überträgt die Auslosung live im Free-TV. Auf blue News kannst du die Auslosung im Live-Stream mitverfolgen.

Live: UEFA Champions League Auslosung
Live: UEFA Champions League Auslosung

Fr 27.02. 12:00 - 12:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live: UEFA Champions League Auslosung

Mit tv.blue.ch mieten

Wer trifft auf wen?

Die acht Mannschaften, die sich in den Playoffs durchgesetzt haben, treffen auf die acht Teams, die in der Ligaphase die Plätze 1 bis 8 belegt und sich damit direkt für die Achtelfinals qualifiziert hatten. Letztere sind gesetzt und besitzen im Rückspiel Heimrecht.

Es gibt einen festen Turnierbaum. Für die Top-8-Klubs kommen bei der Auslosung jeweils zwei mögliche Gegner infrage. Duelle zwischen Teams aus demselben Land sind möglich. Die Top 4 der Ligaphase hätten auch in einem Viertelfinal im Rückspiel Heimrecht, die Top 2 zusätzlich in einem Halbfinal.

So ist die Ausgangslage vor der Achtelfinal-Auslosung

  • 1. Arsenal London
    mögliche Gegner: Atalanta/Leverkusen
  • 2. Bayern München
    mögliche Gegner: Atalanta/Leverkusen
  • 3. FC Liverpool
    mögliche Gegner: Galatasaray/Atlético
  • 4. Tottenham Hotspur
    mögliche Gegner: Galatasaray/Atlético
  • 5. FC Barcelona
    mögliche Gegner: PSG/Newcastle
  • 6. FC Chelsea
    mögliche Gegner: PSG/Newcastle
  • 7. Sporting Lissabon
    mögliche Gegner: Real Madrid/Bodö/Glimt
  • 8. Manchester City
    mögliche Gegner: Real Madrid/Bodö/Glimt
Mehr anzeigen

Wie sieht der Turnierbaum aus?

Wann finden die Achtelfinals statt – und die weiteren Runden?

Achtelfinals: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinals: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinals: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Final: 30. Mai 2026 in Budapest

Wo sind die Spiele zu sehen?

blue Sport überträgt alle Spiele der UEFA Champions League live! Du hast noch kein Abo? Hier geht's lang.

Meistgelesen

Präsidentin von «Pro Single Schweiz» fordert Systemwechsel: «Singles zahlen heute drauf»
Das sind die 3 drängendsten Fragen zu einem Militärschlag gegen den Iran
Trump-Regierung friert Gelder für Arme in Minnesota ein +++ US-Kampfpilot festgenommen: Chinesische Piloten trainiert?
Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
4 Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt

Champions League

Alle Spiele, alle Tore. Juve geht nach Mega-Comeback in der Verlängerung k.o. ++ Real und PSG im Achtelfinal

Alle Spiele, alle ToreJuve geht nach Mega-Comeback in der Verlängerung k.o. ++ Real und PSG im Achtelfinal

Kobel-Bock in der 94. Minute. Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

Kobel-Bock in der 94. MinuteDortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

Reif über Rassismus-Vorfall um Vinicius. «Prestianni ist ein 20-jähriger Bengel, aber er verdient eine Chance auf Wiedergutmachung»

Reif über Rassismus-Vorfall um Vinicius«Prestianni ist ein 20-jähriger Bengel, aber er verdient eine Chance auf Wiedergutmachung»