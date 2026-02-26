Am Freitag lost die UEFA die Achtelfinal-Paarungen der Champions League aus – aber nicht nur. Auf welche Kracher-Duelle dürfen wir uns freuen? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.
Wann findet die Auslosung statt?
Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals geht an diesem Freitag, 27. Februar, um 12 Uhr in Nyon über die Bühne. Dabei wird allerdings nicht nur der Achtel-, sondern auch gleich der Viertel- und Halbfinal ausgelost. Jedes Team weiss dann, welche möglichen Gegner in der nächsten und übernächsten Runde warten.
Die Auslosung wird live im Free-TV übertragen. Auf blue News kannst du die Auslosung im Live-Stream mitverfolgen.
Fr 27.02. 12:00 - 12:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live: UEFA Champions League Auslosung
Wer trifft auf wen?
Die acht Mannschaften, die sich in den Playoffs durchgesetzt haben, treffen auf die acht Teams, die in der Ligaphase die Plätze 1 bis 8 belegt und sich damit direkt für die Achtelfinals qualifiziert hatten. Letztere sind gesetzt und besitzen im Rückspiel Heimrecht.
Es gibt einen festen Turnierbaum. Für die Top-8-Klubs kommen bei der Auslosung jeweils zwei mögliche Gegner infrage. Duelle zwischen Teams aus demselben Land sind möglich. Die Top 4 der Ligaphase hätten auch in einem Viertelfinal im Rückspiel Heimrecht, die Top 2 zusätzlich in einem Halbfinal.
So ist die Ausgangslage vor der Achtelfinal-Auslosung
- 1. Arsenal London
mögliche Gegner: Atalanta/Leverkusen
- 2. Bayern München
mögliche Gegner: Atalanta/Leverkusen
- 3. FC Liverpool
mögliche Gegner: Galatasaray/Atlético
- 4. Tottenham Hotspur
mögliche Gegner: Galatasaray/Atlético
- 5. FC Barcelona
mögliche Gegner: PSG/Newcastle
- 6. FC Chelsea
mögliche Gegner: PSG/Newcastle
- 7. Sporting Lissabon
mögliche Gegner: Real Madrid/Bodö/Glimt
- 8. Manchester City
mögliche Gegner: Real Madrid/Bodö/Glimt
Wie sieht der Turnierbaum aus?
Wann finden die Achtelfinals statt – und die weiteren Runden?
Achtelfinals: 10./11. & 17./18. März 2026
Viertelfinals: 7./8. & 14./15. April 2026
Halbfinals: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
Final: 30. Mai 2026 in Budapest
Wo sind die Spiele zu sehen?
Alle Spiele der UEFA Champions League werden live übertragen.