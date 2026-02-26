Der FC Bayern München gilt als einer der Topfavoriten auf den Champions-League-Titel. Welche Hürde wartet im Achtelfinal? Keystone

Am Freitag lost die UEFA die Achtelfinal-Paarungen der Champions League aus – aber nicht nur. Auf welche Kracher-Duelle dürfen wir uns freuen? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals geht an diesem Freitag, 27. Februar, um 12 Uhr in Nyon über die Bühne. Dabei wird allerdings nicht nur der Achtel-, sondern auch gleich der Viertel- und Halbfinal ausgelost. Jedes Team weiss dann, welche möglichen Gegner in der nächsten und übernächsten Runde warten.

Wer trifft auf wen?

Die acht Mannschaften, die sich in den Playoffs durchgesetzt haben, treffen auf die acht Teams, die in der Ligaphase die Plätze 1 bis 8 belegt und sich damit direkt für die Achtelfinals qualifiziert hatten. Letztere sind gesetzt und besitzen im Rückspiel Heimrecht.

Es gibt einen festen Turnierbaum. Für die Top-8-Klubs kommen bei der Auslosung jeweils zwei mögliche Gegner infrage. Duelle zwischen Teams aus demselben Land sind möglich. Die Top 4 der Ligaphase hätten auch in einem Viertelfinal im Rückspiel Heimrecht, die Top 2 zusätzlich in einem Halbfinal.

So ist die Ausgangslage vor der Achtelfinal-Auslosung 1. Arsenal London

mögliche Gegner: Atalanta/Leverkusen

2. Bayern München

mögliche Gegner: Atalanta/Leverkusen

3. FC Liverpool

mögliche Gegner: Galatasaray/Atlético

4. Tottenham Hotspur

mögliche Gegner: Galatasaray/Atlético

5. FC Barcelona

mögliche Gegner: PSG/Newcastle

6. FC Chelsea

mögliche Gegner: PSG/Newcastle

7. Sporting Lissabon

mögliche Gegner: Real Madrid/Bodö/Glimt

8. Manchester City

mögliche Gegner: Real Madrid/Bodö/Glimt Mehr anzeigen

Wie sieht der Turnierbaum aus?

Wann finden die Achtelfinals statt – und die weiteren Runden?

Achtelfinals: 10./11. & 17./18. März 2026

Viertelfinals: 7./8. & 14./15. April 2026

Halbfinals: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

Final: 30. Mai 2026 in Budapest

Wo sind die Spiele zu sehen?

