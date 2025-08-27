Am Donnerstagabend blickt Fussball-Europa nach Monaco. Keystone

Am Donnerstagabend findet in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase statt. blue Zoom überträgt die Auslosung ab 18.00 Uhr live im Free-TV. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Der Modus

Die Gruppenphase mit 32 Teams ist seit letzter Saison Geschichte. Es gibt eine Ligaphase mit 36 Teams. In dieser bestreitet jedes Team acht Spiele, jedes davon gegen einen anderen Klub. In den acht Spieltagen bestreitet jedes Team vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Alle 36 Klubs sind in einer Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in sogenannten Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Die Auslosung

In der Ligaphase sind Duelle zwischen Teams aus dem gleichen Land nicht möglich. Die Teams werden aus vier Töpfen gelost, jedes Team bekommt zwei Gegner aus jedem Lostopf inklusive des eigenen. Aus jedem Lostopf kommt also je ein Heim- und ein Auswärtsgegner. Seit es den neuen Modus gibt, erfolgt die Zuteilung automatisiert über einen Computer.

blue Zoom überträgt die Auslosung live im Free-TV. Los geht's um 18.00 Uhr.

Die Lostöpfe

Topf 1 Paris Saint-Germain

Real Madrid

FC Barcelona

Manchester City

FC Liverpool

FC Chelsea

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Inter Mailand Mehr anzeigen

Topf 2 Atlético Madrid

FC Villarreal

FC Arsenal

Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Juventus Turin

Atalanta Bergamo

Benfica Lissabon

Club Brügge Mehr anzeigen

Topf 3 Olympique Marseille

SSC Napoli

Ajax Amsterdam

PSV Eindhoven

Sporting Lissabon

Olympiakos Piräus

Slavia Prag

Tottenham Hotspur

Bodø/Glimt Mehr anzeigen

Topf 4 AS Monaco

Athletic Club Bilbao

Newcastle United

Galatasaray Istanbul

Union Saint-Gilloise

Kopenhagen

Qarabag

Pafos FC

Kairat Almaty Mehr anzeigen

Die Spieldaten

Ligaphase, Auslosungen und K.o.-Phase 1. Spieltag: 16.-18.09.2025

2. Spieltag: 30.09.-01.10.2025

3. Spieltag: 21.-22.10.2025

4. Spieltag: 04.-05.11.2025

5. Spieltag: 25.-26.11.2025

6. Spieltag: 09.-10.12.2025

7. Spieltag: 20.-21.01.2026

8. Spieltag: 28.01.2026

Auslosung K.-o.-Runden-Play-offs: 30.01.2026

Play-offs-Hinspiele: 17.-18.02.2026

Play-offs-Rückspiele: 24.-25.02.2026

Auslosung Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals & Final: 27.02.2026

Achtelfinal-Hinspiele: 10.-11.03.2026

Achtelfinal-Rückspiele: 17.-18.03.2026

Viertelfinal-Hinspiele: 07.-08.04.2026

Viertelfinal-Rückspiele: 14.-15.04.2026

Halbfinal-Hinspiele: 28.-29.04.2026

Halbfinal-Rückspiele: 05.-06.05.2026

Final: 30.05.2026 in Budapest Mehr anzeigen