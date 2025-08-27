Am Donnerstagabend findet in Monaco die Auslosung der Champions-League-Ligaphase statt. blue Zoom überträgt die Auslosung ab 18.00 Uhr live im Free-TV. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.
Der Modus
Die Gruppenphase mit 32 Teams ist seit letzter Saison Geschichte. Es gibt eine Ligaphase mit 36 Teams. In dieser bestreitet jedes Team acht Spiele, jedes davon gegen einen anderen Klub. In den acht Spieltagen bestreitet jedes Team vier Heim- und vier Auswärtsspiele.
Alle 36 Klubs sind in einer Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in sogenannten Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.
Die Auslosung
In der Ligaphase sind Duelle zwischen Teams aus dem gleichen Land nicht möglich. Die Teams werden aus vier Töpfen gelost, jedes Team bekommt zwei Gegner aus jedem Lostopf inklusive des eigenen. Aus jedem Lostopf kommt also je ein Heim- und ein Auswärtsgegner. Seit es den neuen Modus gibt, erfolgt die Zuteilung automatisiert über einen Computer.
blue Zoom überträgt die Auslosung live im Free-TV. Los geht's um 18.00 Uhr.
Do 28.08. 18:00 - 19:25 ∙ blue Sport Live ∙ Live: UEFA Champions League Auslosung
Die Lostöpfe
Topf 1
- Paris Saint-Germain
- Real Madrid
- FC Barcelona
- Manchester City
- FC Liverpool
- FC Chelsea
- FC Bayern München
- Borussia Dortmund
- Inter Mailand
Topf 2
- Atlético Madrid
- FC Villarreal
- FC Arsenal
- Bayer 04 Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- Juventus Turin
- Atalanta Bergamo
- Benfica Lissabon
- Club Brügge
Topf 3
- Olympique Marseille
- SSC Napoli
- Ajax Amsterdam
- PSV Eindhoven
- Sporting Lissabon
- Olympiakos Piräus
- Slavia Prag
- Tottenham Hotspur
- Bodø/Glimt
Topf 4
- AS Monaco
- Athletic Club Bilbao
- Newcastle United
- Galatasaray Istanbul
- Union Saint-Gilloise
- Kopenhagen
- Qarabag
- Pafos FC
- Kairat Almaty
Die Spieldaten
Ligaphase, Auslosungen und K.o.-Phase
- 1. Spieltag: 16.-18.09.2025
- 2. Spieltag: 30.09.-01.10.2025
- 3. Spieltag: 21.-22.10.2025
- 4. Spieltag: 04.-05.11.2025
- 5. Spieltag: 25.-26.11.2025
- 6. Spieltag: 09.-10.12.2025
- 7. Spieltag: 20.-21.01.2026
- 8. Spieltag: 28.01.2026
- Auslosung K.-o.-Runden-Play-offs: 30.01.2026
- Play-offs-Hinspiele: 17.-18.02.2026
- Play-offs-Rückspiele: 24.-25.02.2026
- Auslosung Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals & Final: 27.02.2026
- Achtelfinal-Hinspiele: 10.-11.03.2026
- Achtelfinal-Rückspiele: 17.-18.03.2026
- Viertelfinal-Hinspiele: 07.-08.04.2026
- Viertelfinal-Rückspiele: 14.-15.04.2026
- Halbfinal-Hinspiele: 28.-29.04.2026
- Halbfinal-Rückspiele: 05.-06.05.2026
- Final: 30.05.2026 in Budapest