Der Monat der Entscheidungen für Basel? Magnin: «Locker bleiben» 04.08.2025

Der FC Basel kennt seine letzte Hürde auf dem Weg in die Champions League. Der Schweizer Meister trifft auf Kopenhagen oder Malmö. Auch YB kennt seine möglichen Gegner in den Playoffs zur Europa League.

Die Auslosung in Nyon hätte für die Basler besser verlaufen können. Kopenhagen hat nach Bodö/Glimt den zweithöchsten UEFA-Koeffizient der gesetzten Teams. Der 16-fache dänische Meister spielte 2022/23 sowie 2023/24 in der Königsklasse. In der letzten Saison stiess Kopenhagen in der Conference League bis in die Achtelfinals vor und scheiterte dort am späteren Sieger Chelsea. Malmö erreichte die Champions League zuletzt in der Saison 2021/22. Beide Teams stiegen bereits in der zweiten Qualifikationsrunde ein.

Double-Gewinner Basel hofft darauf, erstmals seit 2017 wieder die Liga- respektive Gruppenphase des grössten europäischen Klub-Wettbewerbs zu erreichen.

Das Hinspiel findet am 19. oder 20. August in Basel statt, das Rückspiel am 26. oder 27. August in Dänemark oder Schweden.

YB trifft auf Kairat Almaty oder Slovan Bratislava

Im Playoff der Europa League treffen die Young Boys auf Kairat Almaty aus Kasachstan oder Slovan Bratislava aus der Slowakei. YB, das als drittplatziertes Team der letzten Meisterschaft den Europacup-Platz von Cupsieger Basel erbte, trifft damit auf ein Team, das derzeit noch in der Qualifikation zur Champions League antritt.

Der kasachische Meister erreichte bisher einmal eine europäische Gruppenphase: 2021/22 traf Almaty in der Conference League unter anderem auf Basel und verlor zweimal. An Slovan Bratislava haben die Berner gute Erinnerungen: Als sich YB 2021/22 für die Champions League qualifizierte, setzte sich das Team in der Qualifikation unter anderem gegen die Slowaken (0:0, 3:2) durch.

Servette könnte im Playoff auf Zrinjski Mostar aus Bosnien oder Breidablik aus Island treffen. Dafür müssen die Genfer, die nach dem schwachen Saisonstart Trainer Thomas Häberli freigestellt haben, aber zunächst Utrecht ausschalten.

Die Hinspiele finden am 21. August statt, die Rückspiele am 28. August. Sowohl YB als auch Servette – im Falle eines Weiterkommens – treten zuerst auswärts an.

Hohe Hürden in der Conference League

In den Playoffs der Conference League bekämen es die Schweizer Teams mit schwierigen Gegnern zu tun. Besonders Servette würde es hart treffen. Die Genfer, die am Donnerstag im Rahmen der Europa-League-Qualifikation auf Utrecht treffen, sollten alles daran setzen, das Duell für sich zu entscheiden. Bei einer Niederlage müsste Servette nämlich gegen Panathinaikos Athen oder Schachtar Donezk antreten, um in die Ligaphase der Conference League einzuziehen. Beide Teams sind jedoch stärker einzuschätzen als Utrecht.

Anders ist die Ausgangslage für Lausanne, Lugano und Vaduz. Sie könnten schon vor der Playoff-Runde ausscheiden. Setzen sie sich durch, warten aber ebenfalls hohe Hürden auf dem Weg in den europäischen Herbst.

Lausanne würde auf Besiktas aus der Türkei oder St. Patrick's aus Irland treffen. Lugano bekäme es mit Austria Wien oder dem tschechischen Team Banik Ostrava zu tun. Am einfachsten hätte es Vaduz: Die Liechtensteiner würden im Playoff gegen die Bulgaren von Levski Sofia oder Sabah aus Aserbaidschan spielen. Die Hinspiele finden am 21. August statt, die Rückspiele am 28. August.

