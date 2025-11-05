  1. Privatkunden
Champions League im Ticker Chelsea läuft bei Qarabag die Zeit davon ++ Pafos überrascht Villarreal

Tobias Benz

5.11.2025

Spiel gedreht – Jankovic schiesst Qarabag in Führung

Spiel gedreht – Jankovic schiesst Qarabag in Führung

05.11.2025

Nach den Kracher-Duellen am Dienstag bietet der 4. Spieltag der Champions League Ligaphase auch am Mittwoch viel Action. Die ersten beiden Partien starten ab 18:45 Uhr. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

05.11.2025, 18:35

05.11.2025, 20:38

Klicke auf die gewünschte Partie, um zum ausführlichen Live-Ticker zu gelangen. Hier kannst du alle Spiele live im TV verfolgen.

Die besten Szenen im Video

Qarabag gelingt der Ausgleich

Qarabag gelingt der Ausgleich

05.11.2025

Estevao schiesst Chelsea in Führung

Estevao schiesst Chelsea in Führung

05.11.2025

Die Tabelle

Alle Spiele, alle Tore. Bayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Alle Spiele, alle ToreBayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Fussball-News

Countdown im Stream. Können Kobel und Co. Manchester City ärgern?

Countdown im StreamKönnen Kobel und Co. Manchester City ärgern?

«Glauben Sie, das sei fair?». Das sagt Cristiano Ronaldo über sein Karriereende, Messi und den WM-Titel

«Glauben Sie, das sei fair?»Das sagt Cristiano Ronaldo über sein Karriereende, Messi und den WM-Titel

Frankreich. Mehrwöchige Pause für Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes

FrankreichMehrwöchige Pause für Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes

Schwere Muskelverletzung. YB mehrere Monate ohne Edimilson Fernandes

Schwere MuskelverletzungYB mehrere Monate ohne Edimilson Fernandes

«Gefälschte Unterschriften». FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

«Gefälschte Unterschriften»FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic