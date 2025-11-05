  1. Privatkunden
Wunderkind wird ausgebremst Darum machen sie sich in Barcelona grosse Sorgen um Lamine Yamal

Patrick Lämmle

5.11.2025

Barcelona-Star Lamine Yamal sorgt immer wieder für Schlagzeilen.
Barcelona-Star Lamine Yamal sorgt immer wieder für Schlagzeilen.
Keystone

Lamine Yamal begeistert Fussball-Fans rund um den Globus. Zuletzt wird der 18-Jährige aber immer wieder von Leistenproblemen ausgebremst. In Barcelona macht man sich deswegen grosse Sorgen um den Superstar.

Patrick Lämmle

05.11.2025, 14:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lamine Yamal ist zwar erst 18 Jahre alt, gehört aber bereits zu den besten Fussballern der Welt.
  • In dieser Saison hat Yamal aufgrund von schwer behandelbaren Leistenproblemen bereits mehrere Spiele verpasst.
  • Einige Medien malen bereits schwarz und befürchten ein verfrühtes Karriereende. Lionel Messi hat allerdings bewiesen, dass man auch mit einer Pubalgie alles erreichen kann.
Mehr anzeigen

Yamal wurde mit Barça schon zwei Mal Meister, hat im Pokal triumphiert und mit Spanien wurde er Europameister. Da geht schnell einmal vergessen, dass der Zauberfussballer erst 18 Jahre alt ist. Dass er da auch abseits des Platzes immer mal wieder für Schlagzeilen sorgt, ist teils wohl auch dem Alter geschuldet. Wie spanische Medien berichten, zeigen sich die Vereinsbosse zunehmend besorgt über sein Auftreten. Barça will deshalb gemeinsam mit Yamals Berater Jorge Mendes alle Interviews und Social-Media-Aktivitäten des Starfussballers enger begleiten und ihn so vor Dummheiten schützen. Yamal habe die Massnahme akzeptiert.

Eine komplizierte Verletzung bremst Yamal aus

Noch grösser sind in Barcelona allerdings die Sorgen in Bezug auf Yamals Gesundheitszustand. Neun Spiele hat er in dieser Saison bestritten und dabei vier Tore erzielt und fünf vorbereitet. Absolute Top-Werte. Aber Yamal hat auch schon fünf Spiele aufgrund einer Leistenverletzung verpasst.

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung «Sport» befürchte die medizinische Abteilung des FC Barcelona, dass die Beschwerden chronisch werden könnten. Facharzt Luis Ripoll habe zuletzt Anzeichen für eine Pubalgie bei Yamal erkannt: «Die Krankheit ist durch Schmerzen gekennzeichnet, die die Bewegungs- und Schussfähigkeit des Spielers um fast 50 Prozent einschränken. Das ist genau das, was wir bei ihm im Clásico gesehen haben», so der Mediziner in der Radio-Sendung «El Larguero».

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Physiotherapeut Lluís Puig erklärt bei «Sport»: «Eine Pubalgie ist keine Muskelverletzung, die von selbst heilt. Der Schmerz entsteht an der Stelle, wo verschiedene Muskelgruppen am Schambein zusammenlaufen. Das macht die Genesung langsam und unvorhersehbar.»

Bei jungen Spielern könne dies auch mit ihrer schnellen körperlichen Entwicklung zusammenhängen: «Während des Wachstums verändert sich die Körperhaltung, und einige Muskelgruppen können da nicht immer mithalten. Es ist etwas, womit man leben lernen muss, nichts, was man mal eben behandeln lässt und dann verschwindet.»

Umgangssprachlich spricht man bei einer athletischen Pubalgie auch von einer Sportlerleiste. Medien, die bereits jetzt über Yamals Karriereende spekulieren, tun dies allerdings zu früh. Ein einziges Beispiel reicht, um dies zu untermauern. Lionel Messi plagten in seinen Anfangsjahren dieselben Probleme. Was für eine Karriere er hingelegt hat, weiss die ganze Welt …

Club Brugge KV - FC Barcelona
Club Brugge KV - FC Barcelona

Mi 05.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Club Brugge KV - FC Barcelona

Mit tv.blue.ch mieten

Reif über das Einsteigen von Diaz: «Warum machst du das?»

Reif über das Einsteigen von Diaz: «Warum machst du das?»

04.11.2025

PSG – Bayern 1:2

PSG – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Liverpool – Real Madrid 1:0

Liverpool – Real Madrid 1:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

BVB trifft auf ManCity. Kobel und der Kampf gegen Koloss Haaland

BVB trifft auf ManCityKobel und der Kampf gegen Koloss Haaland

«Das war sinnlos». Die Bayern sind nun auch Abwehrmonster – nur eine Sache irritiert Goalie Neuer

«Das war sinnlos»Die Bayern sind nun auch Abwehrmonster – nur eine Sache irritiert Goalie Neuer

Champions-League-Szenen des Abends. Teenie-Rekord, Monsterparaden und ein Solo-Lauf über das ganze Spielfeld

Champions-League-Szenen des AbendsTeenie-Rekord, Monsterparaden und ein Solo-Lauf über das ganze Spielfeld

Tränen bei PSG-Star Hakimi. Reif über Diaz' Grätsche von hinten: «Warum machst du das?»

Tränen bei PSG-Star HakimiReif über Diaz' Grätsche von hinten: «Warum machst du das?»

«Idiotische Handregel». Deshalb gab es hier keinen Elfmeter für Liverpool

«Idiotische Handregel»Deshalb gab es hier keinen Elfmeter für Liverpool

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

05.11.2025

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

Yakin bedauert Continis Entlassung: «Für Giorgio tut es mir leid»

05.11.2025

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

05.11.2025

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

Yakin: «Ich fürchte mich überhaupt nicht vor einer Finalissima gegen Kosovo»

05.11.2025

Yakin: «Meine Mannschaft wird bereit sein – leider ohne Remo Freuler»

Yakin: «Meine Mannschaft wird bereit sein – leider ohne Remo Freuler»

05.11.2025

