Wicky: «Das Feuer brennt, ich bin bereit, wieder an der Linie zu stehen» 01.10.2025

Raphael Wicky analysiert für blue Sport am Mittwoch die Spiele der UEFA Champions League. Dabei verrät der 48-Jährige, dass er bereit ist, bald wieder selbst an der Seitenlinie zu stehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Raphael Wicky analysiert für blue Sport am Mittwoch die Champions-League-Spiele der Ligaphase.

Dabei verrät der 48-Jährige, dass er wieder bereit sei, an der Seitenlinie zu stehen. Mehr anzeigen

«Ich bin Papa geworden und habe die letzten drei Monate mit meinem Sohn und meiner Frau extrem genossen», erzählt Raphael Wicky bei blue Sport aus seiner aktuellen Lebenssituation. Zudem studiere er noch an der Universität St.Gallen, verrät der 48-Jährige.

Doch wann ist Wicky wieder im Fussballgeschäft und an der Seitenlinie anzutreffen? Der Walliser, der als Trainer bereits beim FC Basel (2017 - 2018), in Chicago (2019 - 2021) und zuletzt bei den Berner Young Boys (2022 - 2024) tätig war, verrät: «Das Feuer brennt! Ich bin wieder bereit und offen, um irgendwann wieder an die Linie zu stehen.»

Die Königsklasse bei blue Sport am Mittwochabend stachelt Wicky derweil weiter an: «Wenn ich selber an Champions-League-Spielen bin oder hier im Studio bin, dann muss ich sagen, das waren schon wunderschöne Momente», so der blue Fussball-Experte. «Die würde ich gerne wieder erleben, aber es ist nicht so einfach, da wieder reinzukommen.»

Experten-Kollege Mladen Petric hätte da auch schon eine Idee: «Ich würde ihn gerne in unserer gemeinsamen alten Heimat sehen, in Hamburg.»

Das könnte dich auch interessieren