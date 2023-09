Hamann: «Du kannst einen Champions-League-Sieg nicht planen, aber …» Didi Hamann äussert sich zur neuen CL-Kampagne. Wer sichert sich den Henkelpott? Und welche Chancen gibt er den Berner Young Boys? 19.09.2023

Didi Hamann (50) spricht vor dem Champions-League-Start von YB über das Auftaktspiel gegen RB Leipzig und den Aufstieg von Manuel Akanji bei Manchester City.

Herr Hamann, was trauen Sie YB in der Gruppe mit Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad zu?

Didi Hamann: Eine schwere Gruppe. Ich glaube, wenn du den Young Boys Rang drei anbietest, würden sie es wahrscheinlich nehmen. Das traue ich ihnen auch zu, mit einer Aussenseiter-Chance auf Platz zwei. ManCity ist ein ziemliches Brett, Roter Stern Belgrad ist gerade auswärts natürlich nicht einfach und die Leipziger gefielen mir zuletzt ganz gut. Letzte Saison hatten sie allerdings Probleme mit dem Start in die Champions League.

Das erste Spiel gegen RB Leipzig findet auf Kunstrasen in Bern statt.

Ja, das ist natürlich schon ein Vorteil. Da sind viele Mannschaften, die das nicht gewohnt sind. Das ist schon was anderes. Das ist mit Sicherheit ein Trumpf, den die Berner da haben.

Meister-Trainer Raphael Wicky, der bei Werder Bremen und dem Hamburger SV spielte, wäre er einer für die Bundesliga?

Ja, es haben ja schon einige den Schritt gemacht von der Schweiz nach Deutschland und sind dann sehr erfolgreiche Trainer hier in Deutschland geworden. Wicky kennt die Bundesliga, war lange hier. So wie er das im Moment in Bern macht, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er früher oder später in der Bundesliga trainiert.

YB trifft auch auf Manchester City. Hat Sie Manuel Akanji überrascht, dass er dort so durchstartet?

Also überrascht nein, aber die Art und Weise, wie er sich da festgespielt hat, das war schon beeindruckend. Ich habe immer grosse Stücke auf ihn gehalten, ich bin Fan von Akanji. Bei Dortmund hat er nur den einen oder anderen Fehler zu viel gehabt. Er ist technisch versiert, er öffnet das Spiel, ist kopfballstark und schnell. Er hat alles, was man braucht. Er hat bei Manchester City diese Fehler abgestellt und eine herausragende Rolle gespielt.

Ist Manchester City der grosse Favorit auf den Champions-League-Titel?

Jetzt jagt sie natürlich jeder. Ich glaube, dass sie der Massstab sind. Wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, den Kader, sind sie mit Sicherheit das zu schlagende Team.

Sie spielten einst bei Manchester City – mit Gelson Fernandes, dem Schweizer Ex-Nati-Star.

Er war unheimlich lernwillig. Also den musstest du nicht anschieben, den musstest du bremsen. Ich habe immer versucht, ihm zu helfen, weil ich sein Potenzial gesehen habe. Er war am Anfang noch etwas hektisch. In Manchester und dann auch in Deutschland hat er sich einen herausragenden Ruf erspielt. Ein unheimlich toller Junge und als Mannschaftskamerad einfach unbezahlbar. Weil solche Spieler, die sich immer in den Hintergrund stellen, die alles für die Mannschaft machen, die Chance erhöhen, dass Du Erfolg hast. Ich habe immer sporadisch Kontakt mit ihm gehalten, weil er ein Junge ist, der mir sehr am Herzen liegt.

