Was für ein monumentales Champions-League-Spiel: Der FC Bayern steht gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain schon fast vor dem K.o. - und kommt nach einem 2:5 noch auf 4:5 heran. Auf X schwärmen die Fussball-Fans von der Partie.
PSG vs Bayern, the streets will never forget you 💔 pic.twitter.com/UBU50KJ6hW— Mod (@CFCMods) April 28, 2026
Futebol de verdade … 👏🏾👏🏾— Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 28, 2026
Football pic.twitter.com/IoyW4H9Xfz— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2026
Der georgische Buchstabensalat ist so ein geiler Oldschool-Dribbler. Schöner Gegenentwurf zur eleganten Gazelle Olise. #PSGFCB— Max Fritzsching (@max_fritzsching) April 28, 2026
Beeindruckend, dass da 2 Teams, nicht 2×11 Spieler auf dem Platz stehen. So oft wie Kane hinten hilft, wie Dembele presst...wie alle gegen den Ball das vom Trainer geforderte umsetzen! Als Real-Fan ist das leider nicht mehr selbstverständlich...#PSGBAY #PSGFCB— Nils Kern (@nilskern17) April 28, 2026
Und es gibt Menschen, die Fußball nicht mögen. #PSGFCB— Kerry Hau (@kerry_hau) April 28, 2026
Erling Haaland: “This is football”. 📲👏🏼 pic.twitter.com/9yWDE9HAIy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026
Wer sich dieses Spiel nicht anschaut, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Was für ein Genuss 😍 #PSGFCB— Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) April 28, 2026
Olise plays like if Yamal went to private school— Jimmy (@FCBJimmy_) April 28, 2026
How do I explain to my kids that PSG upgraded their attack?😭 pic.twitter.com/bHkzkNayf8— Rex (@RexCity01) April 28, 2026
Wenn man auswärts in Paris vier Tore schießt, sollte man das Spiel eigentlich gewinnen und nicht verlieren. Mein Verein macht mich echt irre.— 𝕬𝖗𝖓𝖊 𝕺𝖎𝖉𝖆 𝕾𝖙𝖊𝖓𝖟 🇩🇪🦅🔴⚪️🇪🇸 (@ArneMuhl) April 29, 2026
Hoffnung Rückspiel.#PSGFCB
Was für ein brutales Fußballspiel! Offenes Visier auf beiden Seiten. #PSGFCB— 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 (@spielertrainer_) April 28, 2026
Das Problem war schon immer und ist natürlich auch weiterhin die Regel. Aus 20 cm gegen den Körper schießen, von dem der Ball an die Hand geht, darf nie ein Elfmeter sein, außer er fängt den Ball. #PSGFCB— Manuel B. (@ma_behlert) April 28, 2026
Grandioses, epochales Fußballspiel. Kudos an die Bayern für das Comeback. Völlig offen, wer ins Finale kommt. Gelingt den Bayern mehr Spielkontrolle, werden sie es sein. Bei neuerlichem Chaos hat PSG Vorteile. #PSGFCB— stellungsfehler.de (@FedorFreytag) April 28, 2026
Und wenn das ein Ballon d‘Or-Spiel war: Für mich heute Díaz. Wahnsinn, gerade in der 1. HZ. #PSGFCB— Müller (@gemuellert) April 28, 2026
Pavlovic bisher heute blueprint für einen Weltklasse-Spieler.#PSGFCB— Dominic (@dominic_mit_c) April 28, 2026
Da stehen halt 19 technisch höchst veranlagte Feldspieler auf dem Platz und Josip Stanisic. #PSGFCB #PSGBAY— John (@Stendsac) April 28, 2026
Wer übrigens behauptet, dass Kimmich kein Führungsspieler ist, sollte sich das Spiel nach dem 5:2 anschauen. Er übernahm Verantwortung und war maßgeblich am Comeback beteiligt.#PSGFCB— Shenziro (@Shenziro_) April 28, 2026
Was Kane heute spielt ist absolute Weltklasse. Darauf kannst du dich nicht einstellen als Abwehr. #PSGFCB— 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 (@spielertrainer_) April 28, 2026
Das muss das beste Fußballspiel aller Zeiten sein.#PSGFCB— Dominic (@dominic_mit_c) April 28, 2026
Das wahrscheinlich beste Fußballspiel, das ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Wenn man diesen ganzen Taktik-Kram mal vergisst. Und das mache ich grundsätzlich. #PSGFCB— C07 (@Catenaccio_07) April 28, 2026
Kannst die Mona Lisa aus dem Louvre in Paris direkt mit diesem Spiel ersetzen— elmaestro (@Dallotelli) April 28, 2026
Dieses Spiel ist halt nh komplett andere Sportart wenn man seit Jahren jede Woche 2. Liga Fußball schaut #psgfcb— (41/40) (@luksbtw) April 28, 2026
Camavinga has been awarded the Sócrates Award for 'humanitarian work' after giving us that PSG vs. Bayern masterpiece. pic.twitter.com/0nB6xh4sdK— Troll Football (@TrollFootball) April 29, 2026
um die jugend noch mehr für das konstrukt champions league zu begeistern geht das rückspiel dann six seven aus— August Bembel (@AugustBembel) April 28, 2026
Also von mir aus hätte dieses Spiel auch noch 2 Stunden länger gehen können #PSGFCB— Fabienne (@FabienneXIII) April 28, 2026
Crazy Spiel
Sobald die Freude über dieses Fußballspiel verklingt, drängt sich der Gedanke auf: Die Bayern müssen dieses Spiel nicht verlieren. Schon wieder ein Gegentor nach einer (extrem simplen) Ecke. Probleme in der Zuordnung vor der Pause. Deutliches xG-Plus.— Tobias Escher (@TobiasEscher) April 28, 2026
#PSGFCB Das war das geilste CL-Halbfinale, ach was sag ich, CL-Spiel(!) jemals. Keine Minute ohne Spannung auf beiden Seiten.— SebMinga ❤️ (@SebMinga) April 28, 2026
Unfassbar.
Allianz Arena, Kompany zurück, bessere Bank, 1 Tor Rückstand, nachdem wir 4 in deren Stadion erzielt haben.— Dominic (@dominic_mit_c) April 28, 2026
Die müssen nächste Woche mit Messern zwischen den Zähnen da rausgehen & die auffressen.
Bin da sehr positiv gestimmt.#PSGFCB