  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions-League-Hingucker im Video Lamine Yamal bewirbt sich für den Ski-Weltcup – diese 5 Szenen musst du gesehen haben

Andreas Lunghi

6.11.2025

Ein VAR-Eingriff in der Nachspielzeit, ein Abwehrspieler trifft sehenswert und Lamine Yamal bewirbt sich für den Ski-Weltcup – das sind die besten Szenen des Champions-League-Abends.

,

Andreas Lunghi, Tobias Benz

06.11.2025, 07:00

06.11.2025, 07:02

Garnachos gefährlicher Abschluss... ins Seitenaus

Chelsea kommt auswärts bei Qarabag nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Während der Schlussoffensive werden die Räume im Strafraum der Hausherren enger, so versucht es Garnacho aus der Distanz. Sein Schuss landet allerdings im Seitenaus, anstatt im Tor von Qarabag. Kleiner Trost für ihn: Beim 2:2 traf er ins Ziel und sicherte den Londonern wenigstens einen Punkt.

Garnacho mit einem gefährlichen Abschluss... ins Seitenaus

Garnacho mit einem gefährlichen Abschluss... ins Seitenaus

05.11.2025

Burns Traum-Kopfball

Newcastle United hat gegen Athletic Bilbao die Oberhand. Nachdem in der 9. Minute der vermeintliche Führungstreffer von Joelinton wegen Abseits aberkannt wird, trifft Dan Burn in der 11. Minute herrlich per Kopf in die lange Ecke zur Führung.

Dan Burn trifft herrlich per Kopf

Dan Burn trifft herrlich per Kopf

05.11.2025

Yamal dribbelt Brügges Abwehr aus

Lamine Yamal lässt beim Gastspiel seines FC Barcelona in Brügge wieder sein ganzes Können aufblitzen. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 ist eine Augenweide. Damit könnte er sich gleich für den nächsten Slalom-Lauf im Ski-Weltcup anmelden.

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona

05.11.2025

Samardzic trifft traumhaft – nach Handspiel seines Teamkollegen

Lazar Samardzic schiesst Atalanta in der 90. Minute traumhaft zum Sieg über Olympique Marseille. Doch da war doch was. Vor dem Konter spielt Atalantas Ederson den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand. Der VAR schaltet sich zwar ein, sieht allerdings nichts Irreguläres – ganz zum Ärger der Franzosen.

Samardzic schiesst Atalanta in Führung – hätte das Tor annulliert werden sollen?

Samardzic schiesst Atalanta in Führung – hätte das Tor annulliert werden sollen?

05.11.2025

VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

Brügge macht Barcelona zu schaffen – und hätte als Sieger vom Platz gehen können. Hätte, denn das Tor zum vermeintlichen 4:3 durch Romeo Vermant wird vom VAR zurückgenommen. Der Belgier luchst Barça-Torhüter Wojciech Szczęsny den Ball mit einem Foul ab. Dieser Entscheid geht so in Ordnung, findet Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet im blue Sport Studio.

VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

05.11.2025

Meistgelesen

Katerstimmung im Weissen Haus
Warum spricht die «böseste Frau der Schweiz» ständig über ihre Kinder?
Spektakulärer Münzschatz wird in Zürich versteigert
Mamdani präsentiert Übergangsteam für New York – allesamt Frauen +++ Trump stichelt
Oberstes US-Gericht zeigt sich bei Trump-Zöllen skeptisch

Mehr Champions League

Video-Highlights. Kobels Dortmund geschlagen: City siegt dank Haaland, Foden und Cherki

Video-HighlightsKobels Dortmund geschlagen: City siegt dank Haaland, Foden und Cherki

Alle Spiele, alle Tore. Vogelwilde Partie in Brügge: VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

Alle Spiele, alle ToreVogelwilde Partie in Brügge: VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

Verletzungspech bei Paris Saint-Germain. Mehrwöchige Pause für Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes

Verletzungspech bei Paris Saint-GermainMehrwöchige Pause für Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes

Videos aus dem Ressort

Brügge – Barcelona 3:3

Brügge – Barcelona 3:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Newcastle – Athletic Club 2:0

Newcastle – Athletic Club 2:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Ajax – Galatasaray 0:3

Ajax – Galatasaray 0:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Brügge – Barcelona 3:3

Brügge – Barcelona 3:3

Newcastle – Athletic Club 2:0

Newcastle – Athletic Club 2:0

Ajax – Galatasaray 0:3

Ajax – Galatasaray 0:3

Mehr Videos