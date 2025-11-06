Ein VAR-Eingriff in der Nachspielzeit, ein Abwehrspieler trifft sehenswert und Lamine Yamal bewirbt sich für den Ski-Weltcup – das sind die besten Szenen des Champions-League-Abends.

Garnachos gefährlicher Abschluss... ins Seitenaus

Chelsea kommt auswärts bei Qarabag nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Während der Schlussoffensive werden die Räume im Strafraum der Hausherren enger, so versucht es Garnacho aus der Distanz. Sein Schuss landet allerdings im Seitenaus, anstatt im Tor von Qarabag. Kleiner Trost für ihn: Beim 2:2 traf er ins Ziel und sicherte den Londonern wenigstens einen Punkt.

Garnacho mit einem gefährlichen Abschluss... ins Seitenaus 05.11.2025

Burns Traum-Kopfball

Newcastle United hat gegen Athletic Bilbao die Oberhand. Nachdem in der 9. Minute der vermeintliche Führungstreffer von Joelinton wegen Abseits aberkannt wird, trifft Dan Burn in der 11. Minute herrlich per Kopf in die lange Ecke zur Führung.

Dan Burn trifft herrlich per Kopf 05.11.2025

Yamal dribbelt Brügges Abwehr aus

Lamine Yamal lässt beim Gastspiel seines FC Barcelona in Brügge wieder sein ganzes Können aufblitzen. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 ist eine Augenweide. Damit könnte er sich gleich für den nächsten Slalom-Lauf im Ski-Weltcup anmelden.

Yamal trifft sehenswert zum Ausgleich für Barcelona 05.11.2025

Samardzic trifft traumhaft – nach Handspiel seines Teamkollegen

Lazar Samardzic schiesst Atalanta in der 90. Minute traumhaft zum Sieg über Olympique Marseille. Doch da war doch was. Vor dem Konter spielt Atalantas Ederson den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand. Der VAR schaltet sich zwar ein, sieht allerdings nichts Irreguläres – ganz zum Ärger der Franzosen.

Samardzic schiesst Atalanta in Führung – hätte das Tor annulliert werden sollen? 05.11.2025

VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

Brügge macht Barcelona zu schaffen – und hätte als Sieger vom Platz gehen können. Hätte, denn das Tor zum vermeintlichen 4:3 durch Romeo Vermant wird vom VAR zurückgenommen. Der Belgier luchst Barça-Torhüter Wojciech Szczęsny den Ball mit einem Foul ab. Dieser Entscheid geht so in Ordnung, findet Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet im blue Sport Studio.