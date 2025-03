Feyenoord könnte Geschichte schreiben: Nach dem Sieg gegen Milan in den Playoffs könnten sie erst das vierte Team werden, das Milan und Inter in derselben Champions-League-Saison besiegt. Zuvor schafften das nur Tottenham (2010/11), Liverpool (2021/22) und Bayer Leverkusen in der laufenden Spielzeit.

Inter zeigt unter Simone Inzaghi in der Champions League beeindruckende Defensivstärke. In der Saison 2024/25 kassierten sie in acht Spielen nur ein Gegentor – Bestwert im Wettbewerb. Insgesamt blieben sie unter Inzaghi in fast 60 Prozent ihrer Partien ohne Gegentor – ein Rekord für Trainer mit mindestens 30 Spielen bei einem Verein.