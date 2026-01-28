  1. Privatkunden
18 Spiele gleichzeitig – live auf blue Sport Das musst du zum Monster-Spieltag in der Champions League wissen

Jan Arnet

28.1.2026

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

23.01.2026

Der letzte Spieltag in der Champions-League-Ligaphase hat es in sich. Am Mittwoch spielen alle 36 Teams zeitgleich. Mit blue Sport bist du hautnah dabei. Bevor es losgeht, beantwortet blue Sport Chefredaktor Andreas Böni die wichtigsten Fragen.

Redaktion blue Sport

28.01.2026, 08:00

28.01.2026, 08:22

Wie plant blue Sport den achten Spieltag der Champions League, wo es um alles geht?

Andreas Böni: «Es wird ein wilder Abend, wir wagen eine Premiere: Erstmals präsentieren wir eine Champions-League-Konferenz mit allen 18 Spielen. Zwischen acht Partien schalten wir direkt hin und her, während Tore und Highlights der weiteren zehn Begegnungen re-live in die Konferenz einfliessen. Das wird eine echte Herausforderung und ein spannender Testlauf, es wird umfassendes Team-Work nötig sein.»

Wer sitzt im Studio?

«Mit Roman Kilchsperger und Valentina Maceri moderiert unser bewährtes Duo und empfängt die Experten Marco Streller und Mladen Petric.»

Wie viele Menschen sind im Einsatz?

«Wir haben die Infrastruktur logischerweise sowohl in der Deutschschweiz in Volketswil wie auch in der Westschweiz in Granges-Paccot hochgefahren. Alles in allem werden etwa 125 Menschen im Einsatz sein: Moderatoren, Kommentatoren, Produzenten, Subregisseure, Highlight-Cutter, Zusammenfassungsredakteure, Zusammenfassungs-Cutter, Near-Live-Cutter für die Online-Highlights, Online- und Social-Media-Journalisten.»

Was wird die grösste Herausforderung?

«Eine besteht darin, bei all den Spielen und den fast sekündlichen Veränderungen in der Tabelle, den Überblick zu behalten. Die Ungewissheit war in der letzten Saison in der Tat grösser – weils schlicht keine Erfahrungswerte gab mit 18 Parallel-Spielen. Wir freuen uns dieses Jahr richtig auf den Monster-Spieltag.»

Wie ist die Ausgangslage?

«Mehr als ein Dutzend Teams kämpfen noch ums Weiterkommen, viele auch noch um einen Platz in den Top 8. In fast jedem Spiel ist Spannung drin. Nur in der Partie zwischen Leader Arsenal (schon fix in den Top 8) und Schlusslicht Kairat Almaty (bereits ausgeschieden) geht es um nichts mehr. Wir dürfen uns also auf richtig spannende Spiele freuen.»

Konferenz - UEFA Champions League
Konferenz - UEFA Champions League

Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Konferenz - UEFA Champions League

Mit tv.blue.ch mieten

