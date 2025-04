Kobel: «Wir wissen, dass wir zuhause jeden Gegner schlagen können» 15.04.2025

Dortmund zeigt im Viertelfinal-Rückspiel eine starke Reaktion und schnuppert gegen Barça zeitweise an der nicht mehr für möglich gehaltenen Wende. Nati-Goalie Gregor Kobel steht blue Sport nach dem Ausscheiden Red und Antwort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Borussia Dortmund zeigt Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse den Meister und gewinnt mit 3:1. Nach der klaren 0:4-Pleite im Hinspiel reicht das aber nicht fürs Weiterkommen.

Nati-Goalie Gregor Kobel spricht im Interview mit blue Sport über den starken Auftritt vor Heimpublikum und sagt: «Jeder kann stolz sein auf das Spiel heute, auch wenn es am Schluss nicht gereicht hat.» Mehr anzeigen

Die Fans feierten ihren BVB, die Spieler bejubelten einen Prestigesieg für die Moral. Das Wunder von Dortmund blieb zwar aus, doch nach dem 3:1–Erfolg im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona bestand Dortmund den Charaktertest.

«Wir wussten, dass es mental ein schwieriges Spiel für Barcelona wird und ein etwas einfacheres für uns. Nach dem 0:4 konnten wir extrem viel gewinnen und sie viel verlieren», sagt Nati-Goalie Gregor Kobel nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport.

Man habe gewusst, dass man vor Heimpublikum jeden Gegner in die Knie zwingen kann. «Gerade wenn wir zuhause spielen vor diesen Fans. Die Energie, die in diesem Stadion aufkommen kann, ist schon sehr speziell. Dann wird es für jeden Gegner schwer», sagt Kobel. «Jeder kann stolz sein auf das Spiel heute, auch wenn es am Schluss nicht gereicht hat, um weiterzukommen.»

Auftrieb für den Bundesliga-Endspurt?

Nichtsdestotrotz hofft Kobel, dass der starke Auftritt den Dortmundern Auftrieb verleiht für den Saisonendspurt. «Solche Spiele wie heute hat kosten viel Kraft, mental und auch körperlich. Von dem her geht es darum, schnell zu regenerieren und wieder frisch zu werden. Und die Energie und die positiven Gefühle, die wir erlebt haben, versuchen, mitzunehmen.»

Denn für Dortmund geht es ab sofort darum, sich auch in der nächsten Saison einen Platz in der Königsklasse zu sichern. Am Ostersonntag geht die gestartete Aufholjagd des aktuellen Tabellenachten gegen den direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach weiter.

