«Wenn du das machst, dann …» Das sagt Ex-Liverpool-Star Henchoz zum Salah-Theater

Patrick Lämmle

9.12.2025

Das sagt Henchoz zum Zoff zwischen Salah und Liverpool

Das sagt Henchoz zum Zoff zwischen Salah und Liverpool

08.12.2025

205 Mal lief Stéphane Henchoz für Liverpool auf und noch immer verfolgt er ganz genau, was im Verein abgeht. Bei blue Sport sagt der 51-Jährige, wie er den Zoff zwischen Liverpool und Mo Salah einordnet.

Patrick Lämmle

09.12.2025, 13:30

Mo Salah spielt schon seit 2017 für Liverpool und ist längst eine Vereinslegende. Mit den Reds hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Noch in der vergangenen Saison schiesst der 33-jährige Ägypter auf dem Weg zum Meistertitel in 38 Liga-Spielen 29 Tore und bereitet 18 weitere vor. Wahnsinn! Und auch der Start in die neue Saison glückt. Liverpool gewinnt die ersten fünf Liga-Spiele und Salah weiss mit zwei Toren und zwei Assists zu überzeugen.

Doch danach beginnt der totale Absturz der Reds. Liverpool verliert in der Liga sechs von sieben Partien, woraufhin Arne Slot ein Zeichen setzt und Mo Salah auf die Bank setzt. Prompt gewinnt Liverpool gegen West Ham 2:0. Gegen Sunderland (1:1) spielt Salah eine Halbzeit lang, gegen Leeds United (3:3) kommt er erneut nicht zum Einsatz.

UHD HDR FC Internazionale Milano - Liverpool FC
UHD HDR FC Internazionale Milano - Liverpool FC

Di 09.12. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Internazionale Milano - Liverpool FC

Mit tv.blue.ch mieten

Das sagt Henchoz zur Degradierung von Salah

Nach dieser Degradierung platzt Salah der Kragen. In einem Interview rechnet er mit dem Verein ab und schiesst öffentlich gegen den Trainer.

Ex-Liverpool-Spieler Stéphane Henchoz meint im Gespräch mit blue Sport: «Ein schwieriger Fall für Liverpool und für Slot.» Vergangene Saison habe Salah «überragend» gespielt, doch «am Anfang dieser Saison hat man gesehen, dass die Beine von Salah nicht mehr so schnell sind». Das Mentale spiele natürlich auch eine Rolle und diesbezüglich beäugt Henchoz Salah kritisch.

Aus Sicht des Trainers sei klar: «Wenn du so viele Spiele verlierst, dann musst du etwas machen.» Dass Salah nicht zufrieden sei, drei Mal in Folge auf der Bank zu sitzen, das sei natürlich auch klar. «Aber für mich muss er das nicht in der Öffentlichkeit sagen. Weil wenn du das machst, ist der Punkt erreicht, an dem die Beziehung in die Brüche geht.» Dass man gemeinsam in die Zukunft geht, kann sich Henchoz nur schwer vorstellen.

Für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand hat man auf alle Fälle bereits Konsequenzen gezogen und Salah nicht ins Aufgebot genommen.

Strafmassnahme vor Inter-Kracher. Liverpool schmeisst Mo Salah aus dem Kader

Strafmassnahme vor Inter-KracherLiverpool schmeisst Mo Salah aus dem Kader

Stéphane Henchoz, ist Arne Slot noch der richtige Liverpool-Trainer?

Stéphane Henchoz, ist Arne Slot noch der richtige Liverpool-Trainer?

08.12.2025

