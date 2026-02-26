  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mega-Bock, VAR-Drama, 3 Platzverweise Das sagt Kobel zum verheerenden Fehlpass in der Nachspielzeit

Tobias Benz

26.2.2026

Kobel-Bock in der 94. Minute: Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

Kobel-Bock in der 94. Minute: Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

25.02.2026

Bis kurz vor Schluss deutet am Mittwochabend in Bergamo alles auf Verlängerung hin. Doch dann reicht ein Fehlpass von Gregor Kobel – und das Abenteuer Champions League endet für Borussia Dortmund abrupt.

,

Tobias Benz, Syl Battistuzzi

26.02.2026, 07:28

26.02.2026, 08:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein katastrophaler Fehlpass von Gregor Kobel in der Nachspielzeit leitete den entscheidenden Elfmeter ein, durch den Borussia Dortmund nach VAR-Drama mit 1:4 gegen Atalanta aus der Champions League ausschied.
  • Nach Kobels Fehler traf Bensebaini den Atalanta-Stürmer Krstovic mit den Stollen im Gesicht, woraufhin der Schiedsrichter nach VAR-Check auf Penalty entschied. Bensebaini sieht Gelb-Rot, zudem sehen Nico Schlotterbeck und Giorgio Scalvini für ihr verhalten auf der Bank noch Rot. 
  • Kobel übernahm nach dem Spiel die Verantwortung für den entscheidenden Patzer und zeigte sich tief enttäuscht über das bittere Aus seiner Mannschaft.
Mehr anzeigen

Horror-Szenario für Gregor Kobel in der Champions League: Die dreiminütige Nachspielzeit ist eigentlich bereits abgelaufen, da unterläuft dem Nati-Goalie ein katastrophaler Fehlpass. Anstatt die Kugel wegzudreschen, spielt sie Kobel direkt in die Füsse von Gegenspieler Mario Pasalic.

Der Kroate schlägt den Ball in den Strafraum, wo sich dann die Ereignisse überschlagen. Zuerst fälscht Kobel die Flanke leicht ab, dann wehrt BVB-Verteidiger Ramy Bensebaini den Ball mit der Hacke ab, trifft dabei aber auch den Kopf von Atalanta-Angreifer Nikola Krstovic. 

Der VAR meldet sich und die Szene wird gecheckt. Bensebaini erwischt Krstovic deutlich mit den Stollen im Gesicht, der sogar einen Cut erleidet und stark blutet. Schiedsrichter José Maria Sanchez zeigt schlussendlich auf den Punkt. Bensebaini fliegt zudem mit Gelb-Rot vom Platz.

Alle Spiele, alle Tore. Juve geht nach Mega-Comeback in der Verlängerung k.o. ++ Real und PSG im Achtelfinal

Alle Spiele, alle ToreJuve geht nach Mega-Comeback in der Verlängerung k.o. ++ Real und PSG im Achtelfinal

Der verletzte BVB-Abwehrchef Nico Schlotterbeck, der die Szene auf der Bank verfolgte, sieht im Durcheinander rund um den VAR-Check ebenfalls die Rote Karte. Auch der ausgewechselte Atalanta-Profi Giorgio Scalvini hatte seine Nerven nicht im Griff und erhielt für Reklamieren noch Rot.

Kobel: «Den muss ich klären – scheissegal wie»

Die hitzigen Szenen lassen Lazar Samardzic unberührt. Der gebürtige Berliner bleibt beim Penalty cool und hämmert Atalanta ins Champions-League-Achtelfinale.

«Ja klar, das war mein Fehler am Ende. Das tut mir super leid für meine Jungs», ärgert sich Kobel nach der Partie im Interview.

Wer kann auf wen treffen?. Champions League: Alles, was du vor der Auslosung wissen musst

Wer kann auf wen treffen?Champions League: Alles, was du vor der Auslosung wissen musst

«Fussball ist manchmal hart. Ich wollte den Ball natürlich zuerst weghauen. Dann lag er nicht so. Das ist der Bruchteil einer Sekunde, ich war dann halt im Spiel drin und habe versucht, noch eine Lösung zu finden. Da muss ich ihn natürlich einfach irgendwie klären am Ende, es ist scheissegal wie. So ist es super hart für die Mannschaft, das tut mir natürlich weh.»

Kobel: «Den muss ich klären – scheissegal wie!»

Kobel: «Den muss ich klären – scheissegal wie!»

25.02.2026

Emre Can will «keinen Vorwurf an irgendeinen Spieler» machen. «Gregor hat uns schon so oft gerettet in dieser Saison, auch heute in der ersten Halbzeit. Tut mir leid für den Jungen», meint er. «Aber wenn du so viele individuelle Fehler machst, dann wird es schwer, weiterzukommen. Wir sind am Ende sehr unglücklich, aber wenn man ehrlich ist, verdient nicht weitergekommen», hält der BVB-Captain fest.

Kobel-Bock in der 94. Minute. Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

Kobel-Bock in der 94. MinuteDortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League

Mehr Videos aus dem Ressort

Atalanta – Dortmund 4:1

Atalanta – Dortmund 4:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

Meistgelesen

Jetzt fordern Alleinstehende einen Wechsel des Steuer-Systems
Perfide Masche kostet Opfer eine halbe Million Franken
Vier Punkte, die zeigen, dass der Fall Epstein zum Himmel stinkt
Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren
Trump-Regierung friert Gelder für Arme in Minnesota ein +++ US-Kampfpilot festgenommen: Chinesische Piloten trainiert?

Mehr blue Sport

WM 2026. Ausnahmeregelung für schottische Fussballfans

WM 2026Ausnahmeregelung für schottische Fussballfans

Saison-Endspurt im Ski-Weltcup. Odermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren

Saison-Endspurt im Ski-WeltcupOdermatt darf sich auf Kugeljagd keine Ausrutscher leisten – Vonn droht Abfahrts-Kugel zu verlieren

Rückspiel gegen Olomouc. Lausanne-Sport spielt um das europäische Überleben

Rückspiel gegen OlomoucLausanne-Sport spielt um das europäische Überleben

Vorsprung auf 14 Punkt ausgebaut. Leader Thun siegt souverän gegen Schlusslicht Winterthur

Vorsprung auf 14 Punkt ausgebautLeader Thun siegt souverän gegen Schlusslicht Winterthur

Auch Trump hart kritisiert. «Es ist eine Diktatur!» Ehemaliger FIFA-Boss Blatter teilt gegen Infantino aus

Auch Trump hart kritisiert«Es ist eine Diktatur!» Ehemaliger FIFA-Boss Blatter teilt gegen Infantino aus