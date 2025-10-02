  1. Privatkunden
«Wir sind im Gespräch» Das sagt Marc-André ter Stegen über die WM-Teilnahme 2026

Tobias Benz

2.10.2025

Ter Stegen über WM 2026: «Der Austausch ist immer da»

Ter Stegen über WM 2026: «Der Austausch ist immer da»

Barcelona- und Deutschland-Goalie Marc-André ter Stegen spricht mit blue Sport über die aktuelle Situation mit seiner Verletzung und Blick auf die Weltmeisterschaft 2026.

01.10.2025

Deutschland läuft's bei der WM-Qualifikation bislang nicht optimal. Bei ter Stegen steht es aufgrund der aktuellen Verletzung sogar noch schlechter. Bei blue Sport verrät der Deutsche, wie er mit der Situation umgeht und was er über eine mögliche WM-Teilnahme 2026 denkt.

Redaktion blue Sport

02.10.2025, 12:00

02.10.2025, 12:07

Irrer Siegtreffer im Video. PSG dreht Spiel in Barcelona und gewinnt dank Ramos in der 90. Minute

Irrer Siegtreffer im VideoPSG dreht Spiel in Barcelona und gewinnt dank Ramos in der 90. Minute

Deshalb ist unser Kommentator in Barcelona vor dem falschen Stadion gelandet

Deshalb ist unser Kommentator in Barcelona vor dem falschen Stadion gelandet

Der Kracher zwischen Barcelona und PSG ist nicht nur für die Spieler eine komplizierte Angelegenheit. blue Sport Kommentator Marko Vucur plaudert aus dem Nähkästchen.

01.10.2025

