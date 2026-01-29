Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League sind alle 36 Teams gleichzeitig im Einsatz und erzielen in den 18 Spielen 61 Tore. blue News hat die Perlen herausgesucht.
Wahnsinn: Goalie Trubin schiesst Benfica in die Playoffs
28.01.2026
Traumtor von Dragomir – Pafos-Profi packt den Hammer aus
28.01.2026
Haaland trifft nach Traumpass von Doku
28.01.2026
Villarreal-Goalie patzt, Tilmann profitiert
28.01.2026
Napolis Vergara mit tollem Solo zum 1:1
28.01.2026
Martinelli trifft nach wunderschöne Kombination zum 3:1
28.01.2026
Salah trifft nach cleverer Freistoss-Variante
28.01.2026
Bodo/Glimt mit einem Dusel-Tor gegen Atlético
28.01.2026
Joao Pedro trifft gegen Napoli in den Winkel
28.01.2026
Dimarco trifft per Freistoss
28.01.2026
Die Tabelle