Anatoliy Trubin (Mitte) köpft Benfica in der 98. Minute in die Playoffs der Champions League. KEYSTONE

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League sind alle 36 Teams gleichzeitig im Einsatz und erzielen in den 18 Spielen 61 Tore. blue News hat die Perlen herausgesucht.

Torhüter Trubin schiesst Benfica in der Nachspielzeit in die Playoffs

Dragomir bringt Pafos mit einer Rakete aus der Distanz in Führung

Haaland trifft nach Doku-Traumpass

Tillmann erzielt Slapstick-Tor nach Fehler von Villarreal-Torhüer

Vergara mit Kabinett-Stückchen zur Exkstase in Neapel

Arsenal trifft nach wunderschöner Kombination

Salah hängt Freistoss in den Winkel

Bodö mit dem «Kacktor» des Jahres gegen Atlético

Joao Pedro trifft gegen Napoli wunderschön

Dimarco bezwingt Kobel mit Freistoss

