Wahnsinn in der Champions League Die 10 schönsten und schrägsten Tore des Monster-Spieltags

Sandro Zappella

29.1.2026

Anatoliy Trubin (Mitte) köpft Benfica in der 98. Minute in die Playoffs der Champions League.
Anatoliy Trubin (Mitte) köpft Benfica in der 98. Minute in die Playoffs der Champions League.
KEYSTONE

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League sind alle 36 Teams gleichzeitig im Einsatz und erzielen in den 18 Spielen 61 Tore. blue News hat die Perlen herausgesucht. 

Sandro Zappella

29.01.2026, 08:55

Torhüter Trubin schiesst Benfica in der Nachspielzeit in die Playoffs

Wahnsinn: Goalie Trubin schiesst Benfica in die Playoffs

Wahnsinn: Goalie Trubin schiesst Benfica in die Playoffs

28.01.2026

Wahnsinn in Lissabon. Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Wahnsinn in LissabonBenfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Dragomir bringt Pafos mit einer Rakete aus der Distanz in Führung

Traumtor von Dragomir – Pafos-Profi packt den Hammer aus

Traumtor von Dragomir – Pafos-Profi packt den Hammer aus

28.01.2026

Haaland trifft nach Doku-Traumpass

Haaland trifft nach Traumpass von Doku

Haaland trifft nach Traumpass von Doku

28.01.2026

Tillmann erzielt Slapstick-Tor nach Fehler von Villarreal-Torhüer

Villarreal-Goalie patzt, Tilmann profitiert

Villarreal-Goalie patzt, Tilmann profitiert

28.01.2026

Vergara mit Kabinett-Stückchen zur Exkstase in Neapel

Napolis Vergara mit tollem Solo zum 1:1

Napolis Vergara mit tollem Solo zum 1:1

28.01.2026

Arsenal trifft nach wunderschöner Kombination

Martinelli trifft nach wunderschöne Kombination zum 3:1

Martinelli trifft nach wunderschöne Kombination zum 3:1

28.01.2026

Salah hängt Freistoss in den Winkel

Salah trifft nach cleverer Freistoss-Variante

Salah trifft nach cleverer Freistoss-Variante

28.01.2026

Bodö mit dem «Kacktor» des Jahres gegen Atlético

Bodo/Glimt mit einem Dusel-Tor gegen Atlético

Bodo/Glimt mit einem Dusel-Tor gegen Atlético

28.01.2026

Joao Pedro trifft gegen Napoli wunderschön

Joao Pedro trifft gegen Napoli in den Winkel

Joao Pedro trifft gegen Napoli in den Winkel

28.01.2026

Dimarco bezwingt Kobel mit Freistoss

Dimarco trifft per Freistoss

Dimarco trifft per Freistoss

28.01.2026

Die Tabelle

Trump: Demokratin Omar hat Angriff auf sich inszeniert +++ FBI durchsucht Wahlbüro in Georgia
In diesem Winter liegt 60 Prozent weniger Schnee als üblich
Kristoffersen weint nach Sieg – und motzt: «Es ist dumm, so ein Rennen zu fahren»

Mehr Champions League

Das sind die Playoffs. Real oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Das sind die PlayoffsReal oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Sommer gewinnt Duell gegen Kobel. DiMarco und Ex-Basler Diouf schiessen Inter zum Sieg gegen Dortmund

Sommer gewinnt Duell gegen KobelDiMarco und Ex-Basler Diouf schiessen Inter zum Sieg gegen Dortmund

Die Highlights zur Champions League. PSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out

Die Highlights zur Champions LeaguePSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out