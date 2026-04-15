Harry Kane, Joshua Kimmich und die Bayern blicken auf das Gigantenduell im Halbfinal mit PSG. Keystone

Nach den letzten Viertelfinal-Entscheidungen geht es in der Champions League endgültig um die Wurst! Wer trifft nun auf wen? Und wann gehen die Halbfinals über die Bühne? Das Wichtigste auf einen Blick.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Wie sehen die Halbfinal-Duelle aus?

Bayern München – Paris St. Germain

Arsenal London – Atlético Madrid

Wann finden die Halbfinals statt?

Hinspiele:

28. April, 21:00 Uhr: Paris St. Germain – Bayern München

29. April, 21:00 Uhr: Atlético Madrid – Arsenal London

Rückspiele:

5. Mai, 21:00 Uhr: Arsenal London – Atlético Madrid

6. Mai, 21:00 Uhr: Bayern München – Paris St. Germain

Wann und wo findet das Finale statt?

Das 71. Finale der Königsklasse steigt diese Saison in der Puskás Aréna in Budapest. Die Stadt war im Jahr 2023 schon Gastgeber des Endspiels der UEFA Europa League, jetzt gastiert erstmals die Champions League in der ungarischen Hauptstadt.

Das Endspiel der Champions League 2026 ist für den Samstag, 30. Mai 2026, angesetzt. Seit der Umbenennung in UEFA Champions League ist es das 34. Finale. Die Anstosszeit wird angepasst – auf 19 Uhr Schweizer Zeit. Das ist früher als in vergangenen Jahren und hat gemäss UEFA mit der Optimierung der Logistik und der Abläufe am Spieltag zu tun.

Die Puskás Aréna: Das Finalstadion der Champions League. Keystone

Wie komme ich an Final-Tickets?

Der einfachste und günstigste Weg: Du machst bei unserem Wettbewerb mit! blue Sport und fussballreisen.com verlosen zwei Premium-Tickets (Sitzplätze in der 1. Kategorie) für das Finalspiel der UEFA Champions League am Samstag, 30. Mai 2026, in Budapest.

Im Preis inbegriffen sind: Flüge für zwei Personen (retour) ab Zürich nach Budapest sowie zwei Übernachtungen in einem Doppelzimmer (inkl. Frühstück) im 4-Sterne-Hotel K+K Hotel Opera Budapest. Die Hinreise findet am Freitag, 29. Mai 2026, die Rückreise am Sonntag, 31. Mai 2026, statt. Hier kannst du mitmachen.

Was erhält der Sieger der Champions League?

Zum einen wäre da einmal der legendäre Henkelpott. Der UEFA Champions-League-Pokal ist 73,5 cm hoch und wiegt 7,5 kg. Die Gewinner erhalten ausserdem das Recht, im UEFA-Superpokal 2026 gegen den Gewinner der UEFA Europa League 2025/26 anzutreten.

Zusätzlich erhalten sie einen automatischen Startplatz in der Gruppenphase der Champions League 2026/27, sofern sie sich nicht über ihre nationale Meisterschaft qualifizieren.

Und dann gibt es natürlich auch noch einen monetären Preis. Das grosse Geld wird in der Champions League aber auf dem Weg ins Endspiel verdient. Die Sieger erhalten lediglich 6,5 Millionen Euro mehr als die Verlierer.