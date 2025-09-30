Jubeln Lamine Yamal (links) und Robert Lewandowski auch gegen Titelverteidiger PSG? Bild: Keystone

Vorhang auf für Runde zwei in der Königsklasse! Während auf Real Madrid und Bayern München Pflichtaufgaben warten, kommt es in Barcelona zu einem absoluten Top-Duell. Mit blue Sport siehst du alle Spiele live.

Es geht Schlag auf Schlag. Nur zwei Wochen nach dem spektakulären Auftakt zur Ligaphase der Champions League steht am Dienstag und Mittwoch bereits der zweite Spieltag auf dem Programm. Nur mit blue Sport siehst du alle 18 Partien live. Das Duell zwischen Atalanta Bergamo und Club Brügge am Dienstag kannst du ab 18.35 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Atalanta BC - Club Brugge KV Di 30.09. 18:35 - 20:50 ∙ blue Sport Live ∙ Atalanta BC - Club Brugge KV

Pflichtaufgaben für Real und die Bayern

Real Madrid und Bayern München konnten am ersten Spieltag vor Heimpublikum Siege und die ersten drei Punkte einfahren. Für beide gilt es am Dienstag auf fremden Terrain ernst. Real tritt beim kasachischen Verein Kairat Almaty an, die Bayern treffen in Limassol auf Paphos. In beiden Fällen wäre alles andere als ein Favoritensieg eine Sensation.

FC Kairat Almaty - Real Madrid CF Di 30.09. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ FC Kairat Almaty - Real Madrid CF

Pafos FC - FC Bayern München Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Pafos FC - FC Bayern München

Frankfurt fordert Atlético Madrid

Die Eintracht legte mit einem furiosen 5:1-Kantersieg über Galatasaray los und trifft am Dienstag auf Atlético Madrid. Die Spanier ihrerseits mussten sich in einem spektakulären Spiel an der Anfield Road dem FC Liverpool beugen. Trainer Diego Simeone muss die Partie gegen Frankfurt nach seiner Roten Karte im Auftaktspiel beim FC Liverpool von der Tribüne aus verfolgen. «Das ist ein bisschen schade, weil ich ihn gerne einmal live an der Seitenlinie gesehen hätte», gibt Frankfurts Torjäger Jonathan Burkardt zu.

Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt

Mourinho trifft auf Ex-Klub – Galatasaray fordert Liverpool

Nach ihren Auftaktniederlagen stehen Chelsea und Benfica Lissabon vor dem Direktduell bereits unter Druck. Chelsea verlor auswärts gegen Bayern München, Benfica unterlag daheim überraschend Karabach Agdam, was Trainer Bruno Lage den Job kostete. Für ihn übernahm José Mourinho, der nun seiner alten Liebe ein Bein stellen will. Mehr dazu findest du hier.

Kracher-Duell in Barcelona

Titelverteidiger Paris Saint-Germain gastiert am Mittwoch beim letztjährigen Halbfinalisten FC Barcelona. Beide Teams starteten mit einem Sieg in die Ligaphase. PSG bekundete gegen Atalanta keine Mühe und gewann gleich mit 4:0, Barcelona rang Newcastle dank Rashfords Doppelpack mit 2:1 nieder. Wer steht auch nach dem zweiten Spiel ohne Punktverlust da?

FC Barcelona - Paris Saint-Germain Mi 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Die Duelle des 2. Spieltags in der Übersicht

