Galatasaray-Star muss nach blutiger Verletzung vom Platz getragen werden 18.03.2026

Ausgeschieden und zwei Stars verloren: Galatasaray Istanbul beklagt nach dem Aus in der Champions League Verletzungen. Noa Lang erwischte es auf besonders kuriose Art.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Galatasaray Istanbul scheidet gegen Liverpool im Achtelfinal der Champions League aus.

Für die Nationalspieler Noa Lang (Niederlande) und Victor Osimhen (Nigeria) ist nicht nur die Niederlage schmerzhaft.

Lang verletzt sich unglücklich am Finger und Osimhen zieht sich einen Bruch des rechten Unterarms zu. Mehr anzeigen

Eingeklemmt zwischen zwei Werbebanden: Der niederländische Fussball-Nationalspieler Noa Lang hat sich auf kuriose Weise schwer am Daumen verletzt. Während des 0:4 beim FC Liverpool in der Champions League krümmte sich der Stürmer von Galatasaray Istanbul vor Schmerzen, Blut floss aus der tiefen Wunde.

«Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger», sagte Gala-Trainer Okan Buruk nach dem Aus in der Königsklasse. Am Morgen teilte der Club mit, dass Lang eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitt und in Liverpool in Begleitung der Teamärzte operiert werde. Die OP verlief erfolgreich, teilte Lang auf Instagram mit, bedankt sich für die Hilfe und kommentierte es mit den Worten «Shit happens».

Armbruch bei Osimhen

Lang geriet nach einem Zweikampf mit Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones aus dem Gleichgewicht, taumelte rückwärts in die Werbebande. Dabei klemmte der 26-Jährige sich offenbar den Daumen zwischen zwei Banden ein, griff sich in offensichtlichen Schmerzen sofort an die Hand.

Neben Lang fehlt vorerst auch Victor Osimhen dem Istanbuler Club. Der nigerianische Nationalspieler zog sich in der ersten Halbzeit einen Bruch des rechten Unterarms zu. Zunächst werde der Arm eingegipst, die Entscheidung über eine Operation werde laut Club in den kommenden Tagen fallen. Für den Stürmer war der deutsche Nationalspieler Leroy Sané ins Spiel gekommen.

Victor Osimhen (rechts) hat sich am Mittwoch den rechten Unterarm gebrochen. Keystone

Liverpool – Galatasaray 4:0 UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 18.03.2026

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