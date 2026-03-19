  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Galas Horror-Show in Liverpool Lang landet nach Werbebanden-Unfall im Spital und Osimhen bricht sich den Unterarm

dpa

19.3.2026 - 12:23

Galatasaray-Star muss nach blutiger Verletzung vom Platz getragen werden

Galatasaray-Star muss nach blutiger Verletzung vom Platz getragen werden

18.03.2026

Ausgeschieden und zwei Stars verloren: Galatasaray Istanbul beklagt nach dem Aus in der Champions League Verletzungen. Noa Lang erwischte es auf besonders kuriose Art.

DPA

19.03.2026, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Galatasaray Istanbul scheidet gegen Liverpool im Achtelfinal der Champions League aus.
  • Für die Nationalspieler Noa Lang (Niederlande) und Victor Osimhen (Nigeria) ist nicht nur die Niederlage schmerzhaft.
  • Lang verletzt sich unglücklich am Finger und Osimhen zieht sich einen Bruch des rechten Unterarms zu.
Mehr anzeigen

Eingeklemmt zwischen zwei Werbebanden: Der niederländische Fussball-Nationalspieler Noa Lang hat sich auf kuriose Weise schwer am Daumen verletzt. Während des 0:4 beim FC Liverpool in der Champions League krümmte sich der Stürmer von Galatasaray Istanbul vor Schmerzen, Blut floss aus der tiefen Wunde.

«Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger», sagte Gala-Trainer Okan Buruk nach dem Aus in der Königsklasse. Am Morgen teilte der Club mit, dass Lang eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitt und in Liverpool in Begleitung der Teamärzte operiert werde. Die OP verlief erfolgreich, teilte Lang auf Instagram mit, bedankt sich für die Hilfe und kommentierte es mit den Worten «Shit happens».

Armbruch bei Osimhen

Lang geriet nach einem Zweikampf mit Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones aus dem Gleichgewicht, taumelte rückwärts in die Werbebande. Dabei klemmte der 26-Jährige sich offenbar den Daumen zwischen zwei Banden ein, griff sich in offensichtlichen Schmerzen sofort an die Hand.

Neben Lang fehlt vorerst auch Victor Osimhen dem Istanbuler Club. Der nigerianische Nationalspieler zog sich in der ersten Halbzeit einen Bruch des rechten Unterarms zu. Zunächst werde der Arm eingegipst, die Entscheidung über eine Operation werde laut Club in den kommenden Tagen fallen. Für den Stürmer war der deutsche Nationalspieler Leroy Sané ins Spiel gekommen.

Victor Osimhen (rechts) hat sich am Mittwoch den rechten Unterarm gebrochen.
Victor Osimhen (rechts) hat sich am Mittwoch den rechten Unterarm gebrochen.
Keystone
Liverpool – Galatasaray 4:0

Liverpool – Galatasaray 4:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Wettbewerb

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

Meistgelesen

Satellitenbilder zeigen Folgen des Krieges +++ Teheran will «massiv die Kosten in die Höhe treiben»
VR-Präsident: «Es passierte, während Mitarbeiter Gondeln sicherten»
Heute Abend lohnt sich ein Blick zum Himmel besonders
Okafor wäre nach 16 Monaten zur Nati zurückgekehrt, aber …
Bundesrat stellt klar: Inkassogebühren dürfen verweigert werden

Videos aus dem Ressort

Yakin verzichtet beim letzten Zusammenzug vor der WM auf Experimente

Yakin verzichtet beim letzten Zusammenzug vor der WM auf Experimente

Beim letzten Nati-Zusammenzug vor der WM gibt es keine Neulinge im Schweizer Nationalteam. Zwei spannende Personalien werden dennoch zum Thema. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Jan Arnet.

19.03.2026

Yakin über vierten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

Yakin über vierten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

19.03.2026

Yakin über Okafor: «Ich hatte mit ihm geplant, leider ist er verletzt»

Yakin über Okafor: «Ich hatte mit ihm geplant, leider ist er verletzt»

19.03.2026

Yakin über Sanches: «Schön, dass er zurück ist»

Yakin über Sanches: «Schön, dass er zurück ist»

19.03.2026

Lionel Messi erzielt sein 900. Tor

Lionel Messi erzielt sein 900. Tor

19.03.2026

Yakin verzichtet beim letzten Zusammenzug vor der WM auf Experimente

Yakin verzichtet beim letzten Zusammenzug vor der WM auf Experimente

Yakin über vierten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

Yakin über vierten WM-Gegner: «Italien wäre grossartig»

Yakin über Okafor: «Ich hatte mit ihm geplant, leider ist er verletzt»

Yakin über Okafor: «Ich hatte mit ihm geplant, leider ist er verletzt»

Yakin über Sanches: «Schön, dass er zurück ist»

Yakin über Sanches: «Schön, dass er zurück ist»

Lionel Messi erzielt sein 900. Tor

Lionel Messi erzielt sein 900. Tor

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Yakin: «Ich hatte mit ihm geplant». Okafor wäre nach 16 Monaten zur Nati zurückgekehrt, aber …

Yakin: «Ich hatte mit ihm geplant»Okafor wäre nach 16 Monaten zur Nati zurückgekehrt, aber …

Letzter Zusammenzug vor der WM. Sanches zurück im Nati-Aufgebot – Yakin nominiert keine Neulinge

Letzter Zusammenzug vor der WMSanches zurück im Nati-Aufgebot – Yakin nominiert keine Neulinge

Vier englische Topklubs blamieren sich. Die reichste Liga der Welt wird in der Champions League vorgeführt

Vier englische Topklubs blamieren sichDie reichste Liga der Welt wird in der Champions League vorgeführt

Champions League. Auf welchen Viertelfinal-Kracher freust du dich am meisten?

Champions LeagueAuf welchen Viertelfinal-Kracher freust du dich am meisten?

Meilenstein. Messi erzielt sein 900. Tor als Fussball-Profi – und kann am Ende trotzdem nicht jubeln

MeilensteinMessi erzielt sein 900. Tor als Fussball-Profi – und kann am Ende trotzdem nicht jubeln