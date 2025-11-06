  1. Privatkunden
«Sehr viel Glück für Szczęsny» Dem VAR sei Dank: Wurde Brügges Siegtreffer gegen Barça zu Recht annulliert?

Luca Betschart

6.11.2025

Brügges Siegtreffer aberkannt – Jaccottet: «Sehr viel Glück für Barça-Goalie Szczęsny»

Brügges Siegtreffer aberkannt – Jaccottet: «Sehr viel Glück für Barça-Goalie Szczęsny»

06.11.2025

Der FC Brügge jubelt gegen den grossen FC Barcelona kurzzeitig über den vermeintlichen Siegtreffer. Das Tor wird nach VAR-Konsultation wegen eines Foulspiels an Barça-Goalie Szczęsny aber nicht gegeben. Zurecht?

Luca Betschart

06.11.2025, 10:38

06.11.2025, 10:43

Genau 90 Minuten sind in Brügge gespielt, als Barcelona-Goalie Wojciech Szczęsny nach einem Rückpass mit dem Feuer spielt und beim Stand von 3:3 ins Dribbling geht. Prompt geht es schief. Brügge-Stürmer Romeo Vermant wittert seine Chance, bringt Szczęsny mit einer Grätsche aus dem Gleichgewicht und schiebt den Ball zum vermeintlichen Siegtreffer ins leere Tor. 

Der Jubel im Jan-Breydel-Stadion hält aber nicht lange an. Schiedsrichter Anthony Taylor wird vom VAR kurz darauf vor den Bildschirm gebeten, entscheidet auf Foul am Barcelona-Keeper und nimmt den Treffer zurück. Der richtige Entscheid? 

Alle Spiele, alle Tore. Vogelwilde Partie in Brügge: VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

Alle Spiele, alle ToreVogelwilde Partie in Brügge: VAR verhindert Barça-Pleite in der Nachspielzeit

«So wie er reingeht, mit gestrecktem Bein, das würde ich pfeifen», sagt blue Sport Experte Marcel Reif. «Das andere war körperlicher Einsatz, den fand ich nicht Freistoss-würdig.» Mladen Petric sieht es ähnlich: «Aus meiner Sicht kann man dieses Foul geben. Szczęsny stellt sich clever hin und nimmt den Kontakt an, deshalb kann man Foul geben.»

Weder für die Experten im Studio noch für Schiri-Experte Adrien Jaccottet ist der Fall aber eindeutig. «Zünglein an der Waage. Es ist ein Grenzfall. Man kann das Foul pfeifen, der Stürmer nimmt viel Risiko und es gibt einen Kontakt», sagt Jaccottet. «Insofern ist es nicht falsch, das Tor abzuerkennen. Aber es ist auch sehr viel Glück dabei für Goalie Szczęsny, der sich hier alles andere als clever anstellt.»

Die Highlights der Partie

Brügge – Barcelona 3:3

Brügge – Barcelona 3:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

