Marcel Reif über Liverpool: «Schlechter kann es nicht werden» 08.04.2026

Paris St. Germain gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Liverpool mit 2:0. Die Reds sind mit diesem Resultat noch sehr gut bedient, meint blue Sport Experte Marcel Reif.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Liverpool verliert das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League auswärts gegen Paris St. Germain mit 0:2 und kann sich über das Resultat nicht beschweren.

PSG hätte viel höher gewinnen müssen, findet Marcel Reif: «Es hätte problemlos 5:0 oder 6:0 ausgehen können.» Dembélé habe Arne Slot mit seinen Fehlschüssen womöglich sogar den Job gerettet, meint der blue Sport Experte.

Liverpool-Coach Slot ist seit einigen Wochen angezählt. Nachdem er Mohamed Salah in Paris auf der Bank lässt, droht der nächste Knatsch. Reif: «Damit macht er sich das nächste Fass auf.» Mehr anzeigen

Die Statistiken sprechen bei Spielende im Parc des Princes eine klare Sprache: 74 Prozent Ballbesitz für PSG, 18 zu 3 Schüsse aus Sicht der Pariser – doch das Starensemble von Luis Enrique erzielt gegen ein erschreckend schwaches Liverpool nur zwei Tore. Damit bleibt den Engländern ein kleiner Funken Hoffnung auf den Halbfinal der Königsklasse.

Und nicht nur das. Für Marcel Reif ist sich sicher, dass der angezählte Liverpool-Trainer Arne Slot nach dieser Partie entlassen worden wäre, hätte PSG seine vielen Torchencen besser genutzt. «(Ousmane) Dembélé muss ein grosser Arne-Slot-Fan sein. Was der für Chancen liegengelassen hat ... damit rettet er Slot möglicherweise den Job. Das Spiel hätte problemlos 5:0 oder 6:0 ausgehen können», sagt der blue Sport Experte.

Und weiter: «Wenn es 5:0 ausgeht und Liverpool hat nur 20 Prozent Ballbesitz ... schlechter kann es ja nicht werden, dann kann es auch ein Assistenztrainer zu Ende bringen.» Dass Slot einmal mehr Mohamed Salah 90 Minuten lang auf der Bank lässt, helfe dem Niederländer auch nicht weiter. «Damit macht er sich das nächste Fass auf», so Reif. «Wenn du die Saison in die Grütze fährst und eine solche Ikone draussen sitzen lässt ... Ich hoffe für Salah, dass er dieses Mal den Mund hält.»

Salah verzichtet auf Interview

Im Dezember hatte Salah seinen Frust in aller Öffentlichkeit rausgelassen, nachdem er von Slot nicht eingesetzt wurde. Nach einer Suspendierung beruhigte sich die Situation um den Superstar wieder, jetzt scheint der Ägypter seinen Stammplatz aber erneut verloren zu haben. Nach dem PSG-Spiel läuft Salah bei der britischen TV-Station «TNT Sports» mit Liverpool-Legende Steven Gerrard vorbei, verzichtet aber auf ein Interview.

"He'll be a little frustrated"



Steven Gerrard and Steve McManaman discuss how Mo Salah must be feeling after PSG defeat...



🎙️ @laura_woodsy



📺 TNT Sports & HBO Max pic.twitter.com/nkjABceMmt — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 8, 2026

Ende März wurde mitgeteilt, dass der frühere FCB-Star den FC Liverpool zum Saisonende verlassen wird. Wer weiss, vielleicht schlägt am nächsten Dienstag an der Anfield Road, wann die Reds den 0:2-Rückstand gegen PSG wenden wollen, ein letztes Mal die grosse Stunde des Mohamed Salah.