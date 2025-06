Einer dieser beiden spielt beim FC Bayern München. Der andere ist der grosse «Star» des Abends.

An einem Champions-League-Finale tummelt sich so manche bekannte Persönlichkeit. Einen richtigen Hype gab es aber bloss um jemanden, der mit Fussball eigentlich ziemlich wenig am Hut hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Paris Saint-Germain gewinnt das Finale der Champions League gegen Yann Sommers Inter Mailand gleich mit 5:0.

Wie immer am Final der Königsklasse gibt es auch viel Prominenz auf den Rängen. Der Hype um eine Person war aber unvergleichlich. Mehr anzeigen

An einem Champions-League-Final dabei sein zu dürfen, ist ein Privileg. Nicht nur für Spieler, auch für Journalisten und natürlich die Fans. Nicht wegen des grossen Drumherums. Ob Linkin Park ihre Hits anspielen oder David Garrett die Geige auspackt, mag jedem Fussball-Fan egal sein. Wichtig ist die Magie, welche so ein Spiel und der Henkelpott als solcher versprühen.

Diese Magie zieht auch immer wieder die ganz grossen in die Stadien, welche einst Fussballgeschichte geschrieben haben. Da tummeln sich Kaka, Steven Gerrard, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero oder Wesley Sneijder. Stars zum anfassen, hier ein Foto, da ein Schwatz. Aber einen Hype, den löst keiner aus. Zumindest von den eben genannten nicht.

Nur einer braucht Bodyguards

Denn bloss eine Person kann sich kaum frei bewegen. Jedem seiner Schritte folgt eine selfie-willige Menschentraube mit ihren gezückten Smartphones: «Please, just one Foto!» Weil der Trubel um diesen jungen Mann so gross ist, laufen vor und hinter ihm Bodyguards. Wer das wohl sein mag? Er ist kein guter Fussballer, war nie einer und wird nie einer werden. Es handelt sich um Streamer und Youtuber «ishowspeed».

Youtuber ishowspeed nach dem Führungstreffer von PSG 01.06.2025

Du kennst den nicht? Das spricht für eine gesunde Nutzung von Social Media. Denn der Mann ist auf Youtube, Instagram, Tiktok und Konsorten omnipräsent. Fast 40 Millionen Follower hat der 20-jährige Amerikaner. Die meisten seiner Fanbasis dürften jünger sein als er selbst. Zumindest sind es in München im Stadion mehrheitlich die ganz jungen Fans, die sich um Fotos mit dem Youtube-Star reissen. Dass neben ihm der verletzte Bayern-Star Alphonso Davies sitzt, nur eine unbedeutende Randnotiz. Mit dem Kanadier will niemand ein Foto – falls er überhaupt erkannt wird.

Die Generation «Second Screen»

Neben seinen beiden Leibwächtern wird Darren Watkins, wie er mit bürgerlichem Namen heisst, ständig von einem anderen jungen Mann mit Kamera und Mikrofon begleitet. Während der Zeremonie von Linkin Park singt er fröhlich mit. Bei den Toren reagiert er mit weit offenem Mund. Ab der Eröffnungszeremonie sendet er 3,5 Stunden live in die Welt.

Ob man die Inhalte gut findet, die «ishowspeed» liefert, das sei jedem selbst überlassen. Fakt ist aber, dass er den Nerv der Zeit trifft. Während die unzähligen Journalisten das Spiel zusammenfassen, sich mit boulevardesken Titeln um die Aufmerksamkeit der Leser heischen, hat der Stream des Youtubers am Sonntagmorgen schon 58 Millionen Views.

Es ist eine andere Welt. Eine Welt für eine Generation, die ein Fussballspiel über 90 Minuten nur dann schauen kann, wenn es einen Second-Screen gibt. Also das Handy. Und auf diesem Handy sind die Stars eben andere. Nicht nur Sommer, Doué oder Hakimi, sondern auch Leute wie Watkins. Und dieser ist nicht nur ein Streamer. Es ist einer, mit fast 40 Millionen Followern, der auf Social Media omnipräsent ist. Und solch eine Person mal live zu sehen, ist schliesslich auch ein Privileg. Fast so ein grosser, wie mal ein Champions-League-Finale zu erleben.

