Manchester City – Real Madrid 2:3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 11.02.2025

Der Treffer von Jude Bellingham trifft Pep Guardiola und Manchester City in der Champions League tief. Für England-Experte Didi Hamann ist das Aus des Star-Trainers nicht mehr fern.

dpa, Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid schafft die späte Wende bei Manchester City und gewinnt das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts mit 3:2.

Das Team von Pep Guardiola kassierte wie schon oft in der Saison späte Gegentore. Die City-Stars und der Trainer gehen nach der Real-Pleite auf Ursachensuche.

Der Last-Minute-Treffer von Jude Bellingham schockte Pep Guardiola sichtlich. Das 3:2 in der Nachspielzeit sorgte nicht nur für eine gute Ausgangsposition von Real Madrid im Kampf um das Achtelfinale der Champions League, sondern für den nächsten herben Rückschlag der Cityzens und seinem Star-Coach. «Wir verschenken zu viele Spiele. Es passiert zu oft in dieser Saison. Es sind schlechte Entscheidungen», monierte Guardiola.

«Ich bin schon seit vielen Jahren hier. Wir waren (in dieser Zeit) eine aussergewöhnliche Mannschaft. Ich habe gestern gesagt, dass wir alle drei Tage eine unglaubliche Maschine waren. Wir waren grosse Konkurrenten. Und dieses Jahr sind wir es nicht ...», so der Spanier.

Der 53-Jährige weiter: «Ich kann akzeptieren, dass wenn der Gegner besser ist, er auch besser ist. Aber im Moment bin ich nicht in der Lage (das zu akzeptieren). Ich habe schon vor Monaten gesagt, dass ich nicht gut genug bin, um der Mannschaft beizubringen, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Und jetzt ist das mit den späten Gegentoren schon viele Male passiert.»

Geht Guardiola von Bord?

Auch wenn Guardiola seinen Vertrag erst im Dezember bis 2027 verlängert hatte, dürfte es um den Katalanen nicht ruhiger werden. Platz fünf in der Premier League, in der Königsklasse droht das Aus. Für den früheren Man-City-Profi Dietmar Hamann wird die Heim-Pleite des englischen Meisters auch für Guardiola über kurz oder lang Folgen haben. «Der Zyklus Pep Guardiola und Manchester City ist zu Ende», sagte er bei Sky nach der Partie. Schon früher prophezeite Hamann bei blue Sport: «Der Punkt ist nicht allzu weit entfernt, wo Pep Guardiola von sich aus sagt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht.»

Haaland-Tore zu wenig

Superstar Erling Haaland hatte die in dieser Saison immer wieder kriselnden Cityzens zweimal in Führung gebracht. Für einen Sieg reichte es aber nicht. «Es ist so hart. Es ist so frustrierend», sagte Verteidiger John Stones. «Es ist ein Gefühl von Wut und Frustration.»

Die vielen späten Gegentore in dieser Saison beschäftigen auch Nathan Aké. «Es ist schwer zu verstehen. Wir versuchen herauszufinden, warum das so ist, damit wir es ändern können. Es ist schon so oft passiert.»

Auch die Real-Profis waren über den Spielverlauf etwas verwundert. «Es war komisch. Wir machen unser bestes Spiel in dieser Saison und liegen zweimal hinten. Durch unsere Leistung haben wir den Sieg verdient», betonte Siegtorschütze Bellingham. Dennoch mahnte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (21 Uhr live auf blue Sport) in der spanischen Hauptstadt: «Es ist erst Halbzeit. Alles kann noch passieren.»

Vinicius kontert Verhöhnung

Auch für Vinicius Junior endete die Partie mit einem Happy End. Vor dem Anpfiff verhöhnten die City-Fans den Brasilianer mit einem grossen Banner, auf dem der verletzte City-Mittelfeldspieler Rodri nach dem Gewinn des Ballon d'Or zu sehen war. Dazu der Spruch in Richtung des Südamerikaners, der wie auch sein Club der Zeremonie im Oktober ferngeblieben war: «Hör auf zu weinen.»

Die Antwort des Real-Stars folgte auf dem Rasen: Er bereitete mit einem Lupfer den Siegtreffer durch Bellingham vor und wurde anschliessend zum Spieler des Spiels gewählt.