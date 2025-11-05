  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Idiotische Handregel» Deshalb gab es hier keinen Elfmeter für Liverpool

Andreas Lunghi

5.11.2025

VAR-Situation nervt blue Sport Experte Marcel Reif

VAR-Situation nervt blue Sport Experte Marcel Reif

04.11.2025

In der 1. Halbzeit ist es zwischen Liverpool und Real Madrid lange ruhig. Eine Szene in der 32. Minute sorgt dann für viel Gesprächsstoff – und ärgert blue Sport Experte Marcel Reif.

Andreas Lunghi

05.11.2025, 07:00

05.11.2025, 07:15

Lange ist es ruhig im Knüller an der Anfield Road zwischen Liverpool und Real Madrid. In der 32. Minute wird es dann ein erstes Mal laut. Dominik Szoboszlai schiesst an der Strafraumgrenze die Hand von Reals Aurélien Tchouaméni an.

Der rumänische Schiedsrichter István Kovács gibt unter lautstarken Protesten der Engländer Freistoss. Der VAR schaltet sich ein und bittet den Unparteiischen zum Bildschirm. Da zieht Kovács seinen Entscheid zurück und lässt mit Schiedsrichter-Ball weiterspielen.

«Auf jeden Fall der richtige Entscheid», sagt Schiedsrichter-Experte Urs Meier im blue Sport Studio. Tchouaméni drehe sich weg und es sei beim Handspiel keine Absicht dahinter.

«Dass man das überhaupt pfeift. Einer der weltbesten Schiedsrichter müsste sehen, dass es kein Handspiel ist. Dann geht es zwei Minuten bis der VAR entscheidet, ob im oder ausserhalb des Strafraums. Sie holen den Schiedsrichter raus und er hat Gott sei Dank richtig entschieden», fährt der 66-Jährige fort.

Highlights im Video. Mac Allister schiesst Liverpool gegen Real Madrid zum Sieg

Highlights im VideoMac Allister schiesst Liverpool gegen Real Madrid zum Sieg

Die Szene ärgert auch blue Sport Experte Marcel Reif: «Da siehst du, wie diese verfluchte, idiotische Handregel einen der besten Schiedsrichter der Welt in die Irre leitet. Das hat mit Fussball nichts zu tun. Gott sei Dank wird so ein Ding kassiert, sonst werden wir irgendwann mal verrückt.»

Am Ende hat die Szene keine Auswirkungen auf das Spielgeschehen. Die Hausherren entscheiden die Partie dank dem Treffer von Alexis Mac Allister mit 1:0 für sich.

Die Highlights der Partie

Liverpool – Real Madrid 1:0

Liverpool – Real Madrid 1:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Meistgelesen

Trump äussert sich mit kryptischer Botschaft +++ Linker Demokrat Mamdani wird neuer Bürgermeister von New York
Mann fährt 7 Mal durch Fahrverbot – Richterin zeigt Verständnis
Wie Mamdanis Wahlsieg das Fundament der Demokraten erschüttert
Trump: «Führe Handelsgespräche mit der Schweiz» +++ Shutdown-Chaos: Minister droht mit Schliessung von Lufträumen
Wo und wann der Supermond am besten zu sehen ist

Mehr Champions League

Alle Spiele, alle Tore. Bayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Alle Spiele, alle ToreBayern und Arsenal makellos ++ Juve bleibt sieglos ++ Tottenham schiesst Kopenhagen ab

Highlights im Video. Sieg trotz langer Unterzahl: Bayern auch von PSG nicht zu stoppen

Highlights im VideoSieg trotz langer Unterzahl: Bayern auch von PSG nicht zu stoppen

Video-Highlights. Arsenal schlägt auch Slavia – Napoli und Frankfurt trennen sich torlos

Video-HighlightsArsenal schlägt auch Slavia – Napoli und Frankfurt trennen sich torlos

Videos aus dem Ressort

Atlético – Union Saint-Gilloise 3:1

Atlético – Union Saint-Gilloise 3:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Olympiacos – PSV 1:1

Olympiacos – PSV 1:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

PSG – Bayern 1:2

PSG – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Atlético – Union Saint-Gilloise 3:1

Atlético – Union Saint-Gilloise 3:1

Olympiacos – PSV 1:1

Olympiacos – PSV 1:1

PSG – Bayern 1:2

PSG – Bayern 1:2

Mehr Videos