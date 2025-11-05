VAR-Situation nervt blue Sport Experte Marcel Reif 04.11.2025

In der 1. Halbzeit ist es zwischen Liverpool und Real Madrid lange ruhig. Eine Szene in der 32. Minute sorgt dann für viel Gesprächsstoff – und ärgert blue Sport Experte Marcel Reif.

Lange ist es ruhig im Knüller an der Anfield Road zwischen Liverpool und Real Madrid. In der 32. Minute wird es dann ein erstes Mal laut. Dominik Szoboszlai schiesst an der Strafraumgrenze die Hand von Reals Aurélien Tchouaméni an.

Der rumänische Schiedsrichter István Kovács gibt unter lautstarken Protesten der Engländer Freistoss. Der VAR schaltet sich ein und bittet den Unparteiischen zum Bildschirm. Da zieht Kovács seinen Entscheid zurück und lässt mit Schiedsrichter-Ball weiterspielen.

«Auf jeden Fall der richtige Entscheid», sagt Schiedsrichter-Experte Urs Meier im blue Sport Studio. Tchouaméni drehe sich weg und es sei beim Handspiel keine Absicht dahinter.

«Dass man das überhaupt pfeift. Einer der weltbesten Schiedsrichter müsste sehen, dass es kein Handspiel ist. Dann geht es zwei Minuten bis der VAR entscheidet, ob im oder ausserhalb des Strafraums. Sie holen den Schiedsrichter raus und er hat Gott sei Dank richtig entschieden», fährt der 66-Jährige fort.

Die Szene ärgert auch blue Sport Experte Marcel Reif: «Da siehst du, wie diese verfluchte, idiotische Handregel einen der besten Schiedsrichter der Welt in die Irre leitet. Das hat mit Fussball nichts zu tun. Gott sei Dank wird so ein Ding kassiert, sonst werden wir irgendwann mal verrückt.»

Am Ende hat die Szene keine Auswirkungen auf das Spielgeschehen. Die Hausherren entscheiden die Partie dank dem Treffer von Alexis Mac Allister mit 1:0 für sich.

Die Highlights der Partie