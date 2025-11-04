Désiré Doué fehlt PSG gegen Bayern München verletzt. KEYSTONE

Im Mai schoss Désiré Doué Inter Mailand mit zwei Toren im Champions-League-Finale ab und wurde zum wertvollsten Spieler des Endspiels gekürt. Am Dienstag fehlt der PSG-Angreifer im Top-Spiel gegen die Bayern und wird zum nächsten Opfer eines mysteriösen Verletzungsmusters ...

Im Mai noch der grosse Mann im Angriff des PSG-Ensembles, in der aktuellen Saison ungewollter Stammgast auf der Physio-Liege des Pariser Ärzteteams: Désiré Doué fehlt dem Champions-League-Sieger im heiss erwarteten Duell mit den rekordbrechenden Bayern am Dienstag (21.00 Uhr live auf blue Sport).

Diagnose: Oberschenkelverletzung. Bereits im September fiel Doué mehrere Wochen mit einer Wadenverletzung aus, nun dürfte er Luis Enrique erneut für geraume Zeit fehlen. Dass Doué im Mai noch zum wertvollsten Spieler, zum «MVP» des Champions-League-Finals, gewählt wurde, passt in ein mysteriöses Verletzungsmuster.

Denn seit mittlerweile sechs Jahren sind ausnahmslos alle Final-MVPs in der Folgezeit nach ihrem Triumph mit schweren Verletzungen für längere Zeit ausgefallen.

Der mysteriöse MVP-Fluch Virgil van Dijk , MVP 2019, Kreuzbandriss (2020/2021)

Kingsley Coman , MVP 2020 – Innenbandriss Knie (2023)

N'Golo Kanté , MVP 2021 – Schwere Oberschenkelverletzung (2022/2023)

Thibaut Courtois , MVP 2022 – Kreuzbandriss (2023/2024)

Rodri , MVP 2023 – Kreuzbandriss (2024/2025)

Dani Carvajal , MVP 2024 – Kreuzbandriss (2024/2025)

Désiré Doué, MVP 2025 – Waden- und Oberschenkelverletzung Mehr anzeigen

Ein Fluch? Oder schlicht der Preis einer unglaublich hohen Belastung, die Fussballspieler auf diesem Niveau zu verarbeiten haben?

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München Di 04.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2h 1min 26sek

Das könnte dich auch interessieren