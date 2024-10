Bayern München verliert gegen Barcelona 1:4. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bayern München kassiert gegen Barcelona eine Klatsche. Die deutschen Medien gehen nach dem 1:4 mit der Mannschaft von Vincent Kompany hart ins Gericht.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Bayerischer Systemabsturz, der viele Fragen aufwirft», schreibt der «Kicker» nach der 1:4-Niederlage von Bayern München gegen Barcelona.

Weitere Medien wählen nach der Klatsche deutliche Worte. Mehr anzeigen

Kicker: «Bayerischer Systemabsturz, der viele Fragen aufwirft. Hansi Flick und sein FC Barcelona zerlegen - beim ersten Wiedersehen seit seinem Abschied 2021 aus München - den FC Bayern. Und das hochverdient. Die Katalanen zeigen dem deutschen Rekordmeister nicht nur die Grenzen auf, sondern auch schonungslos die Lücken im System.»

FAZ: «Bayern geht gegen Flicks Fussball unter. Das Wiedersehen mit seinem früheren Trainer Hansi Flick läuft für den FC Bayern München überhaupt nicht nach Plan. Das 1:4 gegen den FC Barcelona bedroht auch den Verlauf der weiteren Saison.»

Bild: «Beschämend & erschreckend, Bayern! Wenn die Bayern so weitermachen, erleben sie das Champions-League-Finale 2025 in München tatsächlich dahoam - allerdings nicht in der Allianz Arena, sondern dahoam im Wohnzimmer vor dem Fernseher …»

Spiegel: «Raphinha treibt Barcelona die Bayern-Furcht aus. Hansi Flick jubelt, Robert Lewandowski trifft: Der FC Bayern verliert beim FC Barcelona nach einem Gegentor in der ersten Minute. Mann des Abends war Raphinha, der die Schwächen der Bayern gnadenlos offenlegte.»

«Wenn die Bayern so weitermachen, erleben sie das Finale 2025 in München dahoam im Wohnzimmer vor dem Fernseher.» Matthias Brügelmann Chefredakteur Sport Bild

Sport1: «Flicks Barça demütigt Bayern. Der FC Bayern München erlebt beim Champions-League-Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona einen rabenschwarzen Abend. Hansi Flick jubelt gegen seinen Ex-Verein.»

Sky: «‹Flicki-Flacka›-Triumph! Barça demütigt Bayern.»

11Freunde: «Raphiniert. Der FC Bayern kommt beim FC Barcelona unter die Räder – und muss sich mit einer bisher enttäuschenden internationale Bilanz arrangieren.»

Focus: «Desaströses Flick-Wiedersehen in Champions League: Bayern geht gegen Barca unter.»