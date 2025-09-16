Didi Hamann lobt UEFA-Entscheid: «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben!» blue Sport Experte Didi Hamann outet sich als grosser Fan des neuen Champions-League-Modus. Für ihn ist klar: Die Ligaphase garantiert auch in diesem Jahr extreme Spannung. 15.09.2025

blue Sport Experte Didi Hamann outet sich als grosser Fan des neuen Champions-League-Modus. Für ihn ist klar: Die Ligaphase garantiert auch in diesem Jahr enorme Spannung.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit letzter Saison hat die Champions League einen neuen Liga-Modus.

Dabei spielen die Teams nicht mehr in Vierergruppen, sondern in einer grossen Liga gegeneinander um die Qualifikation für die K.o.-Phase.

Für blue Sport Experte Didi Hamann ist die Änderung ein grosser Erfolg und «das Beste, was die UEFA in den letzten Jahren gemacht hat.» Mehr anzeigen

Juventus empfängt Dortmund. Liverpool fordert Atlético. Bayern trifft auf Chelsea. ManCity gegen Napoli. Was sich nach Viertelfinal-Paarungen anhört, ist lediglich die Liste der Top-Spiele des ersten Champions-League-Spieltags am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Zu verdanken ist das dem neuen Liga-Modus, den die UEFA in der Champions League vergangenes Jahr einführte. «Das ist das Beste, was sie in den letzten Jahren gemacht haben», schwärmt blue Sport Experte Didi Hamann vor dem Startschuss zur Königsklasse.

«Im alten Modus hat man von den acht Gruppen bei sechs oder sieben gewusst, wer weiterkommt. Und das ist dann auch fast jedes Mal so gekommen», zählt der ehemalige Bayern- und Liverpool-Profi die Schwächen der alten Gruppenphase auf.

PSG zwei Spieltage vor Schluss «fast ausgeschieden»

Stattdessen habe man nun «absolute Kracherspiele» schon am ersten Spieltag. «Letztes Jahr ging es bis zur letzten Minute am 8. Spieltag. PSG war ja zwei Spieltage vor Schluss schon fast ausgeschieden.»

Bekanntlich retteten sich die Franzosen aber noch unter die besten 24 und krönten sich am Ende sogar zum Champions-League-Sieger. Spannung pur ist in der Königsklasse also garantiert. «Das wird wieder so sein. Ich bin grosser Fan des neuen Modus und freue mich darauf», so Hamann.

Der Startschuss in die diesjährige Kampagne fällt am Dienstagabend ab 18.45 Uhr. Dann empfängt Athletic Bilbao den FC Arsenal und Union Saint-Gilloise ist zu Gast bei PSV Eindhoven. In den Spielen um 21.00 Uhr folgt dann mit Juventus Turin gegen Borussia Dortmund der erste richtige Kracher.

Zum Auftakt der Königsklasse wird übrigens nicht nur am Dienstag und Mittwoch gespielt, sondern auch am Donnerstag. Mit Manchester City – Napoli oder Newcastle – Barcelona stehen dann weitere Hochkaräter auf dem Programm. Alle Spiele werden live auf blue Sport übertragen.

UHD HDR Juventus - Borussia Dortmund Di 16.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Juventus - Borussia Dortmund Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4h 46min 25sek