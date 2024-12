Hamann: «Der Punkt ist nicht weit entfernt, wo Pep Guardiola von sich aus geht» 11.12.2024

Manchester City verliert auch bei Juventus und droht in der Königsklasse die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu verpassen. Für Experte Didi Hamann rückt so auch das Aus von Star-Trainer Pep Guardiola näher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester City verliert bei Juventus Turin mit 0:2 und rutscht in der Tabelle der Champions League mit nur 8 Punkten aus 6 Spielen auf Rang 22 ab.

Mit den Partien gegen Manchester United und Aston Villa warten noch vor Weihnachten zwei schwierige Aufgaben. Gelingt der Turnaround nicht, kann sich Hamann vorstellen, dass Pep Guardiola den Klub verlässt.

«Der Punkt ist nicht allzu weit entfernt, wo Pep Guardiola von sich aus sagt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht», so Hamann. Mehr anzeigen

Manchester City steckt tief in der Krise. Am Mittwoch verliert der amtierende englische Meister bei Juventus Turin mit 0:2 und bleibt zum 9. Mal in den letzten 10 Partien ohne Sieg. In der Königsklasse droht mit nur 8 Zählern aus sechs Spielen sogar das vorzeitige Ausscheiden. Was ist nur los mit Pep Guardiolas Starensemble?

«Mladen (Petric) hat vorhin eine Analyse gemacht über eine Mannschaft, denen der Wille und der Hunger fehlt», sagt blue Sport Experte Didi Hamann im Champions-League-Studio. «Ich habe das Gefühl, dass das bei City im Moment der Fall ist, was irgendwo auch normal ist, weil die Spieler haben alles gewonnen.»

Schmeisst Guardiola hin?

Noch vor Weihnachten stehen mit dem Derby gegen United und dem Auswärtsspiel bei Aston Villa zwei schwierige Aufgaben an. Für Hamann sind es richtungsweisende Partien: «Ich glaube, dass der Punkt irgendwann erreicht ist. Und der Punkt ist nicht allzu weit entfernt, bei welchem Pep Guardiola von sich aus sagt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht.»

Zudem sei es keinesfalls sicher, dass Man City den Turnaround im neuen Jahr schaffen kann. «Es kann besser werden, natürlich haben sie die Spieler dazu», so Hamann. Aber: «Nur scheint etwas zu fehlen, weil sie haben jetzt die meisten Spieler wieder zurück. Ein Rodri wird die ganze Saison nicht kommen. Das Einzige, was Guardiola halten könnte, wäre, wenn er sagt: ‹Ich will das sinkende Schiff nicht verlassen›.»