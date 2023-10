Didi Hamann: «Wir haben mittlerweile Videodetektive und keine Assistenten» Unser blue Sport Experte Didi Hamann findet klare Worte zum umstrittenen Hand-Penalty gegen Real Madrid. 03.10.2023

Eine Penalty-Szene beim Spiel zwischen Napoli und Real Madrid lässt Didi Hamann im Champions-League-Studio bei blue Sport verzweifeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real schlägt in der Champions League Napoli auswärts mit 3:2.

Für Aufregung sorgt vor allem das zwischenzeitliche 2:2, als die Gastgeber nach einer VAR-Intervention einen Elfmeter erhalten.

Im Champions-League-Studio analysieren Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet und der frühere Fussball-Star Didi Hamann die Szene. Der Deutsche sieht bei der Handsregel dringend Handlungsbedarf. Mehr anzeigen

Napoli bekommt zuhause gegen Real Madrid kurz nach der Pause einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Real-Abwehrspieler Nacho den Schussversuch von Napoli-Stürmer Victor Osimhen blockt. Adrien Jaccottet wird nach Spielende um Rat gefragt. Der Schiedsrichter-Experte kann den Ärger im Champions-League-Studio über die VAR-Intervention nachvollziehen: «Wie will man hier im Zweikampf ohne das Risiko, dass der Ball irgendwo an die Hand springt?», fragt er.

Jaccottet führt aus: «Der Ball kommt vom Oberschenkel, springt zuerst unten an die Beine und nachher von dort hoch zum Arm. Der Arm ist natürlich nicht angelegt, darum ist es reglementarisch auch ein Penalty. Aber der Ball kommt vom eigenen Körper, springt an den Arm, es gibt Argumente gegen den Penaltyentscheid. Und darum finde ich die VAR-Intervention eigentlich zu streng.»

Didi Hamann lobt die Sichtweise des früheren Unparteiischen. «Wir müssen die Regel ändern. Wenn du dem Verteidiger sagst, in zwei Sekunden springt dir der Ball an die Hand, glaubst du, dass er die Hand dann da oben hat? Natürlich nicht. Aber irgendwo muss er ja die Hand haben», moniert der 50-Jährige.

«Das Vergehen steht in keinem Verhältnis zur Bestrafung. Das ist ja nicht einmal ein Torschuss. Das ist eine Flanke, die geblockt wird, die zur Ecke geht», hält Hamann fest. Ein Indiz für ein Fehlurteil sei auch, dass keiner der Spieler sich nach der Szene beschwert habe.

Sein Fazit ist klar: «Wir haben mittlerweile keine Videoassistenten, wir haben Videodetektive. Die schauen mit der Lupe, ob sie irgendwas sehen, was keiner gesehen hat.» Hamann will die Handsregel wieder so verstanden wissen, wie es in seiner Aktivzeit noch üblich war. «Früher war es wirklich nur Hand, wenn einer den Ball mit der Hand mitgenommen hat. Da gab es all diese Diskussion nicht», resümiert Hamann.