«Matchday Madness!»: Das musst du zum Showdown in der Champions League wissen 27.01.2025

Am Mittwoch kommt es in der Champions League zum «Monster-Mittwoch» mit 18 Spielen gleichzeitig. blue Sport beantwortet die heissesten Fragen zum Showdown in der Königsklasse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch findet der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League statt.

36 Teams spielen in 18 Partien gleichzeitig um die Tickets für die K.o.-Phase. blue Sport zeigt alle Partien live und bietet eine Konferenz mit den wichtigsten Spielen an.

Die Young Boys können sich als Tabellenletzter nicht mehr für die Knockout-Playoffs qualifizieren. Im Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad geht es um die Ehre und viel Geld. Mehr anzeigen

Wie funktioniert der Modus?

Im neuen Modus spielen 36 Klubs je acht Partien und sind in einer gemeinsamen Tabelle aufgeführt. Die besten acht Teams nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich für die Achtelfinals. Die verbleibenden acht Plätze werden in Knockout-Playoffs zwischen der Teams der Ränge 9 bis 24 ermittelt. Die Teams der Ränge 25 bis 36 scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

Was ist der Monster-Mittwoch und wo sehe ich die Spiele?

Am Mittwoch, dem 29. Januar, kommt es zum grossen Showdown in der Champions League. Alle 36 Teams sind zeitgleich im Einsatz, alle 18 Spiele finden um 21 Uhr statt. Da alle Teams in einer gemeinsamen Tabelle vertreten sind, kann jedes Tor in jedem Spiel entscheidend sein.

blue Sport überträgt alle Spiele live und auf Deutsch kommentiert. Das bedeutet, es sind 18 Kommentatoren parallel im Einsatz. Die Kommentatoren Beat Signer (live aus Manchester rund ums Spiel Man City – Brügge) und Stefan Flückiger (aus dem Wankdorf rund um YB) berichten zudem direkt aus den Stadien.

Dank der «Konferenz light» von blue Sport, die 8 Partien abdeckt, erhalten Fussballfans den gewohnten Konferenz-Service und verpassen nichts.

Was bietet blue Sport rund um die Spiele?

Live-Berichterstattung in TV und Online

blue Sport zeigt sämtliche Spiele in allen drei Sprachregionen live. Roman Kilchsperger und Valentina Maceri begrüssen gemeinsam mit den Experten Mladen Petric und Marcel Reif aus dem Studio in Volketswil, als Schiedsrichter-Experte ist Urs Meier im Einsatz. In der Westschweiz präsentiert Elodie Crausaz die Sendung mit den Experten Bernard Challandes und Massimo Lombardo.

Online werden die wichtigsten Spiele und Szenen mit einem Video-Ticker als Near-Live-Berichterstattung auf blue News abgedeckt. Zahlreiche Highlights rund um die Spiele gibt es zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen von blue Sport zu sehen.

Die Highlights

Da es unmöglich ist, bei 18 Partien den Überblick zu behalten, zeigt blue Sport im Anschluss ans Live-Programm und die Studiosendung wie immer alle Highlights im Format «Matchnight». Zu sehen gibt es die Zusammenfassungen aller Partien nach Spielschluss auch auf blue News oder auf dem Youtube-Kanal von blue Sport.

Wie viele Personen sind bei blue Sport involviert?

Über alle drei Sprachregionen gesehen, sind für blue Sport rund 100 Personen im Einsatz. Neben 30 Kommentatoren sind alleine für die Produktion 50 Personen im Einsatz. Dazu kommen Moderatoren und Experten in der Deutsch- und Westschweiz sowie Online- und Social-Journalisten.

Wer ist schon sicher weiter oder ausgeschieden?

Sicher mit den Achtelfinals planen können der FC Liverpool (der alle sieben Spiele gewonnen hat) und der FC Barcelona.

Bereits sicher in den Achtelfinals: FC Liverpool, FC Barcelona

Keine Chance mehr auf die Knock-Out-Playoffs haben neun Mannschaften, darunter auch YB, welches noch ohne Punkte da steht.

Bereits ausgeschieden: FC Bologna, Sparta Prag, RB Leipzig, FC Girona, Roter Stern Belgrad, Sturm Graz, Salzburg, Slovan Bratislava, Young Boys.

Zwei Teams sind sicher weiter, neun Mannschaften raus. Das bedeutet, dass es am letzten Spieltag der Champions League für 25 Teams noch um die direkte Achtelfinal-Qualifikation oder um das Ticket für die Knockout-Playoffs geht.

Was geschieht bei Punktgleichheit?

Im alten Champions-League-Modus war der Direktvergleich bei Punktgleichheit entscheidend. Das ist heute nicht mehr so, da nicht alle Teams zwingend gegeneinander gespielt haben. Bei Punktgleichheit entscheiden deshalb folgende Kriterien:

1. Bessere Tordifferenz

2. Höhere Anzahl erzielter Tore

3. Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore

4. Höhere Anzahl von Siegen

5. Höhere Anzahl von Auswärtssiegen

6. Höhere Anzahl von Punkten, die die acht Gegner des betreffenden Klubs erspielt haben

7. Bessere gemeinsame Tordifferenz der acht Gegner

8. Höhere Anzahl erzielter Tore der acht Gegner

9. Fairplay-Wertung

10. UEFA-Koeffizient

Wie funktionieren die Knockout-Playoffs?

In den Playoffs trifft ein Klub auf den Plätzen 9 bis 16 (gesetzte Teams) auf einen Klub der Plätze 17 bis 24 (ungesetzte Teams). Es gibt ein Hin- und ein Rückspiel. Das Heimrecht für das Rückspiel liegt beim besseren Team der Ligaphase. Die Auslosung der Knockout-Playoff-Partien erfolgt am Freitag, 31. Januar um 12 Uhr in Nyon.

Die Sieger der Knockout-Playoffs qualifizieren sich für die Achtelfinals und treffen auf eines der besten acht Teams der Ligaphase. Für die Playoff-Verlierer, wie für Teams der Ränge 25 bis 36, ist die Europa-Reise vorbei. Ein Ticket für die Europa League gibt es nicht.

Die Daten der Knockout-Playoffs:

11./12. Februar (Hinspiel)

18./19. Februar (Rückspiel)

Ab dem Achtelfinal geht es im bekannten Turnier-Modus weiter. Hin- und Rückspiel zweier Teams, bis im Final die letzten zwei verbleibenden Teams in einem Spiel um den Henkelpott kämpfen. Der Final findet am 31. Mai 2025 in München statt.

Worum geht es für YB im letzten Spiel noch?

Für die Young Boys ist er der letzte europäische Auftritt in dieser Saison. Bisher haben die Berner alle sieben Spiele verloren und liegen am Ende der 36 Teams umfassenden Tabelle. Im Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad, welches ebenfalls schon ausgeschieden ist, geht es deshalb vor allem darum, die Schmach zu verhindern, ohne Punkte die Champions-League-Kampagne abzuschliessen.

Dazu geht es wie so oft um das liebe Geld. Ein Sieg in der Ligaphase wird mit 2,1 Millionen Euro belohnt, ein Remis bringt immerhin 700'000 Euro ein.

Videos aus dem Ressort

