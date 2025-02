Der Turnierbaum der Champions League. Bild: UEFA Champions League

Die Playoff-Duelle in der Champions League sind durch. Die Achtelfinalisten stehen fest. Klar ist: Bayer Leverkusen bekommt es mit einem ganz dicken Fisch zu tun. Die Übersicht der möglichen Duelle.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Die möglichen Achtelfinal-Paarungen (Auslosung am 21. Februar auf blue Zoom) PSG vs. Liverpool oder Barcelona

Brügge vs. Lille oder Aston Villa

Real Madrid vs. Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven vs. Arsenal oder Inter

Benfica vs. Barcelona oder Liverpool

Dortmund vs. Aston Villa oder Lille

Bayern München vs. Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid

Feyenoord vs. Inter oder Arsenal Mehr anzeigen

Die Knockout-Playoffs in der Champions League sind durch. Somit ist klar, welche Teams im Achtelfinal stehen. In den Runde der sechzehn verbleibenden Teams könnte es schon zu einigen Kracher-Duellen kommen. So trifft Bayer Leverkusen entweder auf Bayern München oder Real Madrid. Besonders hart trifft es auch Zeki Amdounis Benfica, die auf Barcelona oder Liverpool treffen.

Die definitiven Paarungen gibt die Uefa am kommenden Freitag bekannt. blue Zoom überträgt die Auslosung am 21. Februar ab 12 Uhr live.

Alle Highlights der Playoff-Runde

Real Madrid – Manchester City 3:1 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 19.02.2025

PSG – Brest 7:0 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 19.02.2025

Dortmund – Sporting 0:0 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 19.02.2025

PSV – Juventus 3:1 n.V. UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 19.02.2025

Benfica – Monaco 3:3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025

Bayern – Celtic 1:1 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025

Atalanta – Brügge 1:3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025