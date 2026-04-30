  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bis mindestens 2031 Die Champions League bleibt bei blue Sport

Luca Betschart

30.4.2026

blue Sport zeigt auch in den kommenden Jahren alle Champions-League-Spiele live.
blue Sport zeigt auch in den kommenden Jahren alle Champions-League-Spiele live.
Bild: blue

Swisscom blue TV ist auch in den kommenden Jahren die Plattform für europäischen Spitzenfussball: blue Sport, das «Home of Football», sichert sich erneut die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League und zeigt alle Spiele weiterhin vollumfänglich live und exklusiv.

Redaktion blue Sport

30.04.2026, 13:21

Mit dem neuen Rechtezyklus von 2027/2028 bis 2030/2031 setzt blue Sport seine langjährige Partnerschaft mit UC3 fort: Auch künftig werden alle Spiele der UEFA Champions League live gezeigt. Schweizer Fussballfans dürfen sich somit auch in Zukunft auf hochwertige, emotionale Live-Momente und eine fundierte Berichterstattung bei blue Sport freuen.

Sponsored Content

Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz, unterstreicht die Bedeutung des erneuten Rechteerwerbs: «Wir freuen uns für unsere Kundinnen und Kunden, dass sie bei blue Sport auch künftig den grössten europäischen Klubwettbewerb sehen werden. Die erneute Vergabe der Rechte an uns sehen wir als Bestätigung, dass blue mit der besten Inszenierung des Sports begeistert hat. Das ist und bleibt ein Herzensanliegen für uns.»

Das «Home of Football» der Schweiz

Cyril Wick, CEO blue Entertainment, ergänzt: «Unsere Kundinnen und Kunden können sich ausserdem darüber freuen, dass sie auch künftig den Spitzenfussball in bester Bildqualität bei einem Anbieter finden werden. blue Sport bleibt das Home of Football in der Schweiz.»

Seit 2018 bringt blue  Sport die Faszination der Königsklasse direkt zu den Fans in der Schweiz: live, emotional und umfassend begleitet über alle Plattformen. Auch über 2027 hinaus dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf hochkarätigen Fussball und ein interaktives Sporterlebnis freuen, zuhause oder unterwegs – wo immer sie Fussball erleben möchten. Denn: blue Sport ist via blue TV App für alle in der Schweiz verfügbar – unabhängig vom Provider.

Für die UEFA  Europa League und die UEFA Conference League liegen die Übertragungsrechte künftig bei anderen Anbietern. Mehr Infos zum blue Sport Portfolio unter www.blueplus.ch/sport.

Das könnte dich auch interessieren

PSG – Bayern 5:4

PSG – Bayern 5:4

UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

28.04.2026

Atlético – Arsenal 1:1

Atlético – Arsenal 1:1

UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

29.04.2026

Meistgelesen

Hier schalten Drohnen zwei russische Helikopter aus +++ Putin will eine Waffenruhe
Dank eines Tricks baut Trumps Partei jetzt unbemerkt ihre Macht aus
Schweizer geraten beim Ausland-Shopping unbemerkt in fiese Gebührenfalle
Michelle Hunziker zeigt sich so offen wie selten
Bei dieser Betrugsmasche musst du besonders aufpassen

Mehr Champions League

Letztes Europa-Heimspiel für Atlético-Legende. Griezmann mit Rückspiel-Ansage nach emotionalem Abend

Letztes Europa-Heimspiel für Atlético-LegendeGriezmann mit Rückspiel-Ansage nach emotionalem Abend

«Inakzeptabel auf diesem Niveau». Arsenal tobt wegen zurückgenommenem Elfmeter

«Inakzeptabel auf diesem Niveau»Arsenal tobt wegen zurückgenommenem Elfmeter

Umstrittene Penaltyszenen in Madrid. Harsche Schiri-Kritik von Urs Meier: «Warum pfeift so einer?!»

Umstrittene Penaltyszenen in MadridHarsche Schiri-Kritik von Urs Meier: «Warum pfeift so einer?!»

Champions-League-Halbfinal. PSG muss ohne Achraf Hakimi in München antreten

Champions-League-HalbfinalPSG muss ohne Achraf Hakimi in München antreten

Umkämpftes Halbfinal-Hinspiel. Zwei Penalty-Tore, aber kein Sieger zwischen Atlético und Arsenal

Umkämpftes Halbfinal-HinspielZwei Penalty-Tore, aber kein Sieger zwischen Atlético und Arsenal