blue Sport zeigt auch in den kommenden Jahren alle Champions-League-Spiele live. Bild: blue

Swisscom blue TV ist auch in den kommenden Jahren die Plattform für europäischen Spitzenfussball: blue Sport, das «Home of Football», sichert sich erneut die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League und zeigt alle Spiele weiterhin vollumfänglich live und exklusiv.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Mit dem neuen Rechtezyklus von 2027/2028 bis 2030/2031 setzt blue Sport seine langjährige Partnerschaft mit UC3 fort: Auch künftig werden alle Spiele der UEFA Champions League live gezeigt. Schweizer Fussballfans dürfen sich somit auch in Zukunft auf hochwertige, emotionale Live-Momente und eine fundierte Berichterstattung bei blue Sport freuen.

Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden und Mitglied des Executive Committee Swisscom Schweiz, unterstreicht die Bedeutung des erneuten Rechteerwerbs: «Wir freuen uns für unsere Kundinnen und Kunden, dass sie bei blue Sport auch künftig den grössten europäischen Klubwettbewerb sehen werden. Die erneute Vergabe der Rechte an uns sehen wir als Bestätigung, dass blue mit der besten Inszenierung des Sports begeistert hat. Das ist und bleibt ein Herzensanliegen für uns.»

Das «Home of Football» der Schweiz

Cyril Wick, CEO blue Entertainment, ergänzt: «Unsere Kundinnen und Kunden können sich ausserdem darüber freuen, dass sie auch künftig den Spitzenfussball in bester Bildqualität bei einem Anbieter finden werden. blue Sport bleibt das Home of Football in der Schweiz.»

Seit 2018 bringt blue Sport die Faszination der Königsklasse direkt zu den Fans in der Schweiz: live, emotional und umfassend begleitet über alle Plattformen. Auch über 2027 hinaus dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf hochkarätigen Fussball und ein interaktives Sporterlebnis freuen, zuhause oder unterwegs – wo immer sie Fussball erleben möchten. Denn: blue Sport ist via blue TV App für alle in der Schweiz verfügbar – unabhängig vom Provider.

Für die UEFA Europa League und die UEFA Conference League liegen die Übertragungsrechte künftig bei anderen Anbietern. Mehr Infos zum blue Sport Portfolio unter www.blueplus.ch/sport.

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