Chronologie zum Lissabon-Chaos Rassismus-Vorwurf, Provokationen, Flaschenwurf und Platzverweis

Bei der Partie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid gibt es neben einem Traumtor vor allem eines: Viel Chaos. blue News hat die Ereignisse chronologisch gesammelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vinicius Junior erzielt beim 1:0-Sieg von Real Madrid in Lissabon ein Traumtor, sorgt mit provokativem Jubel für eine Rudelbildung und verlässt nach mutmasslichen rassistischen Provokationen kurzzeitig den Platz.

In der hitzigen Schlussphase eskaliert die Partie weiter: Benfica-Coach José Mourinho sieht Gelb-Rot, Nicolas Otamendi provoziert Vinicius mit seinem WM-Tattoo und Benfica-Fans treffen Vinicius mit einer Wasserflasche.

Im blue Sport Studio zeigt Experte Bernhard Heusler Verständnis für den Brasilianer: «Er hat ein Zeichen gesetzt.» Mehr anzeigen

50. Minute: Vini-Traumtor und Rudelbildung

Für das grosse sportliche Highlight zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid sorgt Vinicius Junior: In der 50. Minute haut er den Ball herrlich zur 1:0-Führung in den Winkel. Weil der Brasilianer danach an der Eckfahne provokativ jubelt, sieht er Gelb und es kommt zu einer Rudelbildung.

Unter anderem gerät Vinicius mit Gianluca Prestianni aneinander. In der Wiederholung ist zu sehen, wie Vinicius mit Prestianni, der gar sein Trikot vor seinen Mund nimmt, diskutiert. Dann stürmt der Real-Star mit einem Mal zum Unparteiischen und beschwert sich über seinen Gegenspieler. Wurde er rassistisch beleidigt?

Es folgen chaotische Minuten. Vinicius marschiert erst vom Platz und scheint sich zu weigern, weiterzuspielen. An der Seitenlinie geraten die Teams aneinander, es kommt zur Rudelbildung und ein Betreuer von Benfica sieht die Rote Karte. Vinicius diskutiert derweil sowohl mit Benfica-Trainer José Mourinho als auch mit Real-Coach Alvaro Arbeola – und betritt schliesslich wieder den Rasen.

85. Minute: Mourinho erhält Platzverweis

In der 85. Minute steht Vinicius Junior ein weiteres Mal im Mittelpunkt: Nach einem harten Foul hat der Brasilianer Glück, sieht er nicht seine zweite Gelbe Karte. Das nervt Benfica-Coach José Mourinho so sehr, dass dieser an der Seitenlinie selbst Gelb-Rot sieht und auf die Tribüne muss.

101. Minute: Otamendi zeigt Vini den WM-Pokal

Auch tief in der Nachspielzeit heisst der Hauptprotagonist Vinicius Junior. Diesmal wird der Brasilianer aber vom argentinischen Verteidiger Nicolas Otamendi provoziert. Dieser zeigt ihm seinen tätowierten WM-Pokal von 2022. Ein Titel, welcher Vini noch fehlt. Doch der Brasilianer kann ob der Provokation nur lächeln.

103. Minute: Flaschenwurf aus dem Publikum

Der negative Schlusspunkt in einem chaotischen Spiel ist ein Flaschenwurf aus den Rängen. Als Vini und Trent Alexander-Arnold bei einer Ecke zur Ausführung stehen, wird der Brasilianer von einer Flasche am Arm getroffen.

Nach dem Spiel: Heusler zeigt Verständnis für Vini

Im Studio von blue Sport werden die heissen Szenen aus Lissabon intensiv diskutiert. Vor allem das Verlassen des Feldes von Vinicius Junior beschäftigt die Experten. Bernhard Heusler erklärt dabei, dass er sich erst daran gestört habe, dass Vinicius nicht mehr weiterspielen wollte, im Nachhinein aber Verständnis dafür hat: «Vermutlich hat es das ganz bewusst gemacht. Ein Zeichen gesetzt, diese fünf bis zehn Minuten zu unterbrechen, damit man das Thema auch wirklich diskutiert.» Hätte er weitergespielt, so wäre es kaum weiter diskutiert worden, so Heusler, der ergänzt: «Deshalb steht es über allem, das ist so ein wichtiges Thema im Fussball und überall in unserer Welt, dass er einfach diesen Punkt setzen musste.»