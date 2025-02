Bayern, Benfica, Brügge und Feyenoord ziehen ins Achtelfinale der Champions League ein. Die Teams bieten am Dienstagabend beste Unterhaltung – hier sind die Szenen, die du gesehen haben musst.

Giménez schockt die Ex-Teamkollegen

Milan hat das Hinspiel gegen Feyenoord 0:1 verloren. Im Rückspiel gehen die Mailänder bereits nach 37 Sekunden in Führung. Der Torschütze jubelt verhalten, denn am 2. Februar stand er noch bei Feyenoord unter Vertrag. Am Ende jubeln aber seine Ex-Teamkollegen, die in der 73. Minute den Ausgleich erzielen und dank des 1:0-Sieges im Hinspiel in den Achtelfinal einziehen.

Giménez schockt seine Ex-Kollegen 18.02.2025

Dumm geflogen …

Eine Mitschuld an der Milan-Pleite hat Theo Hernández. In der 44. Minute reisst er den Gegenspieler direkt vor den Augen des Schiedsrichters zu Boden und sieht dafür völlig zu Recht Gelb. In der 51. Minute geht er dann im gegnerischen Sechzehner selbst zu Boden, allerdings ohne ersichtlichen Grund. Der Schiedsrichter taxiert die Flugeinlage als Schwalbe und stellt Hernández mit Gelb-Rot vom Platz. Vielleicht war der Franzose einfach frustriert, dass er in der 23. Minute nur den Pfosten traf …

Der dümmste Platzverweis des Jahres? Hernández sieht nach Schwalbe Gelb-Rot 18.02.2025

Wird Embolo um einen Elfer betrogen?

Breel Embolo ist im Rückspiel gegen Benfica ein Aktivposten. Er macht bereits in der 4. Minute auf sich aufmerksam. Er tankt sich durch und wird im letzten Moment von Torhüter Anatolij Trubin von den Beinen geholt. Die Berührung ist klar, Schiedsrichter Glenn Nyberg winkt allerdings ab und lässt weiterspielen.

Embolo vom Goalie gefällt – der Penaltypfiff bleibt aus 18.02.2025

Joker sticht nach wenigen Sekunden

Atalanta liegt zur Halbzeit mit drei Toren zurück, da zieht Gian Piero Gasperini seine Wunderwaffe Ademola Lookman aus dem Hut. 34 Sekunden steht der Offensivspieler auf dem Platz, da schlägt er schon ein. Am Ende ist es nur der Ehrentreffer – auch weil der für Nigeria spielende Stürmer noch einen Elfmeter verschiesst. Die Belgier gewinnen die Partie mit 1:3 und qualifizieren sich mit dem Gesamtscore von 2:5 für das Achtelfinale.

46. Minute: Lookman trifft 34 Sekunden nach Einwechslung 18.02.2025

Kompany fliegt auf den Hintern

Bayern tut sich gegen Celtic unheimlich schwer, selbst Trainer Vincent Kompany gerät ordentlich ins Straucheln. Doch der 38-Jährige steht rasch wieder auf den Beinen. Und die Spieler tun, was der Trainer vorlebt: Auch sie stehen nach dem Rückschlag wieder auf und erzielen in der Nachspielzeit das 1:1 – der Achtelfinal-Einzug ist perfekt.

Bayern-Coach Kompany fliegt auf den Hintern 18.02.2025

Reifs Risiko-Wette

«Ich komme im Schottenrock in die nächste Sendung, wenn Celtic gewinnt», sagt blue Sport Experte Marcel Reif vor dem Spiel. Die Bayern lassen ihn lange schwitzen, gleichen die Partie aber in letzter Sekunde aus und ziehen somit ins Achtelfinale ein.

Marcel Reif entkommt Schottenrock-Auftritt haarscharf 18.02.2025

Die Highlights der Rückspiele

Milan – Feyenoord 1:1 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025

Bayern – Celtic 1:1 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025

Benfica – Monaco 3:3 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 18.02.2025