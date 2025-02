Guardiola über die Rivalität zwischen City und Real Auf die Frage, ob das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid die grösste Champions-League-Rivalität der Gegenwart sei, gibt sich Pep Guardiola bescheiden. Historisch gesehen könne man sich nicht mit gewissen Vereinen vergleichen. 10.02.2025

Am Dienstagabend treffen Manchester City und Real Madrid in den Playoffs der Champions League aufeinander. In Vergangenheit war dieses Duell ein Synonym für Spektakel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für einen Fussball-Giganten ist in der Champions League schon nach den Playoffs Schluss. Manchester City und Real Madrid duellieren sich.

Immer wieder sorgten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften für Spektakel. Mehr anzeigen

Real Madrid und Manchester City treffen zum sechsten Mal in einer K.o.-Runde der Champions League aufeinander. blue Sport hat die besten Duelle der beiden Mannschaften herausgepickt.

Manchester City - Real Madrid C.F. Di 11.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Manchester City - Real Madrid C.F. Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1h 4min 35sek

Die Geburt des Spektakels: Ronaldo sticht City in der 90. Minute ins Herz

Das erste Duell zwischen Real Madrid und Manchester City hat es in sich. Am 18. September 2012 stehen sich die beiden Topklubs in der Gruppenphase der Champions League gegenüber. Real dominiert die Partie nach Belieben, gerät in der 68. Minute aber nach einem City-Konter in Rücklage. In der 87. Minute steht es 2:1 für die Engländer, ehe Karim Benzema und Cristiano Ronaldo zuschlagen und das Ding noch drehen.

Cristiano Ronaldo lässt Manchester City im September 2012 verzweifeln. IMAGO/Shutterstock

Eines der wohl irrsten Halbfinals in der Geschichte der Champions League

Das nächste Spektakel zwischen den beiden Teams ereignet sich Halbfinale der Königsklasse im Jahr 2022. Manchester City spielt einen Fussball, der Romantiker verzückt und Real nur hinterherhecheln lässt. Doch irgendwie schaffen es die Königlichen, das überragende City doch in die Knie zu zwingen. Im Hinspiel begrenzt Karim Benzema den Schaden mit einem stinkfrechen Panenka-Penalty auf ein 3:4, im Rückspiel steht Real in der 90. Minute mit dem Rücken zur Wand. Zwei Tore müssen für die Verlängerung her, dies gelingt den Madrilenen. Benzema besiegelt in der Verlängerung mit seinem Treffer in der 95. Minute das Aus von City.

Manchester City – Real Madrid 4:3 Was für eine Partie im ersten Champions-League-Halbfinal. Real Madrid und Manchester City liefern sich ein Duell für die Geschichtsbücher, das die Engländer knapp für sich entscheiden können. 26.04.2022

Real Madrid – Manchester City 3:1 n.V. Real Madrid setzt sich im Giganten-Duell gegen Manchester City nach einem verrückten Comeback durch und trifft am 28. Mai in Paris im Final der Champions League auf Liverpool. 04.05.2022

City lässt seine Muskeln spielen

Ein Jahr nach dem Spektakel-Halbfinal kommt es wieder zum Duell zwischen Real und City um das Final-Ticket. Bei dieser Austragung ist auch das madrilenische Kraut den Citizens nicht gewachsen. Nach dem 1:1-Hinspiel fegen Akanji und Co. den Titelverteidiger mit 4:0 vom Platz. Manuel Akanji reiht sich mit seinem Treffer zum 3:0 in die Liste der Torschützen ein. Später folgt im Final gegen Inter der erste Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte.

Manchester City – Real Madrid 4:0 UEFA Champions League, Halbfinal-Rückspiel, Saison 2022/23 17.05.2023

Champions League 2023/24 – Viertelfinale

Wie könnte es auch anders sein: auch 2024 treffen die Klubs in der K.o-Phase aufeinander. Das Hinspiel ist ein wahrliches Spektakel (3:3). Beim Rückspiel geht es tortechnisch ruhiger zu und her und endet im Penaltyschiessen – zu Gunsten Reals. Antonio Rüdiger verwandelt den entscheidenden Elfer.

Real Madrid – Manchester City 3:3 Champions-League-Viertelfinal, Hinspiel, Saison 2023/24 09.04.2024

Manchester City – Real Madrid 3:4 n.P. UEFA Champions League, Viertelfinal-Rückspiel, Saison 2023/24 17.04.2024

Mehr zum Spiel City vs. Real

Lukas Esser: «Real wird ein riesiger Brocken für City» blue Sport Kommentator Lukas Esser weiss, wer im Kracher-Spiel ManCity gegen Real die Nase vorne hat. 11.02.2025

Guardiola: «Wir sind nicht konstant genug» Pep Guardiola will mit Manchester City den Turnaround schaffen. Der Startrainer weiss, was seinem Team aktuell fehlt. Ob es gegen Real Madrid in der Champions League zum Weiterkommen reicht? 11.02.2025