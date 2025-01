Das grosse Interview mit Real-Kenner Nils Kern Nils Kern kennt Real Madrid bestens. blue Sport spricht mit dem Chefredaktor von «realtotal» über die Champions League, Kylian Mbappé und mehr. 08.01.2025

Bei Real Madrid laufen noch nicht alle Rädchen ineinander. Gemäss Nils Kern, Chefredaktor von «realtotal», sind der Abgang von Toni Kroos und Kylian Mbappé zwei der Gründe. Hier Teil 2 des Interviews.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kylian Mbappé ist den Erwartungen bei Real Madrid noch nicht vollumfänglich gerecht geworden. Wie Chefredaktor von «realtotal» Nils Kern bei blue Sport sagt, ist die Position des Franzosen ein Grund dafür.

Nicht nur bei Mbappé läuft noch nicht alles rund, sondern bei Real Madrid im Allgemeinen. Die Madrilenen würden die Veränderungen vom Sommer noch spüren.

Im kommenden Sommer könnten weitere Änderungen folgen – auf der Trainerposition. Kern würde sich darauf freuen, «irgendwann» Xabi Alonso an der Seitenlinie des spanischen Meisters zu sehen. Mehr anzeigen

Real Madrid trifft am Mittwochabend in der Champions League auf Salzburg. Soll es mit der direkten Qualifikation für die Achtelfinals noch klappen, sind drei Punkte wichtig.

blue Sport hat mit einem Real-Kenner über die madrilenischen Champions-League-Kampagne und mehr gesprochen. Nils Kern ist Chefredaktor von «realtotal» und kennt den Klub bestens.

Nils Kern über ...

... die laufende Champions-League-Kampagne

«Real Madrid ist ohnehin eher als Rückrunden-Mannschaft bekannt, wenn die K.o.-Phase beginnt. Spielerisch lief in den ersten sechs Spielen der Ligaphase nicht alles königlich perfekt. Da spürst du noch, was sich im Sommer alles verändert hat. Unter anderem das Karriereende von Toni Kroos oder Kylian Mbappé, der noch nicht voll integriert ist.»

Spielerisch passt noch nicht alles zusammen. Die letzten zwei Gegner mit Brest und Salzburg sind machbar. Da holst du noch deine vier bis sechs Punkte und dann schaut die Welt schon wieder anders aus.»

... Kylian Mbappé

«Das erste halbe Jahr von Mbappé bei Real hat man sich auf jeden Fall anders vorgestellt. Seine Integration im Klub hat eigentlich gut funktioniert, weil er viele Spieler schon kannte und perfektes Spanisch spricht. Nur die Sache mit der Position liegt ihm nicht so richtig. Die Neuner-Position ist vielleicht nicht seine Lieblingsposition. Aber auf der linken Seite ist Vinícius gesetzt. Aber in der Summe wirkt er fit und im Training engagiert. Aber auch mit einem Mbappé in der aktuellen Verfassung kann man die Champions League gewinnen.»

... den auslaufenden Vertrag von Lucas Vázquez

«Vázquez bringt die Real-DNA mit und das ist super wichtig. Er ist nach wie vor mit Herz dabei, von da her darf er gerne bleiben. Und ich denke auch, dass er da Lust darauf hätte, selbst wenn Real nur noch 90 Prozent seines bisherigen Gehalts bezahlen würde. Einen Wechsel nach Saudi-Arabien würde ich aber jetzt auch mal nicht kategorisch ausschliessen. Aber Vázquez ist schon wichtig für die Kabine. Er ist ein Vorbild.«

... Xabi Alonso

«Alonso ist schon länger auf dem Schirm bei Real. Das war er schon zu seiner Zeit bei Real Sociedad B. Ancelotti wird bei Real sehr geschätzt und trotzdem hoffen viele Fans auf frischen Wind. Deswegen würde ich mich schon auch darauf freuen, irgendwann ein Xabi Alonso zu sehen.»

