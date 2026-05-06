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«Verfluchte Champions League» Die Presseschau zum Arsenal-Triumph gegen Atlético

dpa

6.5.2026 - 10:09

Arsenal – Atlético 1:0

Arsenal – Atlético 1:0

UEFA Champions League | Halbfinal-Rückspiel | Saison 25/26

05.05.2026

Der FC Arsenal steht im Finale der Champions League. Das 1:0 gegen Atlético Madrid im Rückspiel des Halbfinals wird in den Medien kontrovers kommentiert.

DPA

06.05.2026, 10:09

Die englischen Medien loben den FC Arsenal nach dem knappen 1:0-Halbfinal-Erfolg über Atlético Madrid. In Spanien überwiegt die Enttäuschung über Atléticos Aus, auch der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert wird kritisiert.

BBC: «Es war kein Spiel für Feinschmecker, aber den Gunners wird es egal sein. Sie erreichen erstmals seit 2006 ein Champions-League-Finale und erst das zweite in ihrer Geschichte.»

«The Times»: «Arsenal erreicht Finale nach Wahnsinnsleistung und Saka-Tor.»

«Guardian»: «Es ging nicht um mehr Beifall oder Stolz. Es ging einfach nur darum, den nächsten Schritt zu machen. Dicht davor zu sein, Geschichte zu schreiben.»

«The Sun»: «Die Zweifel im Emirates-Stadion sind endgültig ausgeräumt, wie vom Erdboden verschluckt. Und nun, nach einer Nacht voller Entschlossenheit, die von defensiver Brillanz geprägt war, träumen sie vom ultimativen Double.»

Saka goldener Torschütze. Arsenal schlägt Atlético Madrid und steht im Champions-League-Final

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«Marca»: «Verfluchte Champions League – Atléticos Traum ist ausgeträumt! Wie schade für Simeones Mannschaft! Ein Tor von Saka in der 44. Minute besiegelt das Aus der Rojiblancos.

«As»: «Erst Saka, dann der Schiedsrichter. Das Gespann entschied, nach einem Foul von Calafiori an Griezmann, einen klaren Elfmeter nicht zu geben.»

«Mundo Deportivo»: «Atlético bleibt ohne Finale. Saka, der Junge der (Arsenal-Legende Thierry) Henry verehrt hat, schiesst Arsenal 20 Jahre später ins Endspiel.»

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