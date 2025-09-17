  1. Privatkunden
Drei Spiele für die Ewigkeit Die unglaubliche Woche von Juve-Star Manuel Locatelli

Sandro Zappella

17.9.2025

Manuel Locateli erlebte innert acht Tagen drei unfassbare Spiele.
IMAGO/Ulrich Hufnagel

Der 27-jährige Manuel Locatelli erlebt innert acht Tagen mit der italienischen Nationalmannschaft und Juventus Turin drei der verrücktesten Spiele seiner Karriere mit insgesamt 24 Toren. 

17.09.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manuel Locatelli erlebte in etwas mehr als einer Woche drei hochdramatische Spiele mit insgesamt 24 Toren. Immer gab es für den Mittelfeldspieler in der Nachspielzeit Grund zum Jubeln.
  • Mit Italien gewann Locatelli mit 5:4 gegen Israel, mit Juve gegen Inter gab es einen späten 4:3-Sieg und in der Champions League ein irres 4:4 gegen Dortmund.
Mehr anzeigen

Manuel Locatelli ist Stammspieler bei Juventus Turin und in der italienischen Nationalmannschaft. Der 27-Jährige hat die sportlich wohl spektakulärsten acht Tage seines Lebens hinter sich. 

Die italienischen Fussballer, die sind sich vieles gewohnt, aber Torspektakel, gehört eigentlich nicht in die DNA der Azzurri – und schon gar nicht in jene von Rekordmeister Juventus Turin. Deshalb ist es umso ungewöhnlicher, was dieser Manuel Locatelli in den letzten drei Spielen erlebt hat. 

Der erste Akt, die WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation ist Italien arg unter Druck. Norwegen zieht an der Tabellenspitze der Gruppe I verlustpunktlos weg und hat das erste Direktduell gegen Italien klar mit 3:0 gewonnen. Umso wichtiger für die Azzurri, welche schon die letzten zwei Weltmeisterschaften verpasst haben, dass sie in den restlichen Spielen ebenfalls das Punktemaximum einfahren. 

Nach einem souveränen 5:0-Sieg gegen Estland trifft Italien am 8. September auf Israel. Ein Sieg muss her, doch bereits in der 16. Minute bringt Locatelli Italien mit einem Eigentor in Rücklage. Die Azzurri gleichen kurz vor dem Pausenpfiff immerhin noch aus. Es folgt einer verrückte zweite Halbzeit. Israel geht erneut in Führung, doch Italien dreht das Spiel und erzielt in der 82. Minute mit dem 4:2 die vermeintliche Entscheidung.

Doch Israel schafft durch ein weiteres Eigentor von Italien (87. Minute,  Alessandro Bastoni) und Doppeltorschütze Dor Peretz  (89. Minute) tatsächlich noch den Ausgleich. Das letzte Wort hat aber Italien: Sandro Tonali schiesst das Team von Gennaro Gattuso in der 91. Minute doch noch zum spektakulären 5:4-Sieg.

Der zweite Akt, das Derby d'Italia in der Serie A

Nach der Nationalmannschaftspause geht es in der Serie A mit dem Knüller zwischen Juventus und Inter weiter. Dort treffen unter anderem die beiden Eigentorschützen vom Israel-Spiel Locatelli und Bastoni aufeinander. Juventus startet besser und geht mit einer 2:1-Führung zum Pausentee. Es folgt eine verrückte zweite Halbzeit: Inter dreht die Partie durch Hakan Çalhanoğlu (65.) und Marcus Thuram (76.). Ausgerechnet der Bruder von Marcus, Kephren Thuram sorgt aber vor den Augen von Vater Lilian Thuram für den 3:3-Ausgleich. Schlussendlich ist es der erst 19-jährige Vasilije Adžić, der mit einem Distanzschuss Yann Sommer im Inter-Tor düpiert und für Ekstase in Turin sorgt. 

Der dritte Akt, die Champions League

Der erste Knüller der neuen Champions-League-Saison heisst Juventus Turin gegen Borussia Dortmund. Obwohl beide Teams ihre Chancen haben, geht es mit einem torlosen Remis in die Pause. Es folgt einer verrückte zweite Halbzeit. Zweimal geht Dortmund in Führung, zweimal gleicht Juventus Turin aus. Locatelli, der diesmal erst in der 69. Minute eingewechselt wird, erlebt dann den absoluten Wahnsinn: In der 74. Minute bringt Yan Couto Dortmund ein drittes Mal in Führung und dann wird es ganz kurios. Dortmund erhält in der 86. Minute einen umstrittenen Hands-Penalty, sorgt dabei aber vor allem mit einem kindischen Zoff um die Ausführung für Aufsehen. Am Ende tritt Ramy Bensebaini an und trifft eiskalt zum 4:2. 

Doch das Ding ist noch nicht durch. In der dritten von sechs Nachspielminuten trifft Dušan Vlahović zum 3:4. Juventus rennt weiter an und in der 96. Minute fällt tatsächlich der 4:4-Ausgleich durch Lloyd Kelly. Der absolute Wahnsinn ist damit Tatsache und mit Gregor Kobel kriegt der nächste Schweizer Torhüter nach Yann Sommer vier Gegentreffer von Juve eingeschenkt. 

Juventus – Dortmund 4:4

Juventus – Dortmund 4:4

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Für Manuel Locatelli ist es in acht Tagen das dritte Wahnsinns-Spiel mit total 24 (!) Toren. In allen drei Spielen erzielte das Team von Locatelli in der Nachspielzeit noch (mindestens) einen Treffer. Der Mittelfeldspieler sollte bei Gelegenheit (wie auch die italienischen Juventus-Fans) mal seinen Kardiologen aufsuchen. Die Fussballer-Herzen der Bianconeri sind sich schliesslich an souveräne 1:0-Siege, aber nicht an solches Fussball-Spektakel gewohnt.

Mehr Champions-League-Spektakel diese Woche

Videos zum Spiel

Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?»

Yildiz: «Kobel? Ist das der Torwart?»

16.09.2025

Adeyemi: «Ein sehr gutes Spiel – bis auf die letzten Minuten»

Adeyemi: «Ein sehr gutes Spiel – bis auf die letzten Minuten»

16.09.2025

Nmecha: «Es ist sehr ärgerlich»

Nmecha: «Es ist sehr ärgerlich»

16.09.2025

