OSC Lille tut sich gegen deutsche Teams schwer: In zehn Duellen gab es nur einen Sieg – ein 3:1 gegen Wolfsburg in der Champions League 2021. Gegen Borussia Dortmund endeten alle drei Begegnungen mit einem Remis.

Borussia Dortmund ist auswärts in der K.o.-Phase der Champions League in Topform. Zuletzt siegten sie bei Paris Saint-Germain im Halbfinale (Vorsaison) und bei Sporting Lissabon in den Playoffs. Drei Auswärtssiege in Folge in einer K.o.-Runde des Wettbewerbs gab es für den BVB jedoch noch nie.