Lamine Yamal und Gavi – zwei der grössten Talente spielen beim FC Barcelona.

Welche Talente muss man in der kommenden Champions-League-Saison besonders auf dem Schirm haben? Wir haben 10 Teenager herausgesucht, die schon bald für die ganz grossen Schlagzeilen sorgen dürften.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am kommenden Dienstag beginnt die neue Saison in der Champions League.

Mit Kylian Mbappé, Erling Haaland oder Jude Bellingham werden die grössten Stars der Welt ihr Können in der Königsklasse unter Beweis stellen.

Aber da sind auch noch die Stars von morgen: Wir haben die Top 10 der Teenager (Spieler, die noch keine 20 Jahre alt sind) herausgesucht und in einem Ranking eingeordnet.

Rang 10: Arthur Vermeeren

Klub: Royal Antwerpen

Nationalität: Belgien

Position: Defensives/Zentrales Mittelfeld

Geburtsdatum: 07.02.2005 (18)

Der Mittelfeldspieler hat mit seinen 18 Jahren bereits einen Stammplatz beim belgischen Überraschungsmeister Royal Antwerpen. Im November 2022 kämpfte sich Vermeeren ins Team – und spielte seither jede Partie von Beginn an.

Vermeeren gilt als eines der grössten Talente des belgischen Fussballs, der durch seine defensiven Qualitäten wie Tacklings und die Fähigkeit, das Spiel zu lesen, besticht. Zudem hat er ein überragendes Passspiel und geniesst den Ruf als äusserst intelligenter Spieler.

Rang 9: Oscar Gloukh

Klub: RB Salzburg

Nationalität: Israel

Position: Offensives Mittelfeld

Geburtsdatum: 01.04.2004 (19)

Der Israeli wechselte im Januar 2023 von Maccabi Tel Aviv in die Talentschmiede von RB Salzburg. Dort ist der offensive Mittelfeldspieler mittlerweile Stammspieler. Der 19-Jährige sorgte in der EM-Qualifikation für Aufsehen, als er in der 92. Minute gegen Belarus eine Ecke zum 2:1-Sieg direkt verwandelte.

Gloukhs grössten Qualitäten sind die technischen Fähigkeiten wie Ballkontrolle oder Dribbling, aber auch sein Passpiel, sowie seine Läufe ohne Ball werden von Fussballscouts hervorgehoben.

Rang 8: Samson Baidoo

Klub: RB Salzburg

Nationalität: Österreich

Position: Innenverteidigung

Geburtsdatum: 31.03.2004 (19)

Er ging bisher den «klassischen Weg», wie ihn viele österreichische Talente gehen: Aus der Salzburger Jugendakademie ging es über den FC Liefering im Sommer 2022 zurück zu RB Salzburg. Seit dieser Saison hat der Innenverteidiger einen Stammplatz. Baidoo ist stark in den Zweikämpfen und in der Luft, aber auch beim Spiel nach vorne glänzt er mit guten Pässen durch die Linien.

Rang 7: João Neves

Klub: Benfica Lissabon

Nationalität: Portugal

Position: Zentrales Mittelfeld

Geburtsdatum: 27.09.2004 (19)

Seit seinem 12. Lebensjahr ist João Neves bei Benfica, im Januar 2023 wurde er in die erste Mannschaft befördert. Seither kommt er zu regelmässigen Einsätzen – als Joker oder aber auch regelmässig in der Startelf.

Für «Footballtalentscout» ist Neves die Definition eines Benfiquista – eine Bezeichnung für die Fans von Benfica. Neves wird als grösstes Talent aus der Benfica-Akademie bezeichnet. Noch vor Verteidiger Antonio Silva (zu ihm weiter unten mehr) und dem Schweizer WM-Schreck Gonçalo Ramos. Neves kann im defensiven oder zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und ist ein brillanter Balleroberer – was ihn aber besonders auszeichnet, ist seine Qualität, nach dem Ballgewinn sofort in die Offensive umzuschalten.

Generell wird Neves als Allround-Talent bezeichnet, gar als «perfekter Mittelfeldspieler». Trotz seinen erst 19 Jahren ist er ein guter Kommunikator und dem Gegner immer einen Schritt voraus. Behalten die Scouts recht, dann wird João Neves zum nächsten ganz grossen Mittelfeldspieler im Weltfussball.

Rang 6: Karim Konaté

Klub: RB Salzburg

Nationalität: Elfenbeinküste

Position: Mittelstürmer

Geburtsdatum: 21.03.2004 (19)

Die jungen Mittelstürmer von RB Salzburg haben in der Vergangenheit oft für Furore gesorgt. Nicht nur Erling Haaland, auch Spieler wie Noah Okafor (zu Milan), Benjamin Sesko (zu Leipzig) oder Patson Daka (zu Leicester) wurden in Salzburg ausgebildet, bevor sie zu grösseren Klubs weiterzogen. Der nächste in dieser Liste könnte Karim Konaté werden.

Konaté war letzte Saison – wie sollte es anders sein – an Liefering ausgeliehen. Dort schoss er die 2. österreichische Liga kurz und klein und wurde im Winter zurückbeordert. In der Saison 2023/24 ist Konaté nun Stammstürmer und hat in sechs Ligaspielen bereits vier Tore erzielt. Der Ivorer besticht vor allem durch seine Schnelligkeit, seinen Instinkt und seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Rang 5: Alejandro Balde

Klub: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Position: Linksverteidiger

Geburtsdatum: 18.10.2003 (19)

Wir kommen in den Bereich der Spieler, die der Allgemeinheit besser bekannt sind. Alejandro Balde stammt aus der weltbekannten Barça-Jugendakademie «La Masia». Er hat sich letzte Saison einen Stammplatz erarbeitet und ist bereits fünffacher spanischer Nationalspieler. Die grössten Stärken des offensiven Linksverteidigers sind seine Schnelligkeit, Flinkheit und die Dribblings.

Rang 4: António Silva

Klub: Benfica Lissabon

Nationalität: Portugal

Position: Innenverteidiger

Geburtsdatum: 30.10.2003 (19)

Das nächste Juwel aus der Benfica-Schule heisst Antonio Silva. In der vergangenen Saison wurde der Innenverteidiger in die erste Mannschaft von Benfica befördert, schaffte sofort den Durchbruch und etablierte sich als unumstrittener Stammspieler. 30 Spiele in der portugiesischen Liga, dazu 10 in der Champions League. Ende Juni 2022 lag der Marktwert von Silva noch bei 300'000 Euro. In einem Jahr steigerte sich dieser um das 150-fache auf 45 Millionen Euro.

Silva verkörpert die Idee eines kompletten, modernen Innenverteidigers. Robust, gut im Tackling, aber eben auch stark am Ball. Sein gutes Passspiel, die Übersicht und seine Spielintelligenz machen ihn auch im Spielaufbau zu einem wertvollen Verteidiger. Zudem übernimmt er mit seinen erst 19 Jahren schon viel Verantwortung. Seine Führungsqualitäten werden hervorgehoben – Silva gilt prädestiniert als zukünftiger Captain einer Topmannschaft.

Rang 3: Warren Zaïre-Emery

Klub: Paris Saint-Germain

Nationalität: Frankreich

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Geburtsdatum: 08.03.2006 (17)

Die Schlagzeilen bei PSG gehörten in der vergangenen Saison entweder Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé. Warren Zaïre-Emery flog dabei etwas unter dem Radar. Dabei wurde dieser mit 16 Jahren und 151 Tagen zum jüngsten Debütanten in der PSG-Geschichte. Der Teenager absolvierte letzte Saison 26 Spiele in der Ligue 1 – und debütierte auch in der Champions League. Im Hinspiel des Achtelfinales gegen Bayern München durfte das Talent sogar von Beginn weg ran. In der aktuellen Saison stand er bisher in jedem Spiel in der Startformation. In Frankreichs U21 ist er trotz seiner erst 17 Jahre bereits Captain.

In den Scouting-Berichten halten sich die Experten nicht zurück mit ihrer Begeisterung: Als Kronjuwel und Generationen-Talent beschreibt ihn etwa «Scouted Football» und lobt vor allem seine Vielseitigkeit als Dribbler, Passgeber und Distanzschütze sowie sein sehr gutes technisches Niveau.

Rang 2: Lamine Yamal

Klub: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Position: Flügelspieler

Geburtsdatum: 13.07.2007 (16)

Im April debütierte Yamal mit 15 Jahren für den FC Barcelona. In der laufenden Saison hat er sich bereits zum Stammspieler hochgearbeitet und kommt auf zwei Assists in vier Spielen. Am 8. September debütierte er beim 7:1-Sieg gegen Georgien in der spanischen Nationalmannschaft und traf 30 Minuten nach seiner Einwechslung auch gleich ein erstes Mal.

Die Entwicklung von Yamal erinnert an Ansu Fati, der ebenfalls als Flügelspieler mit 16 Jahren für Barcelona debütierte. Die Karriere von Fati wurde jedoch jäh durch Verletzungen gestoppt – ein Schicksal, welches Yamal hoffentlich erspart bleibt.

Rang 1: Gavi

Klub: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Geburtsdatum: 05.08.2004 (19)

Es ist fast nicht zu glauben, aber Gavi wurde erst kürzlich 19 Jahre alt und zählt damit noch locker in die Kategorie der Teenager. Gavi hat den Sprung vom grossen Talent zum Star bereits geschafft. Über 100 Profispiele hat Gavi für die Katalanen gemacht, dazu kommen bereits 23 Länderspiele. Gavi ist sowohl Spaniens jüngster Debütant, als auch der jüngste Torschütze der Länderspiel-Geschichte.

In Barcelona träumt man derweil schon vom perfekten Nachfolger für Barça-Legende und heutigen Trainer Xavi. Die beiden haben schliesslich nicht nur den fast identischen Namen, sondern auch einen ähnlichen Spielstil. Es würde Gavi nicht gerecht werden, hier einzelne Qualitäten herauszupicken – dafür hat er einfach zu viele Stärken.