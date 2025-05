Sommer vor dem Finale: «Die Vorfreude ist gross» Vor dem grossen Champions-League-Finale gegen PSG spricht blue Sport mit Yann Sommer – ein Gespräch über Emotionen und Vorfreude. 30.05.2025

Yann Sommer kämpft heute mit Inter Mailand gegen PSG um den Champions-League-Pokal. Vor ihm standen 15 Schweizer in einem europäischen Final. Wer siegte? Wer stand im Einsatz? Hier die Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer zieht mit Inter Mailand ins Finale der Champions League ein. Derweil steht Ricardo Rodriguez mit Betis im Finale der Conference League.

Der Torhüter und der Verteidiger sind Nummer 15 und 16 der Schweizer, die an einem europäischen Finale teilnehmen.

Sommer ist nach Pascal Zuberbühler (UEFA-Cup-Finale 2010 mit Fulham) und Gregor Kobel (Champions-League-Finale 2024 mit Dortmund) der dritte Schweizer Torhüter, der in einem europäischen Finale steht. Mehr anzeigen

René Botteron

1982 im Cup der Cupsieger Finale

mit Standard Lüttich beim 1:2 gegen den FC Barcelona

Botteron stand über 90 Minuten auf dem Platz.

René Botteron 1982 bei Verhandlungsgesprächen mit seinem damaligen Verein Standard Lüttich. KEYSTONE

Stéphane Chapuisat

1993 im UEFA-Cup-Finale

mit Borussia Dortmund beim 1:3 und 0:3 gegen Juventus Turin

Chapuisat stand im Hinspiel 90 Minuten auf dem Platz, im Rückspiel musste er auf der Bank Platz nehmen.

Chapuisat im Zweikampf mit Jürgen Kohler. imago images/Horstmüller

1997 im Champions-League-Finale

mit Borussia Dortmund beim 3:1-Sieg gegen Juventus Turin

Chapuisat stand 70 Minuten auf dem Feld. Der für ihn eingewechselte Lars Ricken erzielte mit seiner ersten Ballberührung mit einem legendären Lupfer das vorentscheidende 3:1.

Stéphane Chapuisat strahlt mit dem Henkelpott. imago/HJS

Ciriaco Sforza

1996 im UEFA-Cup-Finale

mit Bayern München beim 3:1-Sieg gegen Girondins Bordeaux

Sforza spielte im Bayern-Mittelfeld durch.

Fun Fact: Bei Bordeaux damals im Sturm: Der heutige Sion-Trainer Didier Tholot.

Sforza 1996 im UEFA-Cup-Final gegen Girondins Bordeaux. imago sportfotodienst

1997 im UEFA-Cup-Finale

mit Inter Mailand beim 0:1 und 1:0 (1:4 n.P.) gegen Schalke

Sforza stand bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel 90 Minuten auf dem Feld, im Rückspiel wurde er nach 82 Minuten durch Aron Winter ersetzt.

2001 im Champions-League-Finale

beim 1:1(5:4 n.P.)-Sieg mit Bayern München gegen Valencia.

Sforza sass während des ganzen Spiels auf der Bank.

Murat Yakin

1998 im Finale des Cupsieger-Cups

mit Stuttgart beim 0:1 gegen den FC Chelsea.

Yakin spielte als Libero durch.

Murat Yakin bedrängt von Gianluca Vialli.

Stéphane Henchoz

2001 im UEFA-Cup-Finale

beim 5:4-Sieg nach Golden Goal mit Liverpool gegen Deportivo Alaves

Henchoz wurde nach 56 Minuten beim Stand von 3:3 ausgewechselt.

Stéphane Henchoz im UEFA-Cup-Finale 2001. IMAGO/BSR Agency

Fabio Celestini

2004 im UEFA-Cup-Final

mit Olympique Marseille beim 0:2 gegen Valencia

Celestini wurde in der 84. Minuten eingewechselt, da lag Marseille bereits 0:2 zurück.

Fabio Celestini (Nummer 29) nach der Final-Niederlage gegen Valencia im Jahr 2004.

Philippe Senderos

2006 im Champions-League-Finale

mit Arsenal beim 1:2 gegen den FC Barcelona

Senderos sass über die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Pascal Zuberbühler

2010 im UEFA-Cup-Final

mit Fulham bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen Atlético Madrid.

Zuberbühler sass als Ersatztorwart für Mark Schwarzer auf der Bank.

Xherdan Shaqiri

2013 im Champions-League-Finale

mit Bayern München beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund.

Shaqiri wurde nicht eingesetzt.

Shaqiri posiert 2013 mit dem Henkelpott. imago/HJS

2019 im Champions-League-Finale

mit dem FC Liverpool beim 2:0-Sieg gegen Tottenham.

Shaqiri blieb im Final ohne Einsatz.

Stephan Lichtsteiner

2015 im Champions-League-Finale

mit Juventus Turin beim 1:3 gegen den FC Barcelona

Lichtsteiner spielte auf der rechten Abwehrseite durch.

Stephan Lichtsteiner im Champions-League-Finale 2015 gegen Lionel Messi. imago images / Mika Volkmann

2017 im Champions-League-Finale

mit Juventus Turin beim 1:4 gegen Real Madrid

Lichtsteiner wurde nicht eingesetzt.

2019 im Europa-League-Finale

mit Arsenal bei der 1:4-Niederlage gegen Chelsea

Lichtsteiner wurde nicht eingesetzt.

Granix Xhaka

2019 im Europa-League-Finale

mit Arsenal bei der 1:4-Niederlage gegen Chelsea

Granit Xhaka spielte über 90 Minuten durch.

Granit Xhaka ist nach der Niederlage bedient. imago images/Shutterstock

2024 im Europa-League-Finale

mit Leverkusen bei der 0:3-Niederlage gegen Atalanta.

Xhaka spielt durch, die Ungeschlagen-Serie von Leverkusen reisst nach 51 Spielen.

Djibril Sow

2022 im Europa-League-Final

mit Eintracht Frankfurt beim 1:1(5:4 n.P.)-Sieg gegen die Glasgow Rangers

Sow wurde nach 106 Minuten in der Verlängerung ausgewechselt.

Djibril Sow gewann 2022 die Europa League. IMAGO/Revierfoto

Manuel Akanji

2023 im Champions-League-Final

für Manchester City beim 1:0-Sieg gegen Inter Mailand

Akanji spielte das ganze Finale durch und leitete den Siegtreffer durch Rodri ein.

Ehepaar Akanji mittendrin: So feiert City den Champions-League-Triumph Die Spieler von Manchester City lassen sich nach dem Schlusspfiff im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul von den Fans feiern. Mittendrin: Manuel Akanji mit Ehefrau Melanie. 11.06.2023

Gregor Kobel

2024 im Champions-League-Final

Kobel spielt gegen Rekordsieger Real Madrid durch, sein BVB verliert die Partie allerdings mit 0:2.

Ricardo Rodriguez

2025 im Conference-League-Final

Der Aussenverteidiger muss in der Pause wegen Adduktoren-Problemen raus, da liegt Real Betis gegen Chelsea noch mit 1:0 in Führung. Ohne Rodriguez gehen die Spanier dann unter: 4:1 heisst's am Ende in Breslau für Chelsea.

in Breslau (Polen) verliert Rodriguez mit Real Betis gegen Chelsea den Conference-League-Final. IMAGO/Branislav Racko

Yann Sommer

2025 im Champions-League-Final

Der Schweizer zeigt im Halbfinale gegen Barcelona eine überragende Leistung und führt die Mailänder damit ins Finale nach München.

«Man kann gar nicht besser spielen» – das blue Sport Studio huldigt Yann Sommer Im blue Sport Studio herrscht nach dem unglaublichen Champions-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Barcelona grosses Staunen. Dabei im Fokus: Yann Sommer. 06.05.2025