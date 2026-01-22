  1. Privatkunden
Freistoss-Trick, Traumtor, Penalty-Fail Diese drei Champions-League-Szenen musst du gesehen haben

Tobias Benz

22.1.2026

Barcelona-Angreifer Dani Olmo (Mitte) gelingt in der Champions League gegen Slavia Prag ein Traumtor.
Barcelona-Angreifer Dani Olmo (Mitte) gelingt in der Champions League gegen Slavia Prag ein Traumtor.
KEYSTONE

Die Champions League begeistert auch am Mittwoch mit zahlreichen Toren, überraschenden Resultaten und verrückten Szenen. Hier sind die Highlights des Abends.

Redaktion blue Sport

22.01.2026, 07:30

22.01.2026, 07:38

Alle Spiele, alle Tore. Barcelona dreht Partie in Prag ++ auch Bayern, Liverpool und Juve gewinnen

Alle Spiele, alle ToreBarcelona dreht Partie in Prag ++ auch Bayern, Liverpool und Juve gewinnen

Szoboszlais Freistoss-Trick in Marseille

Bei gefährlichen Freistössen legt sich oft ein Spieler des verteidigenden Teams hinter der Mauer auf den Boden. Warum das sinnvoll sein kann, zeigt Liverpool-Star Dominik Szoboszlai, der seine Farben in Marseille mit einem frechen Flachschuss in Führung bringt.

Szoboszlai schiesst Liverpool mit Freistoss-Trick in Führung

Szoboszlai schiesst Liverpool mit Freistoss-Trick in Führung

21.01.2026

Olmos Hammer in Prag

Slavia Prag liefert dem grossen FC Barcelona einen harten Kampf. Nach früher 1:0-Führung und zwischenzeitlichem Ausgleich zum 2:2 hat Barça-Angreifer Dani Olmo aber genug gesehen. Kompromisslos hämmert er die Katalanen in der 63. Minute 3:2 in Führung und bringt Barça so auf Siegkurs.

Olmo hämmert Barça mit Traumtor wieder in Führung

Olmo hämmert Barça mit Traumtor wieder in Führung

21.01.2026

Pavlidis' Penalty-Fail in Turin

Benfica Lissabon erhält auswärts bei Juventus Turin beim Stand von 0:2 vom VAR einen Strafstoss zugesprochen. Vangeli Pavlidis hat aus elf Metern in der 81. Minute damit die Chance, die Portugiesen noch einmal zurück in die Partie zu schiessen. Das läuft dann aber überhaupt nicht wie geplant ...

Benfica-Star Pavlidis rutscht bei Penalty weg

Benfica-Star Pavlidis rutscht bei Penalty weg

21.01.2026

