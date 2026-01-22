Barcelona-Angreifer Dani Olmo (Mitte) gelingt in der Champions League gegen Slavia Prag ein Traumtor. KEYSTONE

Die Champions League begeistert auch am Mittwoch mit zahlreichen Toren, überraschenden Resultaten und verrückten Szenen. Hier sind die Highlights des Abends.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Szoboszlais Freistoss-Trick in Marseille

Bei gefährlichen Freistössen legt sich oft ein Spieler des verteidigenden Teams hinter der Mauer auf den Boden. Warum das sinnvoll sein kann, zeigt Liverpool-Star Dominik Szoboszlai, der seine Farben in Marseille mit einem frechen Flachschuss in Führung bringt.

Olmos Hammer in Prag

Slavia Prag liefert dem grossen FC Barcelona einen harten Kampf. Nach früher 1:0-Führung und zwischenzeitlichem Ausgleich zum 2:2 hat Barça-Angreifer Dani Olmo aber genug gesehen. Kompromisslos hämmert er die Katalanen in der 63. Minute 3:2 in Führung und bringt Barça so auf Siegkurs.

Pavlidis' Penalty-Fail in Turin

Benfica Lissabon erhält auswärts bei Juventus Turin beim Stand von 0:2 vom VAR einen Strafstoss zugesprochen. Vangeli Pavlidis hat aus elf Metern in der 81. Minute damit die Chance, die Portugiesen noch einmal zurück in die Partie zu schiessen. Das läuft dann aber überhaupt nicht wie geplant ...