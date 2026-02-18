Die K.o.-Phase der Champions League ist eröffnet. In den ersten vier Hinspielen der Playoff-Runde liefert die Königsklasse am Dienstag wie gewöhnlich viel Action. Die besten Szenen im Video.
Köhn hält Penalty gegen PSG-Star Vitinha
Moncao geht gegen PSG früh mit 2:0 in Führung und träumt von der grossen Überraschung. Auch weil der Schweizer Goalie Philipp Köhn gegen Vitinha stark vom Punkt hält. Am Ende klappt es für Köhn, Zakaria und Co. aber trotzdem nicht mit dem Sieg. PSG geht nach dem 3:2-Auswärtssieg mit einem Vorsprung ins Rückspiel.
Vini-Zaubertor von Mega-Drama überschattet
In Lissabon kommt es nach dem Siegtor von Real-Star Vinicius zum Mega-Chaos. Dabei geht etwas vergessen, dass der Treffer selbst zweifelsohne das Tor des Abends darstellt.
Bernhard Heusler verrät was er mit Odermatt und von Allmen zu tun hat
Bernhard Heusler, zu Gast im blue Sport Studio, gehört zum Co-Präsidium der Schweizer Sporthilfe, die zahlreiche junge Schweizer Sporttalente fördert. Vor einigen Jahren profitieren dabei auch zwei Ausnahmekönner von der wertvollen Unterstützung: Marco Odermatt und Franjo von Allmen.