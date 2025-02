Bayern München trifft in den Playoffs der Champions League auf Celtic Glasgow. IMAGO/Sven Simon

Am Dienstagabend fällt der Startschuss für die Playoff-Phase der Champions League. Es kommt zu einigen heissen Duellen. Hier die Übersicht.

Erstmals finden in der Champions League Sechzehntelfinals statt.

Die Hammer-Partie bildet das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid.

Aber auch Dortmund und Bayern München bekommen es mit starken Klubs zu tun.

Am Dienstagabend stehen erstmals in der Geschichte der Champions League die Sechzehntelfinals (Knockout Phase Playoffs) an. Dort stehen sich jene Teams gegenüber, die während der Ligaphase den Sprung in die Top 8 verpasst hatten.

Und eben diesen Sprung haben so einige Top-Teams nicht geschafft. Hier die Übersicht der Spiele:

Brest – PSG

Es ist sowohl für Stade Brest als auch für Paris Saint-Germain das erste Europacup-Duell mit einem anderen französischen Team. Das zuvor einzige UEFA-Champions-League-Duell zwischen zwei französischen Klubs war das Viertelfinale 2009/10 zwischen Bordeaux und Lyon, das Lyon mit 3:2 nach Hin- und Rückspiel gewann.

Die statistischen Zeichen für Brest stehen schlecht: Paris Saint-Germain ist seit 30 Pflichtspielen gegen Stade Brest ungeschlagen, die letzte Niederlage datiert vom Januar 1985 (1:3 in der Ligue 1). In der laufenden Saison schlug PSG den kommenden Gegner Brest bereits zweimal.

Manchester City – Real Madrid

Das Duell mit Final-Charakter. Dies ist das 13. Mal, dass Manchester City in der UEFA Champions League auf Real Madrid trifft (4 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen). Von allen Teams, gegen die Real Madrid im Landesmeistercup beziehungsweise der Champions League mindestens fünfmal gespielt hat, ist die Siegquote von 25 Prozent gegen die Citizens die niedrigste gegen einen Klub.

Juventus Turin – PSV

Zu diesem Aufeinandertreffen kam es bereits in der neu erschaffenen Ligaphase der Champions League. Damals sicherte sich Juve mit einem 3:1-Sieg die Punkte.

Sporting Lissabon – BVB

«Wir werden das schon hinkriegen», sagt BVB-Coach Nico Kovac vor dem Spiel in Lissabon. Er ist davon überzeugt: Sein Team wird sein bestes Gesicht zeigen.

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen im Europapokal zwischen Sporting Lissabon und Borussia Dortmund. Die vorherigen vier Duelle fanden allesamt in der Gruppenphase der UEFA Champions League statt; die ersten drei gewann der BVB, das letzte im November 2021 ging mit 3:1 im Estádio José Alvalade aber an die Portugiesen.

Brügge – Atalanta

Premiere: Dies ist das erste Europapokal-Duell zwischen dem FC Brügge und Atalanta Bergamo. Die Belgier blieben in den letzten 15 Spielen gegen italienische Mannschaften in europäischen Hauptwettbewerben sieglos. Zuletzt gewann der heutige Arbeitgeber von Ardon Jashari im Oktober 2003 auswärts gegen Milan mit 1:0.

Monaco – Benfica

Benfica kann Monaco. Es ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen der AS Monaco und Benfica Lissabon in einem europäischen Wettbewerb. Benfica blieb in allen drei Begegnungen gegen die Franzosen ungeschlagen. 2014/15 gab es in der Gruppenphase der UEFA Champions League einen Sieg und ein Unentschieden, in der Ligaphase dieser UEFA-Champions-League-Saison gewann man zuletzt in Monaco.

Celtic Glasgow – Bayern München

Bayern München geht als Favorit in diese Partie. Vor den heissblütigen Schotten sind die Bayern aber gewarnt, auch wenn der Deutsche Rekordmeister noch nie ein Duell gegen Celtic in der Champions League verlor.

Feyenoord – AC Milan

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Dieses Duell gab es schon mal. Es ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen Feyenoord Rotterdam und dem AC Mailand in einem europäischen Wettbewerb. In der Saison 1969/70 gewannen die beiden Mannschaften jeweils ein Spiel im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister – die Niederländer zogen damals in die nächste Runde ein.