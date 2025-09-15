Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch 11.09.2025 Zum Abo

Es ist so weit: Am Dienstag erklingt in zahlreichen Stadien Europas endlich wieder die berühmte Champions-League-Hymne. Mit dabei sind sechs Schweizer, die dieses Jahr um den ruhmreichen Henkelpott kämpfen.

Note: Inter Mailand Yann Sommer

In der vergangenen Saison erreichte Yann Sommer mit Inter Mailand das Endspiel in München. Gegen PSG gingen die Italiener aber sang- und klanglos 0:5 unter. Gelingt in der kommenden Saison der entscheidende, letzte Schritt? Sommer wird dabei nach wie vor als unumstrittene Nummer eins zwischen den Pfosten stehen.

Yann Sommer zeigte in der vergangenen Champions-League-Kampagne ausgzeichnete Leistungen für Inter Mailand. KEYSTONE

Note: Inter Mailand Manuel Akanji

Direkt vor Sommer agiert neu Nati-Abwehrchef Manuel Akanji. Der 30-Jährige weiss, wie man die Champions League gewinnt. 2023 gelang ihm das mit Manchester City ausgerechnet gegen Inter Mailand. Ist seine Abgeklärtheit und Erfahrung das, was den Mailändern 2023 und 2025 noch fehlte?

Die Gegner von Inter Mailand: Ajax (A), Slavia Prag (H), Union SG (A), Kairat Almaty (H), Atlético Madrid (A), Liverpool (H), Arsenal (H), Borussia Dortmund (A)

Note: Borussia Dortmund Gregor Kobel

Auch Borussia Dortmund hat noch eine Rechnung mit dem Henkelpott offen. Den Deutschen gelang 2024 der überraschende Vorstoss ins Endspiel. Gegen Real Madrid wollte der Coup im Londoner Wembley-Stadion aber nicht gelingen. Heuer gehört der BVB definitiv nicht zu den Siegesanwärtern. Aber wer weiss ...

Die Gegner von Borussia Dortmund: Juventus (A), Athletic Bilbao (H), Kopenhagen (A), Manchester City (A), Villarreal (H), Bodö/Glimt (H), Tottenham Hotspur (A), Inter Mailand (H)

Note: Eintracht Frankfurt Aurèle Amenda

Für Amenda und die Eintracht Frankfurt ist eine Teilnahme am Endspiel ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Der Schweizer Abwehrspieler freut sich aber mit seinen Teamkollegen auf einige hochkarätige Gegner. In der Ligaphase gehts unter anderem gegen Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid, Tottenham und Napoli. Ein absolutes Hammer-Los.

Die Gegner der Eintracht Frankfurt: Galatasaray Istanbul (H), Atlético Madrid (A), Liverpool (H), Napoli (A), Atalanta Bergamo (H), Barcelona (A), Qarabag (A), Tottenham Hotspur (H)

Note: Newcastle United Fabian Schär

Es wird ein schwieriger Spagat zwischen Premier League und Champions League für das Team aus dem Nordosten Englands. Mit Malick Thiaw hat Newcastle noch einmal in der Defensive aufgerüstet, weshalb die vielen Spiele Fabian Schär zugutekommen könnten. Bislang sieht es aber ohnehin nicht danach aus, als müsste sich der 33-Jährige um seinen Platz in der Innenverteidigung Sorgen machen.

Die Gegner von Newcastle United: Barcelona (H), Union SG (A), Benfica (H), Athletic Bilbao (H), Marseille (A), Leverkusen (A), PSV Eindhoven (H), Paris Saint-Germain (A)

Fabian Schär gehört in Newcastle zum Stammpersonal. KEYSTONE

Note: AS Monaco Philipp Köhn

Eigentlich hätte der Schweizer Keeper hinter Neuzugang Lukas Hradecky in der kommenden Saison nur die zweite Geige spielen sollen. Allerdings verletzte sich sein Kontrahent im letzten Ligue-1-Spiel gegen Strassbourg am Knie und fällt für rund zwei Monate aus. Eine weitere Neuverpflichtung steht nicht zur Debatte. Damit erhält Köhn die Chance, sich erneut für die Rolle als Nummer eins zu bewerben.

Note: AS Monaco Denis Zakaria

Er ist Captain und unumstrittener Stammspieler im Team von Adi Hütter. Monaco hat einige Hammer-Duelle vor der Brust: Unter anderem spielen Zakaria und Co. gegen Manchester City und Real Madrid.

Die Gegner der AS Monaco: Club Brügge (A), Manchester City (H), Tottenham Hotspur (H), Bodö/Glimt (A), Pafos (A), Galatasaray Istanbul (H), Real Madrid (A), Juventus Turin (H)

Es gibt noch weitere Schweizer, die bei Champions-League-Teilnehmern unter Vertrag stehen: Ulisses Garcia (Olympique Marseille) und Marc Giger (Union Saint-Gilloise). Sie wurden aber nicht für die Königsklasse gemeldet und fehlen im Kader.