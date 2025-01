Kylian Mbappé und Real Madrid dürfen sich in den letzten Spielen keine Ausrutscher mehr erlauben. Keystone

Die Champions League geht in die entscheidende Phase. Hochspannung ist garantiert, denn Top-Teams wie Real Madrid, Manchester City und PSG müssen ums Weiterkommen zittern. Eine Übersicht.

Jan Arnet Jan Arnet

Für viele Fussball-Fans war der neue Modus in der Champions League zunächst ein Dorn im Auge. Doch eine Sache müssen auch die grössten Kritiker einsehen: Die Spannung bleibt erhalten – bis zum Schluss der Ligaphase. Während früher nach dem 4. Spieltag die Entscheidungen in den Gruppen oft schon gefallen waren, ist nun am 7. Spieltag vieles noch offen. Fast für alle Teams geht es noch um etwas.

Zur Erinnerung: Die acht besten Teams nach der Ligaphase qualifizieren sich direkt für die Achtelfinals. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Die Ränge 25 bis 36 scheiden aus.

Diese Teams sind schon für die K.o.-Runde qualifiziert

Das Achtelfinals-Ticket auf sicher hat zwei Spieltage vor Ende der Ligaphase noch kein Team. Leader Liverpool ist der Platz mit 18 Punkten aus 6 Spielen aber kaum noch zu nehmen. Auch Verfolger Barcelona (spielt am Dienstag gegen Zeki Amdounis Benfica) hat mit 15 Punkten sehr gute Chancen aufs direkte Weiterkommen. Liverpool und Barça sind tatsächlich die einzigen beiden Teams, welche zumindest den Platz in den Playoffs schon auf sicher haben.

SL Benfica - FC Barcelona Di 21.01. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ SL Benfica - FC Barcelona Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 9h 36min 22sek

Dahinter wird es spannend. Denn zwischen Platz 3 und Platz 19 liegen gerade einmal 3 Punkte. Während Überraschungsteams wie Stade Brest oder Lille zurzeit in den Top 8 klassiert sind, liegen Top-Teams wie Bayern München, Real Madrid oder Manchester City aktuell auf einem Playoff-Platz.

Diese Teams müssen ums Weiterkommen zittern

Während die Bayern mit 12 Punkten und 5 Zählern Vorsprung auf Rang 25 nach oben schielen können, sieht es bei Real und ManCity alles andere als rosig aus (siehe Tabelle weiter unten). Der Titelverteidiger aus Madrid hat schon dreimal verloren und darf sich in den letzten Spielen gegen Salzburg und Brest keinen Ausrutscher mehr erlauben. Das gilt auch für Pep Guardiolas Starensemble, welches das deutliche schwierige Restprogramm hat: City muss am Mittwoch auswärts gegen PSG ran und trifft am letzten Spieltag zuhause auf Ardon Jasharis FC Brügge.

Paris Saint-Germain - Manchester City Mi 22.01. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Paris Saint-Germain - Manchester City Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 9h 36min 22sek

Apropos PSG: Die Pariser stehen auf Rang 25 mit dem Rücken zur Wand und brauchen in den letzten zwei Spielen möglichst zwei Siege, damit es doch noch klappt mit dem Weiterkommen. Gegen ManCity und auswärts in Stuttgart wird das aber alles andere als einfach.

Diese Teams sind schon ausgeschieden

PSG und Stuttgart (je 1 Punkt Rückstand auf die Playoff-Plätze) sind die einzigen Teams aus dem unteren Tabellendrittel, die noch realistische Chancen auf die K.o.-Phase haben. Drei noch immer punktlose Teams sind bereits ausgeschieden, für sie geht es nur noch um Prämien und Punkte für die Klubwertung der UEFA. Die Rede ist von RB Leipzig, Slovan Bratislava und dem BSC Young Boys.