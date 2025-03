Dortmund jubelt über das herrliche 1:0 von Karim Adeyemi. KEYSTONE

Am Dienstag ging es in der Champions League so richtig ab. Zahlreiche Traumtore, ein überzeugender Schweizer und ein grosser Pechvogel. blue Sport hat alle wichtigen Szenen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Champions League gibt es in den vier Dienstagsspielen viel Spektakel mit gleich 17 Toren.

Einige der Tore waren wunderschön, eines hingegen hätte den Titel «Kacktor des Jahres» verdient.

Ebenfalls für positive Schlagzeilen sorgt mit Ardon Jashari ein Schweizer Nationalspieler. Mehr anzeigen

Jashari trotz Niederlage sackstark

Club Brügge verliert das Achtelfinal-Hinspiel gegen Aston Villa mit 1:3. Der Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari zeigt jedoch eine starke Leistung. Das 1:1 der Belgier leitet der Mittelfeldspieler mit einem wunderschönen langen Ball ein.

De Cuyper gleich für Brügge aus 04.03.2025

Eine überragende Szene hat Jashari auch kurz vor der Pause. Als Brügge einen Konter einleitet, tunnelt der Schweizer Gegenspieler Youri Tielemans mit der ersten Ballberührung per Hacke und ist dann nur mit einem Foul zu stoppen. Für diese Aktion gibt es sofort Szenenapplaus.

Jashari tunnelt Tielemans wunderschön 04.03.2025

Rodrygo macht den Robben

Im Knüller zwischen Real Madrid und Stadtrivale Atlético geht es gerade mal drei Minuten, bis der Ball ein erstes Mal im Netz zappelt. Rodrygo kommt über die rechte Seite an den Ball, zieht zur Mitte und hämmert das Leder mit Links in die weite Ecke. Ein klassischer Arjen Robben sozusagen.

Rodrygo hämmert Real früh in Führung 04.03.2025

Saibari im Pech

Hätte, hätte Fahrradkette. Das, oder so ähnlich werden sich die PSV-Fans nach dem Spiel gegen Arsenal denken. Denn Ismael Saibari trifft gegen Arsenal nach 16 Minuten statt des verwaisten Tores nur die Latte. Im Gegenzug trifft Arsenal zur Führung und nimmt PSV in der Folge auseinander.

16. Minute: Saibari an die Latte statt ins leere Tor 04.03.2025

Jugend forscht bei Arsenal

Arsenal läuft es gegen PSV wie am Schnürchen. Verantwortlich dafür sind auch zwei Teenager. Beim 2:0 assistiert der 18-jährige Myles Lewis-Skelly den 17-jährigen Ethan Nwaneri.

21. Minute: Nwaneri doppelt für Arsenal nach 04.03.2025

Kandidat für das Kacktor des Jahres

Dass Arsenal auch hässliche Tore erzielen kann, zeigt das 3:0 gegen PSV. Nach einem unfassbaren und nicht endenden Gestochere ist es letztendlich Mikel Merino, der den Ball in die Maschen schiebt.

31. Minute: Merino nach Gestocher mit dem 3:0 04.03.2025

Adeyemi mit göttlicher Schusstechnik

In der Startphase läuft zwischen Dortmund und Lille eher wenig. Doch nach einer abgewehrten Ecke packt Karim Adeyemi einen wunderschönen Dropkick aus. Mit was für einer Schusstechnik der Deutsche den Ball trifft: Zum mit der Zunge schnalzen.

22. Mintue: Adeyemi hämmert den BVB mit Traumtor in Führung 04.03.2025

Alvarez schlenzt in den Winkel

Wie schön kann man ein Spiel ausgleichen? «Ja», sagt Julian Alvarez. Der Argentinier trifft mit einem wunderschönen Schlenzer zum 1:1 im Derbi madrileño gegen Real.

Alvarez zaubert und trifft für Atlético zum Ausgleich 04.03.2025

Küsschen statt Kopfnuss

In der Schlussphase zwischen Dortmund und Lille kommt es beim Stand von 1:1 zu einer heissen Szene. BVB-Torschütze Karim Adeyemi und Lille-Verteidiger Alexsandro geraten aneinander. Alexsandro kommt Adeyemi ganz nahe, gibt er ihm eine Kopfnuss? Mitnichten. Er tut, was sonst eigentlich Rap-Star Loredana – der Ehefrau von Adeyemi – vorbehalten ist. Alexsandro drückt Adeyemi einen Kuss auf die Backe und kann sich in der Folge ein Schmunzeln nicht verkneifen.