Petric verrät: «Das sind meine fünf Lieblinge in der Champions League» blue Sport Experte Mladen Petric nennt seine fünf Lieblingsspieler in der aktuellen Champions League-Saison. 09.02.2024

Der ehemalige Weltklassestürmer Mladen Petric nennt im Gespräch mit blue Sport vor dem Start der Champions-League-Achtelfinals seine fünf Lieblingsspieler.

Diesen fünf Akteuren schaut Petric am liebsten zu

Wenn am Dienstag die ersten Champions-League-Achtelfinals auf dem Programm stehen, dann wird Mladen Petrics Herz schneller schlagen. Denn gleich drei seiner fünf Lieblingskicker spielen bei Real Madrid, das auswärts bei Leipzig antraben muss.

Live Fussball: RB Leipzig - Real Madrid CF Di 13.02. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: RB Leipzig - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4T 1h 8min 15sek

Real Madrid Vinicius Junior

Drei der sechs Gruppenspiele verpasste Vinicius Junior verletzt. Aber wenn er auf dem Platz stand, dann schlug er voll ein. Zwei Tore und drei Assists sind eine bärenstarke Ausbeute. In der Saison 2021/22 hat der 23-jährige Brasilianer die Champions League schon einmal gewonnen.

PSG Kylian Mbappé

In der Todesgruppe mit Dortmund, AC Milan und Newcastle United hat sich PSG als Gruppenzweiter durchgesetzt. Mbappé hat gegen jedes Team einmal getroffen. Weltmeister ist der 25-jährige Franzose schon, die Champions League hat er allerdings noch nicht gewonnen.

Real Madrid Jude Bellingham

Der 20-jährige Engländer hat bei Real Madrid eingeschlagen wie ein Bombe. In der Champions League steuerte er bei seinen fünf Auftritten in der Gruppenphase vier Tore und drei Assists bei. Seinen Gegnern spielt er regelmässig Knoten in die Beine.

Real Madrid Luka Modric

Zu Petrics Lieblingen gehört auch Luka Modric. Der 38-jährige Kroate hat mit Real Madrid die Champions League schon fünf Mal gewonnen. Seine Aussenristpässe kennt wohl jeder Fussballfan. «Auch wenn er nicht mehr in jedem Spiel über 90 Minuten auf dem Platz ist, dem schaue ich einfach unheimlich gerne zu, weil er ein riesen Schlitzohr ist.»

Barcelona Ilkay Gündogan

Im letzten Jahr gewann Gündogan mit Manchester City erstmals in seiner Karriere die Champions League. Inzwischen zieht der 33-jährige deutsche Nationalspieler bei Barcelona im zentralen Mittelfeld die Fäden. Für Petric ist Gündogan der Spieler mit der grössten Spielintelligenz.

Im Video am Anfang des Artikels hörst du, was Petric an den fünf hier kurz porträtierten Spielern fasziniert.